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ललिता गौतम हत्याकांड: हत्यारोपी की मां ने अपने एक बेटे को बताया निर्दोष; बोलीं- CB-CID जांच हो, नहीं पूरा परिवार करेगा सुसाइड

मेरठ ललिता गौतम हत्याकांड के मुख्य आरोपी अंकुश की मां मिथिलेश ने दूसरे बेटे अंकित को बेगुनाह बताया और उच्च स्तरीय जांच की मांग की.

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2024 के एक समझौते को आधार बनाकर भाई को भेजा जेल! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 7:40 PM IST

6 Min Read
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मेरठ: मेरठ के ललिता गौतम हत्याकांड के मुख्य आरोपी और उसके भाई को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है. ऐसे में शनिवार को मुख्य हत्यारोपी अंकुश की बुजुर्ग मां मिथिलेश न्याय की गुहार लगाने मेरठ पहुंचीं. उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की है कि इस पूरे संवेदनशील मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए.

इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी प्रशासनिक स्तर पर सुनवाई नहीं हुई, तो वे मजबूरन आत्मघाती कदम उठा लेंगी. मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र के गगन एंक्लेव/विहार की रहने वाली छात्रा ललिता गौतम 15 मई 2026 को परीक्षा देने निकली थी और लापता हो गई थी. दो दिन बाद, 17 मई को रोहटा थाना क्षेत्र के उकसिया/थिरोट गांव के जंगल में गन्ने के खेत से उसका शव बरामद हुआ था.

जानकारी देतीं मिथलेश. (Video Credit: ETV Bharat)

दूसरे बेटे को बताया निर्दोष: उन्होंने कहा कि उनके एक बेटे अंकुश पर जो कानूनी कार्रवाई हुई है, उससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन उनका दूसरा बेटा अंकित पूरी तरह से बेगुनाह है और उसे पुलिस ने बेवजह इस मामले में घसीटा है. इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मानवाधिकार आयोग को भी पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. शनिवार को गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतका ललिता गौतम के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की थी.

मां ने लगाई निष्पक्ष जांच की गुहार: मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को पूरा भरोसा दिलाया था कि इस मामले में पूरी निष्पक्षता के साथ दूध का दूध और पानी का पानी होगा. इसी बीच शनिवार को ललिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी अंकुश की मां मिथिलेश भी मेरठ पहुंचीं और प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तर का रुख किया. उन्होंने अफसरों की चौखट पर जाकर गुहार लगाई कि उनका दूसरा बेटा अंकित पूरी तरह से निर्दोष है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब पुलिस मुख्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, तो दूसरे बेटे को पकड़ना अनुचित है.

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ललिता मर्डर केस: पीएसी सिपाही अंकित को जेल भेजने का विरोध. (Photo Credit: ETV Bharat)

छुट्टी लेकर घर आए पीएसी सिपाही को किया सस्पेंड: मिथिलेश ने बताया कि उनकी पुत्रवधू पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी, जिस वजह से उनका बड़ा बेटा मुरादाबाद से छुट्टी लेकर घर आया था. इसके साथ ही उसे परिवार के कुछ और भी जरूरी काम निपटाने थे. उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का गहरा दुख है कि एक मासूम बच्ची की जान गई है और उनका बेटा अंकुश हत्या के आरोप में जेल में बंद है. अंकुश को लेकर उन्हें कुछ नहीं कहना है, लेकिन दूसरे बेटे अंकित पर जो कार्रवाई की गई है, वह किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है.

अकेला कमाने वाला बेटा अंकित था परिवार का सहारा: मिथिलेश ने रोते हुए बताया कि उनके पति की मौत पहले ही हो चुकी है और उनके परिवार में अब केवल दो बेटे और एक बेटी हैं. एक बेटे ने जो घिनौनी हरकत की है, उसको लेकर अंतिम निर्णय पूरी तरह से देश के कानून को ही लेना है. वह अपने अपराधी बेटे के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं खड़ी हैं और न ही उसकी पैरवी कर रही हैं. लेकिन उनका दूसरा बेटा पूरी तरह से बेगुनाह है, जो वर्तमान में मेरठ पीएसी में तैनात था और वही पूरे परिवार का अकेला कमाने वाला सहारा है.

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आरोपी की मां ने दी आत्मघाती कदम की चेतावनी. (Photo Credit: ETV Bharat)

पुलिस की मदद करने वाले को ही बना दिया मुजरिम: उन्होंने बताया कि पुलिस ने पहले तो अंकित को इस जघन्य घटना में मुजरिम बना दिया और फिर उसे पद से निलंबित भी कर दिया. जबकि असलियत ये है कि जब अंकित को ललिता की हत्या की जानकारी हुई, तो उसने खुद अंकुश पर भारी नाराजगी जाहिर की थी. इतना ही नहीं, अंकित ने ही पुलिस की मदद करके आरोपी अंकुश को पकड़वाने में मुख्य भूमिका निभाई थी. मिथिलेश ने दावे से कहा कि मुरादाबाद से उनके बेटे अंकित को पुलिस लेकर आई थी और टीपी नगर थाने से 4 घंटे के भीतर ही जेल भेज दिया.

सीबी-सीआईडी जांच की मांग: वह बोलीं कि मृतक छात्रा के बारे में और अपने हत्या के आरोपी बेटे अंकुश के बारे में वे कुछ भी नहीं कहना चाहती हैं. उन्हें तो बस अपने दूसरे बेगुनाह बेटे की परवाह है, जिसे पुलिस ने संभवतः राजनीतिक और सामाजिक दबाव में आकर जेल भेज दिया है. मिथिलेश ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अब परिवार में उनका कोई सहारा नहीं बचा है, क्योंकि दोनों लड़के जेल में हैं. वह इस पूरे मामले की निष्पक्ष सीबीसीआईडी (CB-CID) जांच चाहती हैं ताकि सच सामने आ सके.

वकील ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए गंभीर सवाल: कमाने वाला कोई न होने और दो पोतों के भविष्य की चिंता के कारण बुजुर्ग मां अपने वकील के साथ एडीजी, डीआईजी और एसपी ऑफिस पहुंची थीं. आरोपी पक्ष के अधिवक्ता सुनील चिंदौड़ी ने कहा कि पुलिस ने अंकित को गिरफ्तार करके जेल तो भेज दिया, लेकिन इसके पीछे की थ्योरी बेहद कमजोर है. पुलिस ने 2024 की एक पुरानी बात को आधार बनाया है, जिसमें अंकित ने कहा था कि अंकुश कभी ललिता से नहीं मिलेगा और यदि वह कुछ करता है तो अंकित जिम्मेदार होगा. वकील सुनील का कहना है कि किसी के कृत्य के लिए भला उसका दूसरा भाई कानूनी रूप से कैसे जिम्मेदार हो सकता है.

सुर्खियों में रहने के कारण बढ़ा पॉलिटिकल प्रेशर: उन्होंने कहा कि चूंकि यह मामला मीडिया की सुर्खियों में है, इसलिए मृतका ललिता के साथ-साथ बेगुनाह अंकित को भी हर हाल में इंसाफ मिलना चाहिए. इसी कारण प्रतिवादी की मां ने भी उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए अल्टीमेटम दिया है कि इंसाफ न मिलने पर परिवार आत्मघाती कदम उठा सकता है. बता दें कि मेरठ के ललिता गौतम हत्याकांड का मुख्य आरोपी अंकुश कुमार कल्याणपुर गांव का निवासी है, जबकि मृतका थिरोट गांव की रहने वाली थी. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसे जेल भेजा था, जिसके बाद पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ने पर दूसरे भाई को भी आरोपी बना दिया गया और विवेचना सीओ ब्रह्मपुरी से वापस ले ली गई थी.

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