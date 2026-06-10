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मेरठ का बहुचर्चित कपसाड़ कांड; आरोपी पारस सोम बालिग घोषित, एससी/एसटी कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी पत्रावली

अधिवक्ता राजेंद्र कुमार ने दी जानकारी ( Photo credit: ETV Bharat )

मेरठ : सरधना थाना क्षेत्र के बहुचर्चित कपसाड़ कांड के हत्या और अपहरण के आरोपी को बुधवार को किशोर न्याय बोर्ड (JJ Board) ने बालिग घोषित कर दिया है. अब आरोपी को जल्द ही जिला जेल में शिफ्ट किया जाएगा. बीते दिनों आरोपी की मेडिकल कॉलेज में उम्र प्रमाणित करने के लिए जांच की गई थी.

वादी पक्ष के अधिवक्ता राजेंद्र कुमार ने बताया कि बुधवार को आरोपी पारस सोम को नाबालिग घोषित करने के लिए प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये प्रार्थना पत्र को निरस्त किया गया है. आरोपी की पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को भेजने का निर्देश दिया गया है, वहीं आरोपी को सम्बन्धित न्यायालय के सामने 15 जून को पेश करने के लिए भी निर्देश भी दिए गए हैं.

अधिवक्ता राजेंद्र कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि आरोपी पारस सोम पर 8 जनवरी 2026 को हत्या करके मृतक की बेटी को अपहरण करने का आरोप लगा था. मेडिकल रिपोर्ट के आंकलन के बाद आरोपी को मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर बालिग माना गया है. आरोपी बालिग है, उसे जिला कारागार में जाना होगा.