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मेरठ में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़; पुलिस के हत्थे चढ़े 2 अंतरजनपदीय तस्कर

SWAT टीम प्रथम (नगर) और थाना लिसाड़ी गेट पुलिस के संयुक्त अभियान में मिली कामयाबी.

मेरठ पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी.
मेरठ पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 11:53 AM IST

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मेरठ :​ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मेरठ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. SWAT टीम प्रथम (नगर) और थाना लिसाड़ी गेट पुलिस के संयुक्त अभियान में अवैध शस्त्र बनाने वाले बड़े अंतरजनपदीय गिरोह के दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और उनके पुर्जे बरामद हुए हैं.


एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया कि अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों को दबोचा गया है. दोनों आरोपी शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनकी पहचान ​शुआइब उर्फ शोएब उर्फ सैफ (25) पुत्र अब्दुल रशीद, निवासी आरा मशीन वाली गली, तारापुरी, थाना लिसाड़ी गेट, मेरठ व ​शान इलाही उर्फ सोनू (35) पुत्र नूर इलाही, निवासी तेली वाली गली, चौकी जैदी फार्म के पास, थाना नौचंदी, मेरठ के रूप में हुई है.

आरोपियों के कब्जे से से ​तैयार व अर्ध-निर्मित हथियार 3 पिस्टल (.32 बोर), 2 अर्ध-निर्मित पिस्टल, 1 मैगजीन और 20 अर्ध-निर्मित मैगजीन, बड़ी संख्या में रेती (चपटी, गोल, सुआनुमा), 2 ग्राइंडर मशीन, कटर ब्लेड, रेगमाल, 2 ड्रिल मशीन मय 15 बिट, 2 मैगजीन बनाने के फर्मा, वेल्डिंग रॉड, गैस सिलिंडर (5 किलो), गैस चूल्हा, गैस रेगुलेटर और भारी मात्रा में स्प्रिंग व लोहे की पत्तियां और एक काले रंग की स्कूटी एक्टिवा (UP 15 EC 4268) बरामद हुई है.



​पुलिस पूछताछ में अभियुक्त शुआइब ने बताया कि वह इन अवैध हथियारों को सलमान व शान इलाही से लेकर करीब 35-40 हजार रुपये में बेचता था. शुआइब की निशानदेही पर पुलिस टीम ने थाना लोहियानगर क्षेत्र के अंतर्गत आशियाना कॉलोनी में बने एक गोदाम पर छापा मारा। गया गया था. जहां से दूसरे अभियुक्त शान इलाही को गिरफ्तार किया गया. दोनों आरोपी गोदाम की आड़ में अवैध शस्त्र फैक्ट्री चला रहे थे और इन हथियारों को आसपास के जिलों में सप्लाई करते थे. दोनों आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास भी है. आर्म्स एक्ट के तहत दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया. जहां से जेल भेज दिया गया है.

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