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मेरठ का बहुचर्चित कपसाड़ कांड; आरोपी पारस सोम बालिग घोषित, एससी/एसटी कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी पत्रावली

अधिवक्ता राजेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी को नाबालिग घोषित करने के लिए प्रार्थना पत्र को निरस्त किया गया.

अधिवक्ता राजेंद्र कुमार ने दी जानकारी
अधिवक्ता राजेंद्र कुमार ने दी जानकारी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 7:10 PM IST

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मेरठ : सरधना थाना क्षेत्र के बहुचर्चित कपसाड़ कांड के हत्या और अपहरण के आरोपी को बुधवार को किशोर न्याय बोर्ड (JJ Board) ने बालिग घोषित कर दिया है. अब आरोपी को जल्द ही जिला जेल में शिफ्ट किया जाएगा. बीते दिनों आरोपी की मेडिकल कॉलेज में उम्र प्रमाणित करने के लिए जांच की गई थी.

वादी पक्ष के अधिवक्ता राजेंद्र कुमार ने बताया कि बुधवार को आरोपी पारस सोम को नाबालिग घोषित करने के लिए प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये प्रार्थना पत्र को निरस्त किया गया है. आरोपी की पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को भेजने का निर्देश दिया गया है, वहीं आरोपी को सम्बन्धित न्यायालय के सामने 15 जून को पेश करने के लिए भी निर्देश भी दिए गए हैं.

अधिवक्ता राजेंद्र कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि आरोपी पारस सोम पर 8 जनवरी 2026 को हत्या करके मृतक की बेटी को अपहरण करने का आरोप लगा था. मेडिकल रिपोर्ट के आंकलन के बाद आरोपी को मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर बालिग माना गया है. आरोपी बालिग है, उसे जिला कारागार में जाना होगा.


उन्होंने बताया कि जेजे बोर्ड की तरफ से पत्रावली एससी/एसटी कोर्ट में जाएगी और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी. उन्होंने बताया कि इस मामले में हम पूरी कोशिश करेंगे कि विपक्षी को आजीवन कारावास हो. वादी पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि 15 जून को इस मामले में एससी/एसटी कोर्ट के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत की जाएगी.

प्रतिवादी पक्ष के वकील बलराम स्वामी ने बताया कि जिला न्यायालय में अपील की गई है. उन्होंने कहा कि जब उम्र के प्रमाण पत्र के तौर पर हाईस्कूल के दस्तावेज मौजूद हैं तो फिर आखिर क्यों भला मेडिकल मेडिकल परीक्षण की आवश्यकता है?


एडवोकेट संजीव राणा ने बताया कि जन्मतिथि के अनुसार वारदात के वक्त आरोपी की उम्र महज 17 साल, 7 महीने, 25 दिन ही थी. जेजे बोर्ड के अंतर्गत अब इस मामले में सुनवाई के बाद उसे बालिग घोषित किया गया है.



यह था मामला : बता दें कि साल 2026 की शुरुआत में मेरठ के कपसाड़ गांव में 8 जनवरी को युवती के अपहरण करने और उसकी मां की निर्मम हत्या की गई थी. जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ गया था. गांव में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी. कोर्ट ने आरोपी की तरफ से पेश किये गए तमाम उम्र संबंधित साक्ष्यों को परखने के बावजूद मेडिकल परीक्षण कराया था.


यह भी पढ़ें : मेरठ का बहुचर्चित कपसाड़ कांड: कोर्ट ने आरोपी को माना नाबालिग़, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में होगी सुनवाई

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