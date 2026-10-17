चंद्रशेखर ने वादी पक्ष के अधिवक्ता को बदलवाया, आज से ट्रायल शुरू
इस मामले में अब सीनियर एडवोकेट रियासत अली वादी पक्ष की तरफ से पैरवी करेंगे
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 9:56 AM IST
मेरठ : बहुचर्चित कपसाड़ कांड में आज से ट्रायल शुरु होगा. मुकदमे के वादी की गवाही शनिवार को कोर्ट में होगी. वादी की गवाही से ठीक पहले आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की पहल पर वादी पक्ष के अधिवक्ता को बदल दिया गया है. अब इस मामले में सीनियर एडवोकेट रियासत अली वादी पक्ष की तरफ से पैरवी करेंगे. आइए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में.
चंद्रशेखर ने दिया भरोसा
इस बहुचर्चित हत्याकांड और अपहरणकांड में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद खुद पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आगे आए हैं. परिवार से मिलकर जहां पहले ही उन्होंने यह भरोसा दिलाया था कि इंसाफ दिलाने के लिए वे साथ देंगे. इस मामले में चंद्रशेखर के दखल के बाद वादी पक्ष की गवाही से ठीक पहले अधिवक्ता को बदल दिया गया है. अब पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ इस केस को वरिष्ठ अधिवक्ता रियासत अली देखेंगे.
क्या कहा सीनियर एडवोकेट ने
ईटीवी भारत में उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की. वरिष्ठ अधिवक्ता रियासत अली ने बताया कि इस केस में अब आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने उन पर भरोसा जताया है और पूरी तरह से इस केस को वही देख रहे हैं. सीनियर एडवोकेट रियासत अली ने बताया कि वह यही कहेंगे कि यह जो प्रकरण था बहुत ही गंभीर था और इस मामले में न सिर्फ हत्या की गई बल्कि, उसकी बेटी का अपहरण भी किया गया. उन्होंने कहा कि वह पूरी कोशिश करेंगे कि जो आरोपी है, उसको सजा दिलाए जाने के लिए मजबूत पैरवी की जाए.
बालिग है आरोपी
रियासत अली ने कहा कि, पारस सोम जो कि अभियुक्त है, उसकी तरफ से जुवेनाइल कोर्ट में अपील हुई थी. जिसमें यह जानकारी अदालत को दी गई कि घटना के समय वह नाबालिग था, जबकि कोर्ट ने तमाम एविडेंस और साक्ष्य के आधार पर यह डिक्लेयर किया था कि वह जब घटना हुई, तब बालिग था. तमाम पत्रावलियों का अवलोकन तब कोर्ट में हुआ था और अदालत ने आरोपी को नाबालिग नहीं माना था, बल्कि सभी पत्रावलियों को एससी-एसटी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया. आज यानी 17 अक्टूबर मुकदमे के वादी का बयान होगा.
वरिष्ठ अधिवक्ता रियासत अली ने बताया कि अब इस मामले में सबसे पहले वादी नरसी कुमार का बयान होगा, उसके बाद फिर क्रमबद्ध तरीके से जो बाकी गवाह हैं, कोर्ट के आदेश पर उनके बयान दर्ज कराए जाएंगे. रियासत अली का कहना है कि पूरी कोशिश की जाएगी कि इस केस में आरोपी को सजा मिले.
क्या है घटना
मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र का गांव कपसाड़ गांव उस वक्त सुर्ख़ियों में आ गया था, जब 8 जनवरी 2026 को सुबह 50 वर्षीय दलित महिला सुनीता जाटव की हत्या कर दी गई थी, जबकि उनकी 20 वर्षीय बेटी रूबी का अपहरण कर लिया गया था. गांव के युवक पारस सोम पर महिला की हत्या और उनकी बेटी के अपहरण करने के आरोप लगे थे. महिला सुनीता की हत्या धारदार हथियार (फरसे) से हुई थी. तमाम विपक्षी पार्टियों ने और सामाजिक संगठनों ने इस घटना का पुरजोर विरोध किया था. लोग सड़कों पर उतर आए थे. कपसड़ गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया था. चारों तरफ पुलिस का पहरा था. गांव में किसी भी व्यक्ति की एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी गई थी.
सरकार के लिए चुनौती
यह मामला पुलिस और सरकार के लिए काफी चुनौतीपूर्ण बन गया था. हत्यारोपी पारस सोम की गिरफ्तारी और रूबी का कोई सुराग नहीं लग रहा था. आरोप ठाकुर समाज के युवक पर था, जिससे सियासी दलों ने सरकार की कार्यशैली पर मेरठ से लखनऊ और दिल्ली तक आरोप लगाए थे. मुख्य आरोपी पारस सोम को 10 जनवरी 2026 को पुलिस ने हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया था. साथ ही रूबी को भी सुरक्षित बरामद कर लिया था.
कपसाड़ कांड में पारस सोम की उम्र को लेकर उसके पक्ष की ओर से उसे नाबालिग बताते हुए तमाम साक्ष्य दिए गए थे. तब किशोर न्याय बोर्ड में प्रक्रिया चली थी और जून-2026 में बोर्ड ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट कर दिया था कि घटना के समय पारस सोम की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं थी. फिर अगस्त 2026 में सेशन कोर्ट द्वारा भी बोर्ड के निर्णय को ही दोहराया गया था. आरोपी पक्ष के अधिवक्ताओं की तमाम दलील सुनने के बाद नाबालिग बताए जाने की अपील खारिज कर दिया गया था.
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