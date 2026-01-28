ETV Bharat / state

मेरठ में महिला की हत्या का खुलासा; अवैध संबंध के शक में पति ने उतारा था मौत के घाट

मेडिकल थाना क्षेत्र में दो दिन पहले निजी अस्पताल में वार्ड आया की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी.

अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या.
अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
मेरठ : मेडिकल थाना क्षेत्र में दो दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में हुई महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. पुलिस ने हत्या के आरोप में महिला के पति को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा किया है. आपसी मनमुटाव के चलते महिला पति से अलग रहती थी, लेकिन पति को उसके चरित्र पर शक था. इसके चलते पति ने सुनसान रास्ते में महिला को घेर कर चाकू से हमला करके जान ले ली.

एसएचओ सत्यवीर सिंह ने बताया कि दो दिन पहले लिसाडी गेट थाना क्षेत्र के श्यामनगर की रहने वाली शमीना (40) की चाकू से हमला करके हत्या कर दी गई थी. शमीना एक निजी अस्पताल में वार्ड आया थी. शमीना का निकाल भावनपुर थाना क्षेत्र के गोकलपुर निवासी वकील से हुआ था, लेकिन आपसी मनमुटाव के चलते वह वकील से अलग रह रही थी. इस मामले में शमीना के भाई शमीम ने वकील पर हत्या की तहरीर दी थी.

शमीम के अनुसार वकील ड्राइवर है. शमीना और वकील के बीच काफी दिनों से मतभेद थे. वकील अक्सर शमीना के साथ मारपीट करता था. इसके चलते दोनों ने अलग रहने का फैसला किया था. दोनों के छह बच्चे हैं, जिन्हें दोनों बांट लिया था. शमीना लगभग 11 महीने से तीन बच्चों को लेकर कमालपुर गांव में रह रही थी, लेकिन वकील उस पर नजर रखता था. वह शमीना पर शक करता था. इसी के चलते उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया.

एसएचओ सत्यवीर सिंह के अनुसार वकील ने पूछताछ में बताया कि दोनों के बीच काफी दिनों से मनमुटाव था. लड़ाई झगड़े हुआ करते थे. जिसके चलते शमीना अलग रहने लगी थी. इसी आक्रोश में हॉस्पिटल से लौटते समय सुनसान रास्ते में शमीना की चाकू से गोदकर हत्या कर दी. एसएचओ सत्यवीर सिंह ने बताया कि वकील पत्नी के चरित्र पर शक करता था. जिस वजह से उसने शमीना की जान ले ली.

