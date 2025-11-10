ETV Bharat / state

मेरठ के इस अस्पताल में खुलने जा रहा कैंसर डे केयर सेंटर, बड़े हॉस्पिटल के चक्कर से मिलेगी राहत

मेरठ: पश्चिमी यूपी में अब कैंसर मरीजों को बेहतरीन इलाज मिल सकेगा. शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा जा चुका है. इसके मंजूर होते ही कैंसर मरीजों को बड़ी राहत मिल जाएगी. मरीजों को दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियबाद के अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. मेरठ के ही लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में कैंसर मरीजों को बेहतरीन इलाज उपलब्ध हो सकेगा.

सरकार को भेजी है रिपोर्ट: मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. आरसी गुप्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मेडिकल कॉलेज में डे केयर कैंसर सेंटर खोलने का फैसला किया गया है. इसको लेकर शासन से समन्वय बनाया जा रहा है. इस संबंध में जो भी संसाधन चाहिए उसकी रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है.

सेंटर के लिए जगह चुन ली गई: उन्होंने बताया कि इस केंद्र के लिए मेडिकल कॉलेज प्रांगण में ही जगह भी चुन ली गई है. कैंसर के मरीजों की यहां मुफ्त कीमोथेरेपी हो सकेगी. इसके साथ ही जीवनरक्षक दवाओं की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी. इसका फायदा मरीजों को मिलेगा. उन्हें दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद के महंगे निजी अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. एक ही छत के नीचे सारे उपचार मिल जाएंगे.



24 घंटे काम करेगा सेंटर: उन्होंने बताया कि कई बार ट्रीटमेंट में देरी की वजह से मरीजों की जान पर बन आती थी. डे केंयर कैंसर केंद्र में विशेषज्ञ चिकित्सक की उपलब्धता भी रहेगी साथ ही बाकी स्टाफ भी एक्टिव रहेगा. सभी को जरूरी ट्रीटमेंट मिलेगा. उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव शासन के आदेश पर ही भेजा गया है. इसके मंजूरी मिलते ही कैंसर डे केयर सेंटर पर काम शुरू हो जाएगा. यह सेंटर 24 घंटे काम करेगा.