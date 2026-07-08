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कांवड़ यात्रा 2026; एडीजी और डीआईजी ने कांवड़ मार्गों का किया निरीक्षण, पुरा महादेव मंदिर में लगाई हाजिरी

कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक (सावन शिवरात्रि के दिन) चलेगी.

मंदिर में जलाभिषेक करते एडीजी भानु भास्कर और डीआईजी कलानिधि नैथानी.
मंदिर में जलाभिषेक करते एडीजी भानु भास्कर और डीआईजी कलानिधि नैथानी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 9:16 AM IST

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मेरठ : पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. इस कड़ी में मंगलवार को मेरठ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक भानु भास्कर द्वारा और मेरठ परिक्षेत्र उपमहानिरीक्षक कलानिधि नैथानी ने मेरठ से बागपत तक कावड़ मार्गों का निरीक्षण किया. साथ ही आयोजन की कुशलता के लिए मंदिर में जलाभिषेक भी किया.

मंदिर परिसर का निरीक्षण करते एडीजी और डीआईजी.
मंदिर परिसर का निरीक्षण करते एडीजी और डीआईजी. (Photo Credit : ETV Bharat)

कांवड़ यात्रा-2026 के दृष्टिगत एडीजी भानु भास्कर और डीआईजी कलानिधि नैथानी ने मंगलवार को बागपत के थाना बालैनी क्षेत्र के ऐतिहासिक पुरा महादेव मंदिर परिसर व आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण कर परिस्थितियों का जायजा लिया. इस दौरान पुरा महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया और मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

कांवड़ा यात्रा मार्ग का जायजा लेते एडीजी भानु भास्कर और डीआईजी कलानिधि नैथानी.
कांवड़ा यात्रा मार्ग का जायजा लेते एडीजी भानु भास्कर और डीआईजी कलानिधि नैथानी. (Photo Credit : ETV Bharat)


बता दें, कांवड़ यात्रा के लिहाज से मेरठ, बागपत और मुजफ्फरनगर तीन महत्वपूर्ण जिले हैं. यहां से श्रावण मास में हर दिन लाखों की संख्या में भगवान भोलेनाथ के अनुयायी अपने गंतव्यों की ओर जाते हैं. विशेष रूप से बागपत के पुरा महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए लाखों कांवड़िए पहुंचते हैं. दूसरी तरफ मेरठ के औघड़नाथ मंदिर में भी लाखों की संख्या में अनुयायी जलाभिषेक करने पहुंचते हैं. कांवड़ यात्रा के आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासी दिलचस्पी लेते हैं. सरकार कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी कराती है. बहरहाल आने वाले दिनों में प्रदेश के तमाम अधिकारी मेरठ पहुंचेंगे. बताया जा रहा है कि इस बार कांवड़ यात्रा जुलाई के आखिरी सप्ताह से शुरू होगी.



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