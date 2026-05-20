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मेरठ IIMT यूनिवर्सिटी की MBA छात्रा की मौत; गर्ल्स हॉस्टल के बाहर मिला खून से लथपथ शव, हत्या का आरोप

आईआईएमटी (IIMT) यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल के बाहर एमबीए फाइनल ईयर की छात्रा अनु गुप्ता का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है.

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मेरठ IIMT यूनिवर्सिटी में कोहराम: गर्ल्स हॉस्टल की छत से गिरकर एमबीए की छात्रा की संदिग्ध मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 9:50 PM IST

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Updated : May 20, 2026 at 10:26 PM IST

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मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के गंगानगर थाना क्षेत्र स्थित आईआईएमटी (IIMT) यूनिवर्सिटी में बुधवार सुबह उस वक्त अचानक हड़कंप मच गया, जब सरोजनी नायडू गर्ल्स हॉस्टल के नीचे बने जिम के ठीक बाहर एक छात्रा का खून से लथपथ शव बरामद हुआ.

छात्रा की पहचान सहारनपुर जिले की रहने वाली अनु गुप्ता के रूप में हुई, जो इस यूनिवर्सिटी से MBA फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही थी. छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरकर मौत हो गयी. इसके बाद पूरे कैंपस में कोहराम मच गया.

जानकारी देतीं बहन. (Video Credit: ETV Bharat)

पीड़ित बहन ने कॉलेज प्रशासन को घेरा: छात्रा की मौत के बाद यूनिवर्सिटी परिसर में ही धरने पर बैठीं छात्रा की बड़ी बहन करुणा जैन ने कॉलेज प्रशासन और स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं. करुणा ने कहा कि उनकी बहन को साजिश के तहत मारा गया है. कल ही शाम को करीब 6 बजे उसे सुरक्षित यहां हॉस्टल छोड़कर गए थे, क्योंकि आज से उसका पहला मुख्य एग्जाम शुरू होना था. वह सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान रखती थी.

सुबह 9 बजे तक सब कुछ सामान्य था: बुधवार सुबह 9 बजे तक मेरी उससे फोन पर सामान्य बातचीत हुई थी और तब तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था. उसने फोन पर कहा था कि वह अपना फाइल वर्क पूरा करके कॉलेज की मैडम से मिलने के लिए जा रही है. उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ, इस बारे में हमें कॉलेज प्रबंधन द्वारा कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया जा रहा. कॉलेज वाले बिना किसी पुख्ता आधार के कह रहे हैं कि उसने सुसाइड किया है, लेकिन इस कथित सुसाइड का असली रीजन क्या है, इसकी कोई वजह हमें नहीं बता रहा.

परिजनों को बिना दिखाए शव ले गई पुलिस: पुलिस भी हमारे यहां पहुंचने से पहले ही हड़बड़ी में शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गई. हमें अपने बच्चे की बॉडी तक को अंतिम बार ठीक से देखने की अनुमति नहीं दी गई. अनु की जो रूममेट थी, उसे भी कॉलेज वालों ने आनन-फानन में जबरन उसके घर भेज दिया है. हम लगातार कह रहे हैं कि हमें हॉस्टल की सीसीटीवी (CCTV) फुटेज दिखाई जाए, लेकिन कॉलेज वाले कैमरा दिखाने को किसी भी सूरत में तैयार नहीं हैं.

जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही यूनिवर्सिटी: वे कह रहे हैं कि इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है और हमें कुछ नहीं पता. जब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को ही कैंपस के अंदर की बात नहीं पता, तो फिर किसे पता होगा. हमें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए और वह सच जानना है कि हमारे बच्चे के साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ. छात्रा की मौत की खबर जैसे ही फैली, पूरा विश्वविद्यालय परिसर देखते ही देखते पुलिस छावनी में तब्दील हो गया.

छात्र नेताओं ने दी आंदोलन की चेतावनी: इसके बाद विभिन्न छात्र संगठनों के नेताओं और आम छात्रों ने कैंपस के अंदर इकट्ठा होकर जोरदार हंगामा और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU) के वरिष्ठ छात्र नेता विनीत चपराना ने मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की पुरजोर मांग की है. उन्होंने कहा कि छात्रा की मौत जिन रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई है, वह पूरी तरह से संदिग्ध और जांच का विषय है. छात्र नेता विनीत तालियान ने भी यूनिवर्सिटी प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए चेतावनी दी कि अगर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो छात्र चुप नहीं बैठेंगे.

सुबह महिला कर्मचारी ने देखा था शव: उन्होंने साफ कहा कि न्याय न मिलने की स्थिति में सभी छात्र एक बड़े और अत्यंत उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे. घटनाक्रम के अनुसार सुबह करीब 9:30 बजे जब हॉस्टल की एक महिला कर्मचारी (मेड) काम के सिलसिले में जिम के पास से गुजर रही थी, तब उसने सबसे पहले अनु का शव जमीन पर पड़ा देखा था. छात्रा का सिर ऊंचाई से गिरने के कारण कंक्रीट की सड़क पर बेहद तेजी से लगा था, जिसकी वजह से वह बुरी तरह फट चुका था. घटना की भयावहता को देखते हुए वॉर्डन और अन्य स्टाफ ने तुरंत स्थानीय पुलिस को इस मामले की लिखित सूचना दी.

फॉरेंसिक जांच में जुटी मेरठ पुलिस: मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी देहात मेरठ, अभिजीत कुमार ने बताया कि पुलिस ने शव को कानूनी रूप से कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वर्तमान में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम और स्थानीय पुलिस हॉस्टल के कमरे, छत और घटनाक्रम से जुड़े अन्य सभी भौतिक साक्ष्यों को गहराई से खंगाल रही है. पुलिस अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि परिजनों द्वारा दी जाने वाली तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के वैज्ञानिक आधार पर आगे की वैधानिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही हॉस्टल के मुख्य सीसीटीवी फुटेज और अनु की रूममेट्स के बयानों को भी गहन जांच के दायरे में लिया गया है.
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Last Updated : May 20, 2026 at 10:26 PM IST

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