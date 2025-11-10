ETV Bharat / state

मेरठ के इस अस्पताल में खुलने जा रहा कैंसर डे केयर सेंटर, बड़े हॉस्पिटल के चक्कर से मिलेगी राहत

मरीजों को दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के अस्पताल नहीं ले जाना पड़ेगा.

meerut lala lajpat rai medical college cancer day care center open soon.
यूपी के कैंसर मरीजों को राहत. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 11:29 AM IST

3 Min Read
मेरठ: पश्चिमी यूपी में अब कैंसर मरीजों को बेहतरीन इलाज मिल सकेगा. शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा जा चुका है. इसके मंजूर होते ही कैंसर मरीजों को बड़ी राहत मिल जाएगी. मरीजों को दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियबाद के अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. मेरठ के ही लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में कैंसर मरीजों को बेहतरीन इलाज उपलब्ध हो सकेगा.

सरकार को भेजी है रिपोर्ट: मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. आरसी गुप्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मेडिकल कॉलेज में डे केयर कैंसर सेंटर खोलने का फैसला किया गया है. इसको लेकर शासन से समन्वय बनाया जा रहा है. इस संबंध में जो भी संसाधन चाहिए उसकी रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है.

सेंटर के लिए जगह चुन ली गई: उन्होंने बताया कि इस केंद्र के लिए मेडिकल कॉलेज प्रांगण में ही जगह भी चुन ली गई है. कैंसर के मरीजों की यहां मुफ्त कीमोथेरेपी हो सकेगी. इसके साथ ही जीवनरक्षक दवाओं की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी. इसका फायदा मरीजों को मिलेगा. उन्हें दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद के महंगे निजी अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. एक ही छत के नीचे सारे उपचार मिल जाएंगे.

24 घंटे काम करेगा सेंटर: उन्होंने बताया कि कई बार ट्रीटमेंट में देरी की वजह से मरीजों की जान पर बन आती थी. डे केंयर कैंसर केंद्र में विशेषज्ञ चिकित्सक की उपलब्धता भी रहेगी साथ ही बाकी स्टाफ भी एक्टिव रहेगा. सभी को जरूरी ट्रीटमेंट मिलेगा. उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव शासन के आदेश पर ही भेजा गया है. इसके मंजूरी मिलते ही कैंसर डे केयर सेंटर पर काम शुरू हो जाएगा. यह सेंटर 24 घंटे काम करेगा.

अभी 20 से 25 मरीजों का इलाज: डॉक्टर आरसी गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में मेडिकल कॉलेज में 20 से 25 मरीजों की कीमोथेरेपी रोज होती है. ऐसे में नए डे केयर सेंटर के बाद न सिर्फ यह क्षमता भी काफी बढ़ जाएगी बल्कि सर्वाइकल कैंसर से ग्रसित मरीजों की विशेष जांच के साथ उनका इलाज भी हो सकेगा. वहीं कैंसर, ओरल कैंसर और सर्वाइकल कैंसर समेत तमाम प्रकार के कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए यह बेहद ही उपयोगी साबित होगा.

उन्होंने बताया कि डे केयर कैंसर केंद्र में विशेष वार्ड तैयार किए जाएंगे. मरीज इलाज के अलावा मेडीकल टीम की निगरानी में रहेंगे. मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के मुताबिक मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य की तरफ से भी इस बारे में पत्र जारी किया गया है.


