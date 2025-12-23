ETV Bharat / state

रोल बॉल की रोल मॉडल बनी कप्तान बिटिया: 14 साल खुद को खेल में तपाया, 3 विश्वकप में दम दिखाया; अब भारत को विश्वविजेता बनाया

इशिका को क्यों मिल रही बधाई: दरअसल, इशिका इस बार 7वें महिला रोल बॉल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में बतौर कप्तान भाग लेने दुबई गई थीं. इस खेल का आयोजन 14 से 18 दिसंबर के बीच किया गया था. इशिका की टीम ने इस विश्वकप के फाइनल में पिछले दो बार की चैंपियन केन्या की टीम को 3-2 से पटखनी देते हुए गोल्ड झटक लिया. इसे यूं कह सकते हैं कि भारत अब महिला रोल बॉल में दुनिया में नंबर एक हो गया है. इतनी बड़ी उपलब्धि देश को दिलाने वाली ये बिटिया जब देश लौटी तो कोई बड़ा धूम-धड़ाका नहीं हुआ. जब वह मेरठ पहुंची तो परिवार, नाते-रिश्तेदारों, मोहल्ले वालों के साथ कुछ लोगों ने बिटिया का स्वागत दिल खोलकर किया. इस वजह से इशिका का परिवार अब इस उपलब्धि की खुशी का जश्न मना रहा है.

चलिए, मेरठ चलते हैं: आपको ले चलते हैं मेरठ के शास्त्रीनगर मोहल्ले. इस मोहल्ले की संकरी गलियों के बीच एक सामान्य सा मकान है. यहां संजय शर्मा और उनकी पत्नी आकांक्षा शर्मा अपने परिवार के साथ रहते हैं. संजय शर्मा एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करते हैं और उनकी पत्नी आकांक्षा एक छोटी सी दुकान चलातीं हैं. इस परिवार में संजय और आंकक्षा के अलावा उनकी बेटी इशिका शर्मा और बेटा है. ये दोनों ही ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं. इस परिवार के साथ ही पूरा मोहल्ला और नाते-रिश्तेदार आजकल इशिका की एक खास उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं. 22 साल की उम्र में बेटी ने वो कर दिखाया है जिसे हासिल कर पाना बेहद कठिन है.

मेरठ: ये सफलता की कहानी है मेरठ के सामान्य से परिवार से ताल्लुक रखने वाली एक बेटी की. अब ये बेटी भारत का डंका दुनिया में बजाने के लिए जानी जा रही है. इस बेटी ने भारत के लिए इस बार एक ऐसे खेल में गोल्ड जीता है जिसमें न तो क्रिकेट जैसी चमक है और न फुटबाल-टेनिस जैसी दमक. इस गुमनाम से खेल में भारत को विश्व चैंपियन बनाने वाली इस बिटिया की सफलता की कहानी वाकई बेहद शानदार है. हार के बाद जीतने जैसा जुनून है. चलिए जानते हैं इस कप्तान बिटिया के बारे में.

तीन बार खेल चुकी है विश्वकप: आपको बता दें कि रोल बॉल के खेल में इशिका ने खुद को लगातार 14 साल तपाया है. इस बीच एक ऐसा मौका भी आया जब वह पूरी तरह से टूट गईं थी लेकिन उन्होंने जोरदार वापसी करते हुए कप्तान की कैप हासिल कर ली. इशिका इस विश्वकप से पहले 2019 और 2023 के विश्वकप में भी भाग ले चुकी है. तब वह सामान्य खिलाड़ी के रूप में खेलने पहुंची थी. पिछले दो विश्वकप में उनकी टीम कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं कर सकी थी. इस बार 2025 में दुबई में हुए इस विश्वकप में वह कप्तान बनाईं गईं और गोल्ड लेकर भारत लौटीं.

इशिका शर्मा का करियर उपलब्धियों से भरा. (etv bharat)



कैसे आई इस खेल में: इसके बारे में खुद इशिका ने बताया कि वह 2011 में स्केटिंग सीखने गई थी. इस बीच उनके गुरु और कोच अंकुर ने उन्हें रोल बॉल गेम के बारे में बताया. उन्होंने धीरे-धीरे इस खेल को सीखना शुरू किया. एक साल तक कड़ी मेहनत और लगातार अभ्यास की बदौलत उनको अच्छा परिणाम मिला. 2012 में जब नेशनल खेलने के लिए बुलावा आया तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा. नेशनल गेम्स के दौरान इशिका ने जोरदार खेल दिखाया और गोल्ड जीता.

भारत के लिए विश्वकप लेती इशिका की टीम. (etv bharat)





पहला विश्वकप खेलने में लगे आठ साल: इशिका 2011 से अलग-अलग नेशनल प्रतियोगिताओं में भाग लेती रहीं और लगातार अभ्यास करती रहीं. इस दौरान वह निराश नहीं हुईं और हौंसले के साथ जुटी रहीं. वह बताती हैं उनकी खुशी का ठिकाना तब नहीं रहा जब पुणे में खेले गए 2019 के विश्वकप के लिए टीम में उनका चयन हो गया. उस टीम में जगह बनाने में उनको आठ साल लगे. इसके बाद तो मानो उनके हौंसलों में पंख ही लग गए. वह और कड़े अभ्यास में जुट गईं. इशिका बताती हैं कि हालांकि उस विश्वकप में उन्होंने सामान्य खिलाड़ी के रूप में जोरदार प्रदर्शन किया था. इसके बावजूद वह अपनी टीम को सिर्फ सिल्वर ही दिला सकी. उस विश्वकप में केन्या की टीम ने गोल्ड जीता था. टीम को गोल्ड न दिला पाने का दर्द उनके दिल में रहा और वह लौटकर फिर से कड़े अभ्यास में जुट गईं.

खेल का सफरनामा. (etv bharat gfx)

वह बताती हैं कि उनकी जिंदगी में 2022 का वर्ष सबसे कठिन रहा. उन्हें एक दुर्घटना में गंभीर चोट लगी. इसकी वजह से काफी परेशान वह रहीं. चोटिल होने की वजह से वह रोल बॉल खेल नहीं सकीं. खेल से दूर होने का दर्द उन्हें अंदर से तोड़ता रहा. इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. इस बुरे वक्त में माता-पिता ने मोटिवेट किया. उन्होंने कहा 'बिटिया तुम एक दिन खेल में जरूर लौटोगी'. ये उन्ही का आशीर्वाद और हौंसला है कि स्वस्थ होने के बाद उन्होंने फिर से मैदान पर लौटने का फैसला किया. उन्होंने फिर से कड़ा अभ्यास शुरू किया. सपना था टीम को विश्वकप में गोल्ड दिलाने का. हालांकि डॉक्टर ने एक साल खेल से दूर रहने की सलाह दी थी. उन्होंने तीन महीने में ही मैदान में वापसी कर ली.

भारत को गोल्ड दिलाने के बाद इशिका शर्मा ने लहराया तिरंगा. (etv bharat)





2023 में फिर मिला विश्वकप का टिकट: ये उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा था कि चेन्नई में 2023 में खेले गए विश्वकप के लिए सिलेक्टर ने फिर उनका रोल बॉल टीम में चुना. इस बार वह पूरे दमखम के साथ केन्या जैसी विश्व चैंपियन टीम को हराने के लिए पहुंचीं. पूरी टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया लेकिन दुर्भाग्य से इस बार भी भारतीय टीम यह विश्वकप हार गई. टीम को ब्रॉन्ज पर ही संतोष करना पड़ा. इस बार भी केन्या की टीम ने ये विश्वकप जीता. इशिका के दिल में देश को गोल्ड न दिला पाने का मलाल रहा. वह मेरठ लौटी और फिर से उन्होंने कड़ी मेहनत शुरू कर दी. भारत को गोल्ड दिलाने का सपना हकीकत में बदलने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी.

विश्वकप के साथ भारतीय टीम. (etv bharat)





जब दुबई में लहाराया तिरंगा तो नम हुईं आंखें: 2025 में इशिका का चयन फिर भारतीय टीम में हुआ. इस बार सीनियर खिलाड़ी होने के कारण उन्हें टीम की कप्तानी सौंपी गई. इशिका के पास केन्या के साथ खेले गए दो पिछले विश्वकप का अनुभव था. उन्हें इसका जबर्दस्त फायदा मिला. दुबई में 14 से 18 दिसंबर के बीच हुए विश्वकप टूर्नामेंट में उन्होंने केन्या के हर पैंतरे को टीम के साथ मिलकर फेल कर दिया. केन्या ने जीतने के लिए पूरी ताकत लगाई लेकिन इशिका ने अनुभव, सूझबूझ और समझदारी भरे फैसलों से खुद को सही साबित कर दिया. उनकी टीम ने फाइनल में केन्या को जोरदार पटखनी देते हुए विश्वकप जीत लिया. हार के बाद जीत की कहावत इशिका ने सच कर दिखाई. इस गोल्डन गर्ल ने भारत की झोली में बड़ी उपलब्धि डाल दी. जीत के बाद जब दुबई में तिरंगा लहराया गय़ा तो इशिका की आंखें नम हो गईं. अपने सपने को उन्होंने सच कर दिखाया.





इशिका अब ये चाहती हैं: वह कहतीं हैं कि अभी तक भी इस गेम को देश में सभी लोग नहीं जानते हैं. 50 से अधिक देश रोल बॉल खेलते हैं. देश में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं. ऐसे में वह सरकार से चाहती हैं कि सरकार इस खेल को प्रमोट करे. भारत इस खेल में अब नंबर वन है. देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. सरकार इस खेल के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें ताकि देश का नाम और रोशन हो सके.





पिता बोले, बिटिया हमें तुम पर गर्व है: इशिका की उपलब्धि पर उनके पिता संजय शर्मा फूले नहीं समा रहे हैं. वह कहते हैं खेल कोटे से बेटी को सरकारी नौकरी मिली है. अब बेटी ने बड़ी उपलब्धि जुटाई है. उस पर पूरे परिवार के साथ देश को भी गर्व है. वह चाहते हैं ऐसी और बेटियां सामने आएं ताकि देश को बेहतरीन खिलाड़ी मिल सके. उनकी सरकार से गुजारिश है कि इस खेल को बढ़ावा दिया जाए.

सामान्य सी दुकान चलाती हैं इशिका की मां. (etv bharat)



मां बोलीं, हारने पर खूब समझाया: मां आकांक्षा शर्मा कहतीं हैं कि बेटियों पर विश्वास करें और उन्हें आगे बढ़ाएं ताकि इशिका जैसी उपलब्धि देश को मिल सके. मैंने हमेशा हारने के बाद बेटी को जीतने के लिए प्रेरित किया है. उसमें विश्वास भरा है कि वह कर सकती है. उसको फिर से तैयार किया है. उसका खेल कभी भी उससे नहीं छुड़वाया है. सरकार भी ऐसी बेटियों को आगे बढ़ाए जो इस खेल में अच्छा प्रदर्शन कर रहीं हैं.





चलते-चलते रोल बॉल खेल भी जान लीजिए: रोल बॉल एक बेहद ही दिलचस्प गेम है. एक टीम में 12 खिलाड़ी खेलते हैं. छह खिलाड़ी ग्राउंड में और छह रिजर्व में रहते हैं. इस गेम में खिलाड़ियों को स्केटिंग पर संतुलन बनाते हुए गेंद को जमीन पर उछालते हुए (ड्रिबलिंग) या पास करके गोल पोस्ट में डालना होता है. ये खेल फुर्ती और संतुलन का मिश्रण है. इस गेम को एक तरह से बास्केटबॉल, हैंडबॉल और रोलर स्पोर्ट गेम का मिश्रण कहा जा सकता है.







