ETV Bharat / state

मेरठ में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम फेल: पुलिस संभाल रही कमान; सीएम योगी ने 2022 में किया था उद्घाटन

'इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम' के खराब होने के बाद से मेरठ पुलिस ने मोर्चा संभाला है. अधिकारी से लेकर सिपाही तक, जनता को जागरूक करने और व्यवस्था बनाए रखने में दिन-रात जुटे हुए हैं.

मेरठ: शहर की यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया 'इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' पूरी तरह से बंद है. नगर निगम की लापरवाही से कई चौराहों की ट्रैफिक लाइटें दम तोड़ रही हैं, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बेपटरी है.

एसपी ट्रैफिक राजेश श्रीवास्तव (Video Credit: ETV Bharat)

मेरठ को स्मार्ट सिटी योजना के तहत एक सुरक्षित और व्यवस्थित ट्रैफिक के लिए योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर 2022 में 'इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' का उद्घाटन किया था. जिसका जिम्मा नगर निगम और संबंधित तकनीकी टीम के पास था, लेकिन रख रखाव और लापरवाही के चलते आज कई चौराहों पर यह प्रणाली ठप पड़ी है.​सिस्टम फेल होने के बाद से मेरठ ट्रैफिक पुलिस लाउडस्पीकर और अनाउंसमेंट के जरिए वाहन चालकों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ा रही है. ऑटोमैटिक चालान बंद होने के कारण अब चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मी खुद चालान काट रहे हैं, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगाम कसी जा सके.​इस पूरे मामले को लेकर एसपी ट्रैफिक राजेश श्रीवास्तव ने बताया "शहर में विकास कार्य और निर्माण कार्य चल रहा हैं, जिससे ट्रैफिक पर दबाव बढ़ा है. यातायात नियमों का पालन कराने और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मैनुअली चालान किए जा रहे हैं. चालान का मुख्य उद्देश्य किसी को दंडित करना नहीं, बल्कि लोगों को नियमों के प्रति जागरूक करना और उन्हें अनुशासित ढंग से गाड़ी चलाने के लिए प्रेरित करना है"



​स्थानीय निवासियों और राहगीरों का कहना है कि नगर निगम की ढीली कार्यप्रणाली के कारण ही इतनी बड़ी और आधुनिक व्यवस्था समय से पहले दम तोड़ रही है. यदि समय रहते नगर निगम ने इन लाइटों और कैमरों का मेंटेनेंस कराया होता, तो आज पुलिसकर्मियों को इस भीषण गर्मी में मैन्युअल तरीके से व्यवस्था नहीं संभालनी पड़ती.

ये भी पढ़ें: फिरोजाबाद में जाम से राहत के लिए मास्टर प्लान तैयार; स्कूलों के समय में होगा बदलाव, यातायात प्रभारी होंगे नियुक्त