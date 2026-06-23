मेरठ में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम फेल: पुलिस संभाल रही कमान; सीएम योगी ने 2022 में किया था उद्घाटन
नगर निगम की लापरवाही से कई चौराहों की ट्रैफिक लाइटें दम तोड़ रही हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 11:11 AM IST
मेरठ: शहर की यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया 'इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' पूरी तरह से बंद है. नगर निगम की लापरवाही से कई चौराहों की ट्रैफिक लाइटें दम तोड़ रही हैं, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बेपटरी है.
'इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम' के खराब होने के बाद से मेरठ पुलिस ने मोर्चा संभाला है. अधिकारी से लेकर सिपाही तक, जनता को जागरूक करने और व्यवस्था बनाए रखने में दिन-रात जुटे हुए हैं.
स्थानीय निवासियों और राहगीरों का कहना है कि नगर निगम की ढीली कार्यप्रणाली के कारण ही इतनी बड़ी और आधुनिक व्यवस्था समय से पहले दम तोड़ रही है. यदि समय रहते नगर निगम ने इन लाइटों और कैमरों का मेंटेनेंस कराया होता, तो आज पुलिसकर्मियों को इस भीषण गर्मी में मैन्युअल तरीके से व्यवस्था नहीं संभालनी पड़ती.
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