ETV Bharat / state

मेरठ में 'पति-पत्नी और वो' के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा; बोनट पर लटकी पत्नी, पति दौड़ाता रहा कार

आरोपी युवक और उसकी प्रेमिका पुलिस की गिरफ्त में हैं. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: लोहिया नगर थाना क्षेत्र में विवाहिता ने अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ पकड़ लिया. इससे गुस्साए पति ने पत्नी पर कार चढ़ाने की कोशिश की. पत्नी कार की बोनट पर लटकी रही और पति कार दौड़ाता रहा. स्थानीय लोग जब पीछे भागे तब कार रुकी और महिला की जान बच सकी. इस मामले में पुलिस ने पति और उसकी कथित प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है.