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आईजीआरएस समीक्षा में डीएम का सख्त रुख; 9 गैरहाजिर अफसरों का वेतन रोका, 15 से मांगा स्पष्टीकरण

मेरठ के विकास भवन सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी वीके सिंह ने आईजीआरएस की समीक्षा बैठक बुलाई थी.

मेरठ आईजीआरएस समीक्षा बैठक.
मेरठ आईजीआरएस समीक्षा बैठक. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 10:35 AM IST

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मेरठ : विकास भवन सभागार में आईजीआरएस (Integrated Grievance Redressal System) पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भारी नाराजगी जताई. ​शिकायतों पर असंतोषजनक फीडबैक मिलने पर 15 अफसरों को नोटिस जारी का स्पष्टीकरण मांगा. साथ ही 9 गैर हाजिर अफसरों का एक दिन वेतन काटने का आदेश दिया है.




​बैठक से नदारद 9 अधिकारियों का वेतन कटेगा : ​जिलाधिकारी ने अनुशासनहीनता और बैठक में अनुपस्थित रहने को गंभीरता से लेते हुए 9 अधिकारियों का एक दिन का वेतन बाधित करने का निर्देश दिया है. इनमें ​अधिशासी अभियंता (यांत्रिकी विभाग) एवं अधिशासी अभियंता (जलकल विभाग), ​अधिशासी अधिकारी (हस्तिनापुर) एवं अधिशासी अधिकारी (मवाना), ​जिला कमांडेंट (होमगार्ड), ​खण्ड शिक्षा अधिकारी (माछरा), ​एआरटीओ (सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी), ​एआरएम (रोडवेज), ​वरिष्ठ निरीक्षक (बाट एवं माप विभाग) आदि अधिकारी शामिल हैं.



'असंतुष्ट फीडबैक' मिलने पर 15 अफसरों को नोटिस : ​शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता और गुणवत्ता की कमी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी कार्रवाई की है. कई विभागों में 100% असंतुष्टि पाई गई, उनके विरुद्ध स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए गए हैं. इनमें प्रमुख रूप से ​विकास एवं पंचायत: खण्ड विकास अधिकारी (रजपुरा, हस्तिनापुर, दौराला, जानी, माछरा, मेरठ), परियोजना निदेशक (DRDA) और अपर मुख्य अधिकारी (जिला पंचायत) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (जिला अस्पताल), प्रभारी चिकित्साधिकारी (CHC सरूरपुर) और खण्ड शिक्षा अधिकारी (मवाना), जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उप संचालक (चकबंदी), पशु चिकित्सा अधिकारी (मवाना) और सब रजिस्ट्रार (मवाना) आदि शामिल हैं.


​जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने बताया कि आईजीआरएस के निस्तारण में खानापूर्ति बर्दाश्त नहीं होगी. इस बाबत अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं. साथ ही देहात क्षेत्र में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के बाबत समस्त बीडीओ (BDO) को अनिवार्य रूप से प्रतिदिन ग्राम पंचायतों में भ्रमण करने की बात कही है. बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल, सीएमओ डॉ. अशोक कटारिया, नगर मजिस्ट्रेट नवीन कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे.

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