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मेरठ में कांवड़ मार्ग पर 'दीपक होटल' का मालिक निकला अली मुर्तज़ा, हिंदू संगठन ने किया हंगामा

पुलिस और हिंदूवादी नेताओं में नोकझोंक: मौके पर पहुंची परतापुर पुलिस और हिंदूवादी नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई. कांवड़ यात्रा के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा ढाबों व खान-पान की दुकानों पर मालिकों के असली नाम और नेम प्लेट प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके बावजूद मेरठ के दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-58) पर पहचान छिपाकर होटल संचालन करने के मामले सामने आ रहे हैं. मामला परतापुर थाना क्षेत्र की मोहिउद्दीनपुर पुलिस चौकी के पास का है.

आरोप है कि होटल का नाम तो 'दीपक होटल' रखा गया था, लेकिन उसका मालिक अली मुर्तज़ा है. जांच टीम को देखते ही संचालक ने शटर गिराकर अंदर बैठे ग्राहकों को बंद कर दिया.

मेरठ: कांवड़ यात्रा शुरू होते ही मेरठ में पहचान छिपाकर ढाबे और होटल चलाने वालों पर हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है. इसी कड़ी में जब अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही अपनी टीम के साथ मोहिउद्दीनपुर चौकी से कुछ ही दूरी पर स्थित 'दीपक होटल' पहुंचे, तो हंगामा शुरू हो गया.

होटल का शटर गिराया, अंदर मिले ग्राहक: यहां स्थित 'दीपक होटल' पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहंचे. सचिन सिरोही के पहुंचते ही होटल संचालकों में हड़कंप मच गया. होटल संचालकों ने आनन-फानन में मुख्य शटर नीचे गिरा दिया और भोजन कर रहे ग्राहकों को भीतर ही बंद कर दिया.

मेरठ में कांवड़ मार्ग पर फर्जी नाम से होटल चलाने का खुलासा. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रशासन पर लापरवाही का आरोप: सचिन सिरोही ने इसकी सूचना परतापुर पुलिस को दी. सचिन सिरोही ने बताया कि कांवड़ यात्रा पवित्रता और आस्था का पर्व है. शासन का आदेश है कि कोई भी दुकानदार अपनी पहचान छिपाकर या नाम बदलकर कांवड़ियों व श्रद्धालुओं को भ्रमित न करे. मोहिउद्दीनपुर चौकी के बिल्कुल पास 'दीपक होटल' के नाम से अली मुर्तज़ा होटल चला रहा है.

पुलिस ने दिया कार्रवाई का आश्वासन: सचिन सिरोही ने कहा कि वह जब वहां पहुंचे, तो दीपक होटल के संचलक ने शटर गिरा दिया. अंदर कई ग्राहक मौजूद थे. बार-बार शिकायत के बावजूद इन पर कार्रवाई नहीं होती है. प्रशासन इस फर्जीवाड़े पर तुरंत कानूनी कार्रवाई करे, वरना हिंदू संगठन सड़कों पर उतरकर खुद विरोध करेंगे. परतापुर थाना प्रभारी अजय शुक्ला ने बताया कि मोहिउद्दीनपुर चौकी क्षेत्र में 'दीपक होटल' पर नाम को लेकर हुए विवाद की सूचना मिलते ही परतापुर पुलिस बल मौके पर पहुंचा था.

नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई: स्थिति को शांत कराकर शटर खुलवाया गया और ग्राहकों को बाहर निकाला गया. शासन के निर्देशों के अनुपालन में सभी खाद्य एवं पेय प्रतिष्ठानों के संचालकों को अपने मूल नाम की पट्टिका लगाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. 'दीपक होटल' के कागजात और स्वामित्व की जांच की जा रही है. यदि पहचान छिपाकर ग्राहकों को गुमराह करने या नियमों के उल्लंघन का मामला पाया जाता है, तो संबंधित संचालक के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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