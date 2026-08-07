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कांवड़ यात्रा 2026; मेरठ में मुख्यमंत्री के लिए अस्थाई हेलीपैड तैयार, कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा करेंगे

एडीजी, डीआईजी और एसएसपी ने परखीं तैयारियां. मुख्यमंत्री का मेरठ आगमन कार्यक्रम आने का इंतजार.

मेरठ में कांवड़ यात्रा 2026.
मेरठ ; कांवड़ यात्रा 2026. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 1:21 PM IST

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मेरठ : पश्चिम यूपी की सड़कों पर कांवड़ यात्रा को लेकर आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है. इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मेरठ दौरे को लेकर सुगबुगाहट के साथ तैयारियां तेज हो गई हैं. यहां मुख्यमंत्री का कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा का कार्यक्रम है. इसी क्रम में एडीजी, डीआईजी और एसएसपी समेत तमाम अधिकारी अस्थाई हेलीपैड की तैयारियां का लगातार जायजा ले रहे हैं.

कांवड़ यात्रा 2026. (Video Credit : ETV Bharat)


बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन कांवड़ यात्रा को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जाती हैं. कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारी लगातार सजग और भ्रमणशील हैं. कांवड़ियों के रोजाना बढ़ते जत्थों की सुविधाओं के लिए अधिकारी प्रबंधन में जुटे हैं. वहीं कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कार्यक्रम की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं. शुक्रवार को एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर ने अधिकारियों के साथ कावड़ मार्गों का जायजा लिया. साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे को लेकर थाना पल्लवपुरम क्षेत्र स्थिति बनाए जा रहे अस्थाई हेलीपेड़ का निरीक्षण भी किया.

मेरठ पहुंचा कांवड़ियों का जत्था.
मेरठ पहुंचा कांवड़ियों का जत्था. (Photo Credit : ETV Bharat)
कांवड़ यात्रा के चलते एसपी सिटी ड्रोन कैमरे से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था जायजा लेने सड़कों पर उतरे. मोदीपुरम चौकी से रुड़की रोड पर ड्रोन कैमरे के माध्यम से सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान ड्रोन कैमरे के माध्यम से कांवड़ मार्ग पर श्रद्धालुओं की आवाजाही, यातायात संचालन एवं सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावी मॉनिटरिंग की गई.
मेरठ पहुंचे कांवड़िए.
मेरठ पहुंचे कांवड़िए. (Photo Credit : ETV Bharat)
पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा संबंधित अधिकारियों एवं ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्क रहकर निरंतर निगरानी बनाए रखने, यातायात को सुचारु रूप से संचालित करने, किसी भी आपात स्थिति में तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए. अधिकारियों ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस के द्वारा आधुनिक तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है.
मेरठ पहुंची कांवड़ यात्रा.
मेरठ पहुंची कांवड़ यात्रा. (Photo Credit : ETV Bharat)
मेरठ पहुंचे कांवड़िए.
मेरठ पहुंचे कांवड़िए. (Photo Credit : ETV Bharat)


एडीजी भानु भास्कर ने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है. पुष्प वर्षा के लिए रोडमैप तैयार किया जा चुका है. कांवड़ियों के लिए सुविधा शिविर लगे हुए हैं. सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन कार्यक्रम अभी नहीं मिला है, लेकिन हम तैयारी में लगे हुए हैं.

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