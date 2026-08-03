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मेरठ ITI में 31 जॉब ओरिएंटेड कोर्स में एडमिशन; जानें क्या है प्रक्रिया और कितनी लगेगी फीस

मेरठ ITI में 31 जॉब ओरिएंटेड कोर्स में एडमिशन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: 10वीं तक पढ़ाई के बाद ऐसी तमाम संभावनाएं हैं, जिसमें युवा करियर बना सकते हैं. मेरठ जिले में संचालित ITI परिसर में कई ऐसे कोर्स संचालित किया जा रहे हैं, जो आसपास के जिलों में ही नहीं बल्कि मंडल तक में नहीं हैं. युवाओं के सामने यह कोर्स प्रशिक्षण के बाद बड़े अवसर खोलते हैं. ITI में प्रवेश के लिए इन दिनों पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है. ऐसे में मेरठ जिले में अलग-अलग कुल 31 ट्रेड में छात्रों को ITI करने का अवसर मिलता है. ITI के नोडल अधिकारी और साकेत स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य संजीव कुमार ने बताया कि ITI में पंजीकरण कराया जा सकता है. इसके बाद तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, जहां अवसरों की कोई कमी नहीं रहती है. ITI में पंजीकरण करने के लिए शुल्क भी निर्धारित है. सामान्य वर्ग के लिए 300 रुपए पंजीकरण शुल्क निर्धारित है. वहीं एससी-एसटी के लिए 250 रुपए लगते हैं. महिला वर्ग के लिए 100 रुपए का शुल्क निर्धारित है. इच्छुक युवा या ऐसे छात्र जो 10वीं पास कर चुके हैं. वह scvtup.nic पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य संजीव कुमार. (Video Credit: ETV Bharat) प्रधानाचार्य का कहना है कि एडमिशन होने के बाद सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 40 रुपया प्रतिमाह फीस निर्धारित की गई है. वहीं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति से कोई भी प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है. वह बताते हैं कि ITI साकेत में और जो जिले की ITI हैं, उनमें कुल 31 ट्रेड संचालित हैं. इनमें कई ऐसे भी ट्रेड हैं, जो आसपास के जिले और मंडल में भी नहीं हैं. रेडियोलॉजी टेक्निशियन ट्रेड है, जो दो वर्षीय कोर्स होता है. यह प्रशिक्षण आसानी से कहीं किसी ITI में नहीं कराया जाता है, लेकिन मेरठ में यह उपलब्ध है. इसमें 20 सीटें आरक्षित हैं. इसी प्रकार एक वर्षीय कोर्स मल्टीमीडिया एनिमेशन, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग (एक वर्षीय ), डिजिटल फोटोग्राफी (एक वर्षीय ), प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर जैसी महत्वपूर्ण ट्रेड जैसे कोर्स भी ITI में कराए जा रहे हैं.