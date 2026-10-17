ETV Bharat / state

चंद्रशेखर ने वादी पक्ष के अधिवक्ता को बदलवाया, आज से ट्रायल शुरू

फाइल फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : बहुचर्चित कपसाड़ कांड में आज से ट्रायल शुरु होगा. मुकदमे के वादी की गवाही शनिवार को कोर्ट में होगी. वादी की गवाही से ठीक पहले आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की पहल पर वादी पक्ष के अधिवक्ता को बदल दिया गया है. अब इस मामले में सीनियर एडवोकेट रियासत अली वादी पक्ष की तरफ से पैरवी करेंगे. आइए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में.

सीनियर एडवोकेट रियासत अली करेंगे पैरवी (Video Credit; ETV Bharat) चंद्रशेखर ने दिया भरोसा

इस बहुचर्चित हत्याकांड और अपहरणकांड में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद खुद पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आगे आए हैं. परिवार से मिलकर जहां पहले ही उन्होंने यह भरोसा दिलाया था कि इंसाफ दिलाने के लिए वे साथ देंगे. इस मामले में चंद्रशेखर के दखल के बाद वादी पक्ष की गवाही से ठीक पहले अधिवक्ता को बदल दिया गया है. अब पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ इस केस को वरिष्ठ अधिवक्ता रियासत अली देखेंगे. क्या कहा सीनियर एडवोकेट ने ईटीवी भारत में उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की. वरिष्ठ अधिवक्ता रियासत अली ने बताया कि इस केस में अब आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने उन पर भरोसा जताया है और पूरी तरह से इस केस को वही देख रहे हैं. सीनियर एडवोकेट रियासत अली ने बताया कि वह यही कहेंगे कि यह जो प्रकरण था बहुत ही गंभीर था और इस मामले में न सिर्फ हत्या की गई बल्कि, उसकी बेटी का अपहरण भी किया गया. उन्होंने कहा कि वह पूरी कोशिश करेंगे कि जो आरोपी है, उसको सजा दिलाए जाने के लिए मजबूत पैरवी की जाए. बालिग है आरोपी रियासत अली ने कहा कि, पारस सोम जो कि अभियुक्त है, उसकी तरफ से जुवेनाइल कोर्ट में अपील हुई थी. जिसमें यह जानकारी अदालत को दी गई कि घटना के समय वह नाबालिग था, जबकि कोर्ट ने तमाम एविडेंस और साक्ष्य के आधार पर यह डिक्लेयर किया था कि वह जब घटना हुई, तब बालिग था. तमाम पत्रावलियों का अवलोकन तब कोर्ट में हुआ था और अदालत ने आरोपी को नाबालिग नहीं माना था, बल्कि सभी पत्रावलियों को एससी-एसटी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया. आज यानी 17 अक्टूबर मुकदमे के वादी का बयान होगा.

वरिष्ठ अधिवक्ता रियासत अली ने बताया कि अब इस मामले में सबसे पहले वादी नरसी कुमार का बयान होगा, उसके बाद फिर क्रमबद्ध तरीके से जो बाकी गवाह हैं, कोर्ट के आदेश पर उनके बयान दर्ज कराए जाएंगे. रियासत अली का कहना है कि पूरी कोशिश की जाएगी कि इस केस में आरोपी को सजा मिले.