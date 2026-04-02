मेरठ में जाटों का महासंग्राम; चौधरी चरण सिंह पर अभद्र टिप्पणी करने वाले पलसानिया की यूपी में एंट्री बैन
एडवोकेट कपिल मलिक ने कहा, चौधरी चरण सिंह ने जाट आरक्षण के लिए करियर दांव पर लगा दिया था. उन पर टिप्पणी करना निंदनीय है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 6:40 PM IST
मेरठ: अंतरराष्ट्रीय जाट संसद के संस्थापक राम अवतार पलसानिया द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और उनके पौत्र जयंत चौधरी पर की गई टिप्पणी के बाद पश्चिमी यूपी में भारी आक्रोश है. मेरठ के सकौती गांव में ग्रामीणों और जाट समाज के नेताओं ने महापंचायत कर पलसानिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.
समाज के लोगों का कहना है कि किसानों के मसीहा और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अब पलसानिया की उत्तर प्रदेश में एंट्री पूरी तरह बंद कर दी जाएगी.
प्रतिमा के नाम पर राजनीति और चंदे का आरोप: मेरठ के सकौती टांडा में हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जाट संसद द्वारा महाराजा सूरजमल की प्रतिमा स्थापित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल सहित कई राज्यों के जाट नेता शामिल हुए थे. स्थानीय लोगों का आरोप है कि राम अवतार पलसानिया ने इस धार्मिक और सामाजिक मंच को राजनीति का अखाड़ा बना दिया. जाट समाज के नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रतिमा के नाम पर समाज से करोड़ों का चंदा वसूला गया और मंच का इस्तेमाल सियासी लाभ के लिए किया गया.
सोशल मीडिया पर लाइव आकर की अभद्र टिप्पणी: विवाद तब और गहरा गया जब राम अवतार पलसानिया ने सोशल मीडिया पर लाइव जाकर चौधरी चरण सिंह के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया. अखिल भारतीय जाट महासभा के अध्यक्ष रोहित जाखड़ ने कहा कि पलसानिया की मानसिकता बेहद खराब है और उनके बयानों से पूरा समाज आहत है. सकौती टांडा के पूर्व प्रधान योगेंद्र ने कहा कि हम पलसानिया का सम्मान कर रहे थे, लेकिन हमारे 'भगवान' पर टिप्पणी करने वाले को अब सबक सिखाया जाएगा. समाज ने मांग की है कि पलसानिया सार्वजनिक रूप से माफी मांगें, वरना इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.
अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह के योगदान का अपमान: एडवोकेट कपिल मलिक ने कहा कि चौधरी चरण सिंह किसी एक बिरादरी के नहीं बल्कि पूरे देश के नेता थे, जिन्होंने किसानों के लिए अभूतपूर्व कार्य किए. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि चौधरी अजीत सिंह ने जाट आरक्षण के लिए अपना राजनीतिक करियर तक दांव पर लगा दिया था. ऐसे में उनके परिवार और विरासत पर टिप्पणी करना निंदनीय है और समाज ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा. फिलहाल पश्चिमी यूपी के जाट गांवों में पलसानिया के खिलाफ जबरदस्त 'अंडरकरेंट' है और लोग उन्हें राजस्थान तक खदेड़ने की बात कर रहे हैं.
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