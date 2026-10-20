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मेरठ में सड़क हादसा: खरखौदा हाइवे पर स्विफ्ट कार और इको वैन की टक्कर में महिला समेत तीन की मौत

भीषण टक्कर से दोनों वाहनों के उड़े परखच्चे. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खरखौदा थाना क्षेत्र अंतर्गत हाइवे पर सड़क हादसा हो गया. मंगलवार दोपहर बाद मेरठ और हापुड़ के बीच तेज रफ्तार स्विफ्ट कार अचानक पूरी तरह से अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रही इको वैन से भिड़ंत हो गई.

रफ्तार इतनी तेज़ थी कि टक्कर लगते ही दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और इको वैन पलट गई. इस दुर्घटना में एक महिला समेत कुल तीन लोगों की मौत हो गई, जिसमें इको कार का चालक भी शामिल है.

जानकारी देते एसपी देहात अभिजीत कुमार. (Video Credit: ETV Bharat) हादसे में तीन लोगों की मौत और चार घायल: हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने भारी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त गाड़ियों में फंसे लोगों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. वहां इलाज के दौरान इको चालक साहब, साथ बैठे मोबीन और एक महिला इसरफ ने दम तोड़ दिया. वहीं स्विफ्ट कार के चालक अनस समेत चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है.