मेरठ में सड़क हादसा: खरखौदा हाइवे पर स्विफ्ट कार और इको वैन की टक्कर में महिला समेत तीन की मौत
खरखौदा थाना क्षेत्र में हाइवे पर तेज रफ्तार स्विफ्ट कार और इको वैन की आमने-सामने की टक्कर में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 6:13 PM IST
मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खरखौदा थाना क्षेत्र अंतर्गत हाइवे पर सड़क हादसा हो गया. मंगलवार दोपहर बाद मेरठ और हापुड़ के बीच तेज रफ्तार स्विफ्ट कार अचानक पूरी तरह से अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रही इको वैन से भिड़ंत हो गई.
रफ्तार इतनी तेज़ थी कि टक्कर लगते ही दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और इको वैन पलट गई. इस दुर्घटना में एक महिला समेत कुल तीन लोगों की मौत हो गई, जिसमें इको कार का चालक भी शामिल है.
हादसे में तीन लोगों की मौत और चार घायल: हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने भारी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त गाड़ियों में फंसे लोगों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. वहां इलाज के दौरान इको चालक साहब, साथ बैठे मोबीन और एक महिला इसरफ ने दम तोड़ दिया. वहीं स्विफ्ट कार के चालक अनस समेत चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है.
बहू को लाने जा रहा था परिवार का वाहन: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, स्विफ्ट कार हापुड़ की तरफ से मेरठ की ओर आ रही थी और उसे लालकुर्ती के रहने वाले अनस चला रहे थे. तेज स्पीड की वजह से चालक कार पर से अपना नियंत्रण खो बैठा, जिसके कारण कार पहले डिवाइडर से जा टकराई और फिर सामने से आ रही इको कार से भिड़ गई. इको कार में सवार मोबीन, चालक साहब, इसरफ और दो बच्चे सवार थे. ये लोग भावनपुर थाना क्षेत्र के जई गांव से परिवार की बहू को लाने के लिए हापुड़ के बझेड़ा कला जा रहे थे.
पुलिस की कार्रवाई और जांच जारी: एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि पुलिस दुर्घटना के सभी कारणों की गंभीरता से जांच कर रही है. खरखौदा थाने में इस मामले के संबंध में औपचारिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
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