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मेरठ के किठौर थाने में बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ने से मौत, सीपीआर भी नहीं आई काम

जमीन के रुपयों के लेनदेन के विवाद को लेकर थाने में बैठे 55 वर्षीय बुजुर्ग महबूब की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई.

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किठौर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 9:21 PM IST

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मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के किठौर थाना क्षेत्र से एक बेहद दुखद और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां जमीन के पैसों के लेनदेन के पुराने विवाद के सिलसिले में थाने में बातचीत के लिए बैठा हुआ एक बुजुर्ग अचानक काल के गाल में समा गया.

बुजुर्ग की पहचान शाहजहांपुर गांव के निवासी महबूब (55 वर्ष) पुत्र बाबू के रूप में हुई है जिनका जमीन के रुपयों को लेकर कुछ हिसाब-किताब बाकी था. जमीन के पैसों के इसी विवाद को सुलझाने के दौरान थाने के परिसर में बैठे महबूब की अचानक तबीयत बिगड़ गई.

जानकारी देते सीओ मवाना पंकज लवानिया. (Video Credit: ETV Bharat)

अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ा: बुजुर्ग की हालत अचानक खराब होते ही वहां उपस्थित लोगों और स्थानीय पुलिसकर्मियों के बीच अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया. पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए पीड़ित महबूब को तुरंत पास के एक निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. डॉक्टरों के मुताबिक जिस वक्त पुलिस टीम महबूब को लेकर इमरजेंसी वार्ड में पहुंची, उनकी नब्ज थम चुकी थी. इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करते हुए पुलिस के उच्च अधिकारियों ने बताया कि यह विवाद एक जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़ा हुआ है.

जमीन के पैसों का था विवाद: पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार शाहजहांपुर गांव के निवासी शराहतउल्ला खान ने गांव के ही मोहल्ला कुरैशियान के रहने वाले चांद मोहम्मद से दस बीघा कृषि जमीन खरीदी थी. यह जमीन परिवार के कई सदस्यों के नाम पर दर्ज थी, हालांकि इसकी दाखिल-खारिज की कानूनी प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी थी. इस बेची गई जमीन में चांद मोहम्मद के भाई महबूब का भी हिस्सा शामिल था और उनका आरोप था कि सौदे के मुताबिक उन्हें उनके हिस्से के रुपये अभी तक नहीं मिले थे. इसी शिकायत के निपटारे और बातचीत के लिए दोनों पक्ष शुक्रवार को किठौर थाने में पुलिस के सामने पेश हुए थे.

बचाने के लिए दी गई सीपीआर: क्षेत्राधिकारी मवाना पंकज लवानिया के मुताबिक थाना परिसर में लगे एक पेड़ की छांव में वाटर कूलर के पास रखी बेंच पर महबूब अन्य लोगों के साथ शांति से बैठे हुए थे. इसी दौरान अचानक उन्हें सीने में दर्द महसूस हुआ और उनकी तबीयत तेजी से नासाज होने लगी. वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल उन्हें पीने के लिए ठंडा पानी दिया और पास खड़े एक व्यक्ति ने उन्हें CPR देकर बचाने का प्रयास भी किया. इसके बावजूद जब उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, तो किठौर थाना प्रभारी ने बिना वक्त गंवाए अपनी सरकारी गाड़ी से उन्हें लोकप्रिय अस्पताल भिजवाया.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगी वजह: लोकप्रिय अस्पताल के डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद बुजुर्ग की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया था. इस दौरान एसएचओ किठौर और एसएचओ मेडिकल द्वारा समय रहते सभी आवश्यक कदम उठाए गए, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी बुजुर्ग महबूब की जान नहीं बचाई जा सकी. किठौर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब सभी पक्ष आपस में बैठकर लेनदेन की शर्तों पर चर्चा कर रहे थे, तभी पानी पीने के लिए खड़े हुए महबूब अचानक अचेत हो गए थे.

चेक और कैश के बीच फंसा था मामला: वर्तमान में इस दुखद हादसे को लेकर किसी भी पक्ष की तरफ से थाने में कोई लिखित कानूनी तहरीर नहीं दी गई है. उल्लेखनीय है कि इन दिनों उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी और लू से लोगों के हाल बेहाल हैं, जिससे हृदय संबंधी दिक्कतों का खतरा बढ़ जाता है. वादी पक्ष शराहतउल्ला ने बताया कि उन्होंने महबूब को उनके हिस्से की रकम का बैंक चेक दे दिया था, जबकि महबूब लगातार नकद भुगतान की मांग पर अड़े हुए थे. इसी विवाद के कारण शराहतउल्ला ने पुलिस को शिकायती पत्र दिया था, लेकिन इस आकस्मिक मौत की घटना से अब पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

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