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दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी मेरठ की बिटिया, Cell पर करेंगी रिसर्च, भारत से सिर्फ दो छात्रों का हुआ दाखिला

यूपी के बेटी पर सबको नाज ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: क्रांतिकारी धरती मेरठ की बेटी लाइबा रिजवी ने यूपी का मान एक बार फिर बढ़ाया है. दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक इटली के यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना (University of Bologna) में लाइबा उच्च शिक्षा लेने जा रही है. बोलोग्ना को यूनिवर्सिटी ऑफ मदर भी कहा जाता है जिसमें भारत से सिर्फ दो स्टूडेंट का ही नामांकन हो पाया है. रिजवी को ना सिर्फ निशुल्क पढ़ाई करने के लिए मौका मिला है बल्कि हर महीने एक हजार यूरो की स्कॉलरशिप भी मिलेगी.

भारत से 240 में से सिर्फ 2 का चयन

कोरोना काल में जब सब लोग परेशान थे, तब मेरठ की इस बेटी ने संकल्प लिया था कि वह ऐसे संक्रमण के खात्मे का तोड़ खोजेगी, इसीलिए लाइबा ने बायोटेक्नोलॉजी विषय में पढ़ाई की. कई दौर तक चली परीक्षा और इंटरव्यू के बाद दुनिया भर के 20 बच्चों को इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला है. वह बताती हैं कि लगभग 240 भारतीय बच्चों ने फाइनल इंटरव्यू दिया था, जिसमें से दो ही बच्चे चुने गए हैं. मेरठ की बिटिया की ऊंची उड़ान (Video Credit; ETV Bharat) देश के लिए वैक्सीन बनाने का सपना ईटीवी भारत से खास बातचीत में लाइबा रिजवी बताती हैं कि उन्होंने मेरठ में ही शांति निकेतन स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की उसके बाद कोरोना महामारी आ गई थी. लाइबा कहती हैं कि तब मैंने सोचा कि इंडिया में साइंटिस्ट की बहुत कमी है, क्योंकि हमें वैक्सीन बनाने में भी समय लग गया था. तभी यह संकल्प लिया कि भविष्य में आगे जाकर एक साइंटिस्ट ही बनना है. इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के मेरठ कॉलेज से बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी किया और यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल किया. इटली की ओर से जारी वीजा (Photo Credit; ETV Bharat) विदेश में उच्चा शिक्षा लेने की इच्छा लाइबा आगे बताती हैं कि बचपन से ही मन में था कि मुझे बाहर जाना है. इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना है. इसी उद्देश्य के साथ 2025 में ग्रेजुएशन के बाद इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम(IELTS) की परीक्षा दी, उन्होंने इसमें पहले अटेंप्टमें ही क्लीयर कर लिया. IELTS एक अंतरराष्ट्रीय अंग्रेजी भाषा दक्षता परीक्षा है, जो विदेश में पढ़ाई, नौकरी या माइग्रेशन के लिए उम्मीदवारों की अंग्रेजी क्षमता का आकलन करती है. यह परीक्षा सुनने (Listening), पढ़ने (Reading), लिखने (Writing) और बोलने (Speaking) के चार स्किल को मापती है. परिवार के सदस्यों के साथ की तस्वीर (Photo Credit; ETV Bharat) दुनिया की पुरानी युनिवर्सिटी में से एक है बोलोग्ना आईईएलटीएस के बाद रिजवी ने यूरोप में पढ़ने की सोची और कई यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में आवेदन किया. इनमें से कईयों से एडमिशन के लिए कॉल आया. लेकिन उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना को चुना. इसके पीछे का कारण बताते हुए कहती है कि विश्व का पुराना विश्वविद्यालय होने के साथ ही वहां से 1 हजार यूरो स्कॉलरशिप भी ऑफर हुआ. जो इंडियन करेंसी में एक लाख रुपये के बराबर है. यूनिवर्सिटी की और से जारी लेटर (Photo Credit; ETV Bharat) सेल पर करेगी शोध