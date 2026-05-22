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मेरठ में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़; पुलिस के हत्थे चढ़े 2 अंतरजनपदीय तस्कर

मेरठ :​ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मेरठ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. SWAT टीम प्रथम (नगर) और थाना लिसाड़ी गेट पुलिस के संयुक्त अभियान में अवैध शस्त्र बनाने वाले बड़े अंतरजनपदीय गिरोह के दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और उनके पुर्जे बरामद हुए हैं.



एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया कि अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों को दबोचा गया है. दोनों आरोपी शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनकी पहचान ​शुआइब उर्फ शोएब उर्फ सैफ (25) पुत्र अब्दुल रशीद, निवासी आरा मशीन वाली गली, तारापुरी, थाना लिसाड़ी गेट, मेरठ व ​शान इलाही उर्फ सोनू (35) पुत्र नूर इलाही, निवासी तेली वाली गली, चौकी जैदी फार्म के पास, थाना नौचंदी, मेरठ के रूप में हुई है.

आरोपियों के कब्जे से से ​तैयार व अर्ध-निर्मित हथियार 3 पिस्टल (.32 बोर), 2 अर्ध-निर्मित पिस्टल, 1 मैगजीन और 20 अर्ध-निर्मित मैगजीन, बड़ी संख्या में रेती (चपटी, गोल, सुआनुमा), 2 ग्राइंडर मशीन, कटर ब्लेड, रेगमाल, 2 ड्रिल मशीन मय 15 बिट, 2 मैगजीन बनाने के फर्मा, वेल्डिंग रॉड, गैस सिलिंडर (5 किलो), गैस चूल्हा, गैस रेगुलेटर और भारी मात्रा में स्प्रिंग व लोहे की पत्तियां और एक काले रंग की स्कूटी एक्टिवा (UP 15 EC 4268) बरामद हुई है.