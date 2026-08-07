कांवड़ यात्रा 2026; मेरठ में मुख्यमंत्री के लिए अस्थाई हेलीपैड तैयार, कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा करेंगे

कांवड़ यात्रा 2026; मेरठ में मुख्यमंत्री के लिए अस्थाई हेलीपैड तैयार, कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा करेंगे
एडीजी, डीआईजी और एसएसपी ने परखीं तैयारियां. मुख्यमंत्री का मेरठ आगमन कार्यक्रम आने का इंतजार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 1:21 PM IST
मेरठ : पश्चिम यूपी की सड़कों पर कांवड़ यात्रा को लेकर आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है. इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मेरठ दौरे को लेकर सुगबुगाहट के साथ तैयारियां तेज हो गई हैं. यहां मुख्यमंत्री का कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा का कार्यक्रम है. इसी क्रम में एडीजी, डीआईजी और एसएसपी समेत तमाम अधिकारी अस्थाई हेलीपैड की तैयारियां का लगातार जायजा ले रहे हैं.
बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन कांवड़ यात्रा को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जाती हैं. कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारी लगातार सजग और भ्रमणशील हैं. कांवड़ियों के रोजाना बढ़ते जत्थों की सुविधाओं के लिए अधिकारी प्रबंधन में जुटे हैं. वहीं कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कार्यक्रम की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं. शुक्रवार को एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर ने अधिकारियों के साथ कावड़ मार्गों का जायजा लिया. साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे को लेकर थाना पल्लवपुरम क्षेत्र स्थिति बनाए जा रहे अस्थाई हेलीपेड़ का निरीक्षण भी किया.
एडीजी भानु भास्कर ने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है. पुष्प वर्षा के लिए रोडमैप तैयार किया जा चुका है. कांवड़ियों के लिए सुविधा शिविर लगे हुए हैं. सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन कार्यक्रम अभी नहीं मिला है, लेकिन हम तैयारी में लगे हुए हैं.
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