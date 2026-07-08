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कांवड़ यात्रा 2026; एडीजी और डीआईजी ने कांवड़ मार्गों का किया निरीक्षण, पुरा महादेव मंदिर में लगाई हाजिरी

मंदिर में जलाभिषेक करते एडीजी भानु भास्कर और डीआईजी कलानिधि नैथानी. ( Photo Credit : ETV Bharat )