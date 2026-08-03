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मेरठ ITI में 31 जॉब ओरिएंटेड कोर्स में एडमिशन; जानें क्या है प्रक्रिया और कितनी लगेगी फीस

पहले चरण की लिस्ट निकलेगी और वह जब समाप्त हो जाएगी तो दूसरे चरण की लिस्ट जारी होगी.

मेरठ ITI में 31 जॉब ओरिएंटेड कोर्स में एडमिशन.
मेरठ ITI में 31 जॉब ओरिएंटेड कोर्स में एडमिशन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 12:53 PM IST

4 Min Read
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मेरठ: 10वीं तक पढ़ाई के बाद ऐसी तमाम संभावनाएं हैं, जिसमें युवा करियर बना सकते हैं. मेरठ जिले में संचालित ITI परिसर में कई ऐसे कोर्स संचालित किया जा रहे हैं, जो आसपास के जिलों में ही नहीं बल्कि मंडल तक में नहीं हैं. युवाओं के सामने यह कोर्स प्रशिक्षण के बाद बड़े अवसर खोलते हैं. ITI में प्रवेश के लिए इन दिनों पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है. ऐसे में मेरठ जिले में अलग-अलग कुल 31 ट्रेड में छात्रों को ITI करने का अवसर मिलता है.

ITI के नोडल अधिकारी और साकेत स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य संजीव कुमार ने बताया कि ITI में पंजीकरण कराया जा सकता है. इसके बाद तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, जहां अवसरों की कोई कमी नहीं रहती है. ITI में पंजीकरण करने के लिए शुल्क भी निर्धारित है.

सामान्य वर्ग के लिए 300 रुपए पंजीकरण शुल्क निर्धारित है. वहीं एससी-एसटी के लिए 250 रुपए लगते हैं. महिला वर्ग के लिए 100 रुपए का शुल्क निर्धारित है. इच्छुक युवा या ऐसे छात्र जो 10वीं पास कर चुके हैं. वह scvtup.nic पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य संजीव कुमार. (Video Credit: ETV Bharat)

प्रधानाचार्य का कहना है कि एडमिशन होने के बाद सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 40 रुपया प्रतिमाह फीस निर्धारित की गई है. वहीं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति से कोई भी प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है. वह बताते हैं कि ITI साकेत में और जो जिले की ITI हैं, उनमें कुल 31 ट्रेड संचालित हैं. इनमें कई ऐसे भी ट्रेड हैं, जो आसपास के जिले और मंडल में भी नहीं हैं.

रेडियोलॉजी टेक्निशियन ट्रेड है, जो दो वर्षीय कोर्स होता है. यह प्रशिक्षण आसानी से कहीं किसी ITI में नहीं कराया जाता है, लेकिन मेरठ में यह उपलब्ध है. इसमें 20 सीटें आरक्षित हैं. इसी प्रकार एक वर्षीय कोर्स मल्टीमीडिया एनिमेशन, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग (एक वर्षीय ), डिजिटल फोटोग्राफी (एक वर्षीय ), प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर जैसी महत्वपूर्ण ट्रेड जैसे कोर्स भी ITI में कराए जा रहे हैं.

यह सारे ट्रेड एनसीवीटी (National Council for Vocational Training) से अप्रूव्ड हैं. इन सभी ट्रेड्स के लिए योग्यता न्यूनतम हाईस्कूल है. प्रधानाचार्य बताते हैं कि अवसरों की भी कोई कमी नहीं है. साथ हीं कैंपस सेलेक्शन भी बड़ी संख्या में हर बार होता है. इसके अलावा रोजगार मेलों के माध्यम से भी ऐसे युवा जो यहां से प्रशिक्षण पा रहे होते हैं, हर महीने की 21 तारीख को एक रोजगार मेले का आयोजन होता है. साथ ही एक अप्रेंटिस मेला भी ITI में लगाया जाता है.

2025 26 में 1250 छात्रों को विभिन्न कंपनियों में नौकरियां भी मिली हैं. वहीं 1399 युवाओं को अप्रेंटिस के लिए विभिन्न कंपनियों में भेजा गया है. एडमिशन की प्रक्रिया को लेकर बताते हैं कि एडमिशन चार चरणों में होगा.

पहले चरण की लिस्ट निकलेगी और वह जब समाप्त हो जाएगी तो दूसरे चरण की लिस्ट जारी होगी. उसके बाद भी वैकेंसी खाली रह जाएंगी तो तीसरे चरण की लिस्ट फिर निकलेगी. उसके बाद फिर ऑनस्पॉट काउंसलिंग होगी और रिक्त सीटों को भरने का प्रयास किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि न्यूनतम उम्र 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए. अधिकतम की कोई आयु सीमा का निर्धारण नहीं है. कोई भी व्यक्ति जो हाईस्कूल पास है, वह ITI में प्रवेश पाकर अपनी रूचि का कोर्स कर सकता है.

जिले में अलग-अलग ट्रेड में सत्र 2026-27 और 2026-28 के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षन संस्थानो में फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रमेंट मैकेनिक, मैकेनिक रेफ्रिजरेंशन एंड एसी, मशीनिस्ट ग्राइंडर, टूल एंड डाई मेकर, ड्राफ्ट्समेन मैकेनिकल, वायरमैन, मैकेनिक मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक, एग्रीकल्चर मशीनरी, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, एडवांस सीएनसी, मशीनिंग टेक्नीशियन, मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल, बेल्डर, शीट मेटल वर्कर, मैकेनिक ट्रैक्टर, ड्राइंग टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण पा सकते हैं.

वहीं, स्टेनो ग्राफी एंड सेकरेटरियल असिस्टेंट (हिन्दी), स्टेनो ग्राफी एंड सेकरेटरियल असिस्टेंट (अंग्रेजी), फैशन डिजाईन टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टीमीडिया एनीमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, इंडस्ट्रियल रोबोटिक एंड डिजिटल, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन आदि ट्रेड में प्रशिक्षण पाकर प्रशिक्षित हो सकते हैं.

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