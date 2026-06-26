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खेल की नर्सरी मेरठ में तैराकों का पलायन; 4 साल से बंद है कैलाश प्रकाश स्टेडियम का स्विमिंग पूल, निजी पूलों में ट्रायल देने को मजबूर खिलाड़ी

चार साल से तरणताल पर लटका है ताला: लेकिन इसी स्टेडियम का मुख्य स्विमिंग पूल बीते 4 से 5 वर्षों से सिर्फ इस इंतजार में वीरान पड़ा है कि कब कोई जिम्मेदार अधिकारी उसकी सुध लेगा. यहां एक वक्त ऐसा था जब सुबह से लेकर शाम तक युवा तैराकों की भारी रौनक और चहल-पहल हुआ करती थी. जिम्मेदार खेल अधिकारी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि साल 2021 और 2022 में तो यहां बड़े पैमाने पर राज्य स्तर की तैराकी प्रतियोगिताओं का भी सफल आयोजन हुआ था. इसके बाद जिम्मेदारों को अचानक लगा कि यह पूरी बिल्डिंग अब काफी पुरानी हो गई है और इसका नए सिरे से रिनोवेशन होना चाहिए.

कैलाश प्रकाश स्टेडियम की ऐतिहासिक विरासत: मेरठ का प्रसिद्ध कैलाश प्रकाश स्टेडियम सिर्फ मेरठ ही नहीं, बल्कि आसपास के अन्य जनपदों के प्रतिभावान युवा खिलाड़ियों के लिए किसी पवित्र स्थान से कम नहीं है. इस ऐतिहासिक मैदान में विभिन्न विधाओं के खिलाड़ी कड़ा प्रशिक्षण पाते हैं, पसीना बहाते हैं और फिर देश-दुनिया में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं. कैलाश प्रकाश स्टेडियम इस बात का जीवंत गवाह है कि यहां से अब तक सैकडों ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ी निकले हैं, जिन्होंने न सिर्फ खेल के क्षेत्र में अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाई है, बल्कि बुलंदियों को छुआ है. इन खिलाड़ियों ने राज्य स्तर पर ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर से लेकर विश्व पटल पर भी अपनी प्रतिभा की अमिट छाप छोड़ी है.

मेरठ के मंडलीय मुख्यालय होने के बावजूद आधिकारिक ट्रायल के लिए भी स्थानीय तैराकी खिलाड़ियों को मजबूरी में यहां से अन्य जनपदों का रुख करना पड़ता है. आइए विस्तार से जानते हैं कि क्यों ऐसी दयनीय स्थिति यहां बनी हुई है और आखिर इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है.

मेरठ: उत्तर प्रदेश में खेल की नर्सरी के तौर पर अपनी एक अलग विशिष्ट पहचान रखने वाले मेरठ जिले में तमाम गेम्स के लिए सुबह-शाम बच्चे पसीना बहाते हैं. लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि बीते लगभग 4 साल से यहां का एकमात्र सरकारी तरणताल (स्विमिंग पूल) अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है.

IIT BHU) की रिपोर्ट के बाद भी अधर में लटका रिनोवेशन. (Photo Credit: ETV Bharat)

रिनोवेशन के फेर में खो गई पहचान: पूल के जीर्णोद्धार के लिए शासन को एक विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट बनाकर भेजी गई और उसके बाद से ही यह तरणताल अपनी मूल पहचान खोता चला गया. जहां पहले दिन भर खेल प्रेमियों की चहल-पहल होती थी और तमाम कंपटीशन आयोजित होते थे, वहीं इस स्विमिंग पूल को सुधारने की कवायदें क्या शुरू हुईं, इसमें हमेशा के लिए ताला ही लटक गया. मीडिया टीम ने अलग-अलग गेम के प्रशिक्षण के लिए स्टेडियम आने वाले उभरते हुए खिलाड़ियों और शहर वासियों से इस मुद्दे पर ग्राउंड जीरो पर बात की. सभी खेल प्रेमियों का स्पष्ट मानना है कि जिस तरह से तमाम अन्य खेलों में यहां से हुनरमंद होकर खिलाड़ी लगातार मेडल जीत रहे हैं, यदि यह पूल भी चालू रहता तो निश्चित ही तैराकी के बच्चे भी ढेरों मेडल लेकर आते.

1.63 करोड़ की धनराशि हुई थी स्वीकृत: स्विमिंग पूल चालू रहने से कैलाश प्रकाश स्टेडियम के स्वर्णिम खाते में तैराकी की भी बड़ी उपलब्धियां जुड़तीं जो कि अभी रुकी हुई हैं. वर्तमान क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र यादव बताते हैं कि जब से वे यहां बतौर क्षेत्रीय खेल अधिकारी नियुक्त हुए हैं, उससे काफी पहले ही इस स्विमिंग पूल के जीर्णोद्धार के लिए शासन से 1 करोड़ 63 लाख रुपए की भारी धनराशि स्वीकृत हो चुकी थी. बजट पास होने के बाद कार्य शुरू करने से पहले जब कार्यदायी संस्था सिडको ने इसका दोबारा तकनीकी निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि यहां कुछ कार्य ऐसे हैं जो पुराने DPR में सम्मिलित ही नहीं किए गए थे. ऐसे में कार्यदायी संस्था ने बजट और डिजाइन को लेकर अपनी एक नई तकनीकी रिपोर्ट तैयार की थी.

7 जुलाई से लखनऊ में होने वाली प्रतियोगिता पर संकट. (Photo Credit: ETV Bharat)

आईआईटी बीएचयू से कराई गई जांच: यह स्विमिंग पूल काफी पुराना था और साल 2004 में फर्स्ट फ्लोर पर पिलर के सहारे इस पूरी बिल्डिंग का निर्माण कराया गया था, इसलिए सुरक्षा बेहद जरूरी थी. पिलर स्ट्रक्चर होने के कारण कार्यदायी संस्था ने शासन से विशेष मांग की कि इस पूरी बिल्डिंग का IIT BHU से तकनीकी ऑडिट करा लिया जाए ताकि इसकी मजबूती की सटीक जांच हो सके. इस बारे में सड़कों और निर्माण की जिम्मेदार संस्था सिडको के अधिकारियों का कहना है कि आईआईटी बीएचयू से निरीक्षण की अंतिम व्याख्या और रिपोर्ट अब प्राप्त हो चुकी है. तकनीकी रिपोर्ट आने के बाद अब जल्द ही इस अटके हुए प्रोजेक्ट की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा और एक नया संशोधित डीपीआर बनाकर शासन को भेजा जाएगा.

सरकारी लापरवाही से करियर को लेकर चिंतित खिलाड़ी: सरकारी दफ्तरों में विकास कार्य की फाइलें इधर से उधर दौड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ युवा खिलाड़ी अपने करियर को लेकर बेहद चिंतित हैं. मेरठ के प्रतिभावान खिलाड़ी अपने परिजनों के साथ एक शहर से दूसरे शहर में तैराकी में अपना भविष्य बनाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं. हैरानी की बात तो यह है कि मंडल स्तर के जो आधिकारिक ट्रायल होते हैं, वे भी मेरठ में आयोजित नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि यहां स्विमिंग पूल पूरी तरह खंडहर हो चुका है. पिछले 4 साल से इस तरणताल में ताला लटके होने की वजह से ना ही तो किसी उच्च अधिकारी का इस तरफ ध्यान है और ना ही किसी स्थानीय जनप्रतिनिधि ने इस मुद्दे को शासन में उठाया है.

मंडल मुख्यालय होने के बावजूद नोएडा में आयोजित होंगे तैराकी के मुख्य ट्रायल. (Photo Credit: ETV Bharat)

निजी स्विमिंग पूल में ट्रायल कराने की मजबूरी: खिलाड़ी कहते हैं कि अगर यह स्विमिंग पूल समय से चालू हो जाए, तो वे भी देश के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल ला सकते हैं. क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र यादव बताते हैं कि आगामी जुलाई 2026 में खेल विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश स्तरीय महिला-पुरुष वर्ग की तैराकी खेल प्रतियोगिताएं लखनऊ में 7 जुलाई से आयोजित की जाएंगी. इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से ठीक पहले खिलाड़ियों के चयन के लिए जिले और मंडल स्तर पर कड़े ट्रायल होने बेहद अनिवार्य हैं. मेरठ में 6 जुलाई को जिला स्तर पर तैराकी के ट्रायल के जरिये चयन की प्रक्रिया की जानी है, लेकिन इसके लिए विभाग को एक निजी तरणताल की मदद लेनी पड़ेगी.

क्रीड़ा भारती के अध्यक्ष अश्वनी गुप्ता का सरकार पर निशाना- "खिलाड़ियों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिए बिना मेडल की उम्मीद कैसे?" (Photo Credit: ETV Bharat)

मेरठ के बजाय नोएडा में होगा मंडल स्तर का ट्रायल: चूंकि तैराकी के आधिकारिक ट्रायल के लिए मेरठ के सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई दूसरा विकल्प एडमिनिस्ट्रेशन के पास मौजूद नहीं है, जिस वजह से खिलाड़ियों को भारी दिक्कतें आती हैं. खेल अधिकारी ने बताया कि इसी प्रकार से जो मंडल स्तरीय मुख्य ट्रायल होना है, उसे मेरठ के बजाय नोएडा में आयोजित कराया जाएगा. यह बेहद विरोधाभासी है कि पूरे मेरठ मंडल का मुख्यालय मेरठ जिला है, लेकिन बुनियादी संसाधनों की कमी के कारण मुख्य ट्रायल नोएडा में शिफ्ट करना पड़ रहा है. इस पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी यूपी सिडको को शासन स्तर से सौंपी गई है.

1.63 करोड़ का बजट पास होने के बाद भी तरणताल पर लटका ताला. (Photo Credit: ETV Bharat)

अश्वनी गुप्ता ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर उठाए सवाल: मेरठ जिले के क्रीड़ा भारती के अध्यक्ष और पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्वनी गुप्ता ने भी इस बदहाली पर गहरी चिंता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि एक तरफ हम अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का झंडा बुलंद करने और अच्छी परफॉर्मेंस की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम अपने होनहार खिलाड़ियों को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी संसाधन तक नहीं दे पा रहे हैं. संसाधनों की भारी कमी के चलते खिलाड़ियों को यहां से दूसरे शहरों में पलायन करना पड़ता है जिससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ता है. इस वीरान पड़े स्विमिंग पूल के वर्तमान हालात को लेकर यूपी सिडको के चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महेंद्र सिंह ने कहा कि आईआईटी बीएचयू से इसके वर्तमान स्टेटस की रिपोर्ट मिल चुकी है और अब बिना किसी विलंब के नया डीपीआर बनाकर क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के माध्यम से शासन को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.

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