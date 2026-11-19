दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी मेरठ की बिटिया, Cell पर करेंगी रिसर्च, भारत से सिर्फ दो छात्रों का हुआ दाखिला
कोरोना जैसी महामारी का तोड़ खोजने की जिद ने दिलाई सफलता, साइंटिस्ट बनकर देश सेवा करने का जज्बा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 8:17 PM IST|
Updated : November 19, 2026 at 8:28 PM IST
मेरठ: क्रांतिकारी धरती मेरठ की बेटी लाइबा रिजवी ने यूपी का मान एक बार फिर बढ़ाया है. दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक इटली के यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना (University of Bologna) में लाइबा उच्च शिक्षा लेने जा रही है. बोलोग्ना को यूनिवर्सिटी ऑफ मदर भी कहा जाता है जिसमें भारत से सिर्फ दो स्टूडेंट का ही नामांकन हो पाया है. रिजवी को ना सिर्फ निशुल्क पढ़ाई करने के लिए मौका मिला है बल्कि हर महीने एक हजार यूरो की स्कॉलरशिप भी मिलेगी.
भारत से 240 में से सिर्फ 2 का चयन
कोरोना काल में जब सब लोग परेशान थे, तब मेरठ की इस बेटी ने संकल्प लिया था कि वह ऐसे संक्रमण के खात्मे का तोड़ खोजेगी, इसीलिए लाइबा ने बायोटेक्नोलॉजी विषय में पढ़ाई की. कई दौर तक चली परीक्षा और इंटरव्यू के बाद दुनिया भर के 20 बच्चों को इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला है. वह बताती हैं कि लगभग 240 भारतीय बच्चों ने फाइनल इंटरव्यू दिया था, जिसमें से दो ही बच्चे चुने गए हैं.
देश के लिए वैक्सीन बनाने का सपना
ईटीवी भारत से खास बातचीत में लाइबा रिजवी बताती हैं कि उन्होंने मेरठ में ही शांति निकेतन स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की उसके बाद कोरोना महामारी आ गई थी. लाइबा कहती हैं कि तब मैंने सोचा कि इंडिया में साइंटिस्ट की बहुत कमी है, क्योंकि हमें वैक्सीन बनाने में भी समय लग गया था. तभी यह संकल्प लिया कि भविष्य में आगे जाकर एक साइंटिस्ट ही बनना है. इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के मेरठ कॉलेज से बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी किया और यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल किया.
विदेश में उच्चा शिक्षा लेने की इच्छा
लाइबा आगे बताती हैं कि बचपन से ही मन में था कि मुझे बाहर जाना है. इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना है. इसी उद्देश्य के साथ 2025 में ग्रेजुएशन के बाद इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम(IELTS) की परीक्षा दी, उन्होंने इसमें पहले अटेंप्टमें ही क्लीयर कर लिया. IELTS एक अंतरराष्ट्रीय अंग्रेजी भाषा दक्षता परीक्षा है, जो विदेश में पढ़ाई, नौकरी या माइग्रेशन के लिए उम्मीदवारों की अंग्रेजी क्षमता का आकलन करती है. यह परीक्षा सुनने (Listening), पढ़ने (Reading), लिखने (Writing) और बोलने (Speaking) के चार स्किल को मापती है.
दुनिया की पुरानी युनिवर्सिटी में से एक है बोलोग्ना
आईईएलटीएस के बाद रिजवी ने यूरोप में पढ़ने की सोची और कई यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में आवेदन किया. इनमें से कईयों से एडमिशन के लिए कॉल आया. लेकिन उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना को चुना. इसके पीछे का कारण बताते हुए कहती है कि विश्व का पुराना विश्वविद्यालय होने के साथ ही वहां से 1 हजार यूरो स्कॉलरशिप भी ऑफर हुआ. जो इंडियन करेंसी में एक लाख रुपये के बराबर है.
सेल पर करेगी शोध
बोलोग्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए 19 नवंबर को लाइबा दो साल के लिए इटली रवाना हो गई है. जहां वह कोशिकाओं पर शोध करेगी. अपने सपनों के बारे में बताते हुए वह कहती है कि आगे यही चाहती हूं कि एक साइंटिस्ट बनकर इंडिया में वह टेक्नोलॉजी लाएं, जो अभी हमारे पास नहीं है. वह बताती है कि मौका मिला तो उसका सपना इसरो में भी काम करने का है. अपनी हॉबी के बारे में वह बताती है कि उसे राइटिंग का शौक है, साथ ही बिल्लियों के साथ खेलना बहुत पसंद है.
प्लास्टिक के बोतल पर कर चुकी रिसर्च
बीएससी करते हुए भी एक रिसर्च लाइबा कर चुकी हैं, जिसको लेकर वह बताती हैं कि जो हम प्लास्टिक के बर्तन से या बोतल से पानी पीते हैं तो उससे भी माइक्रोप्लास्टिक हमारी बॉडी में जाती है. अभी लेटेस्ट रिसर्च में भी ये बात स्पष्ट हो गई है कि ह्यूमन ब्लड में माइक्रो प्लास्टिक मिल रही है जो कि इकट्ठा होती हैं वह dissolve नहीं हो सकती.
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती
विदेशों में उच्च शिक्षा पाने की इच्छा रखने वाले यूथ से लाइबा का कहना है कि युवाओं को हार नहीं माननी चाहिए. उन्हें लगे रहना है, कोशिश करनी चाहिए अगर हार मान ली तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन लगे रहोगे तो यह समझ लें कि कुछ तो होगा ही. बस आप ठान लें कि करना ही है तो कर ही लेंगे, मेहनत करें.
पूरे परिवार का मिला सहयोग
अपने परिवार के बारे में लाइबा ने बताया कि उनके पिता साहिब रिजवी पिछले 38 वर्ष से सीआरपीएफ में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वर्तमान में उनकी पोस्टिंग झारखंड में है. घर में मां और भाई बहन रहते हैं. मां जैबा रिजवी का सहयोग बचपन से ही मिला है. कहीं भी जाना होता है तो मां ही लेकर जाती थीं. मां का अहम रोल मोटिवेट करने में रहा है. वहीं एक भाई साहिब रिजवी है और एक बहन आयशा रिजवी हैं जो कि फिजियोथैरेपिस्ट हैं.
मां को अपनी बिटिया पर गर्व
होनहार बिटिया की मां जेबा खातून बताती हैं क्योंकि पति देश सेवा में हैं, ऐसे में सीमित समय के लिए ही उन्हें आना होता है. ऐसे में उन्होंने ये समझ लिया था कि बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है और इनका पूरा साथ देना है. जिससे कि ये सफल हो सकें, इसमें बच्चों ने भी सहयोग किया, अपनी जिम्मेदारी समझी, यहां तक कि कई बार जब कहीं कोई फंक्शन समारोह भी होता तो भी पढ़ाई की वजह से अटेंड भी नहीं किये.
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