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मेरठ में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़; बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री के साथ एक गिरफ्तार

लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में ढलाई वाली गली, रशीद नगर स्थित एक मकान में अवैध रूप से पटाखों का कारोबार चल रहा था.

मेरठ में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़
मेरठ में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 10:24 AM IST

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मेरठ : अवैध विस्फोटक और आतिशबाजी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना लिसाड़ी गेट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने रशीद नगर स्थित एक मकान में छापेमारी कर अवैध रूप से पटाखे बनवा रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है. मौके से बड़ी मात्रा में ज्वलनशील रासायनिक पदार्थ, अवैध फ्यूज और पटाखा बनाने की मशीनें बरामद की गई हैं.

जानकारी देते ​सीओ कोतवाली संग्राम सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)


​सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि लिसाड़ी गेट पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ढलाई वाली गली, रशीद नगर स्थित एक मकान में अवैध रूप से पटाखों का निर्माण और भंडारण किया जा रहा है. सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मकान नंबर 590 में दबिश दी. ​कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से कय्यूम अली को गिरफ्तार कर लिया. जिसके पास से ​बड़ी मात्रा में बारूद और उपकरण बरामद हुए हैं.


​सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि ​पुलिस को मौके से 55 किलोग्राम से अधिक खतरनाक रासायनिक एवं ज्वलनशील पदार्थ, अवैध फ्यूज, रैपिंग पेपर, 4 कट्टे खाली खोखे (नलकी), 2 बड़ी प्रेस मशीनें, 2 छोटी प्रेस मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, 7 टेपिंग मशीनें तथा विभिन्न ब्रांडों के पैकिंग कवर व अन्य सामान बरामद हुए हैं. आरोपी कय्यूम को गिरफ्तार कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है. इस मामले में एक अन्य आरोपी वांछित है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.

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