मेरठ में 'पति-पत्नी और वो' के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा; बोनट पर लटकी पत्नी, पति दौड़ाता रहा कार
इस मामले में युवक की पत्नी ने लोहिया नगर थाने पर लिखित तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 2:33 PM IST
मेरठ: लोहिया नगर थाना क्षेत्र में विवाहिता ने अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ पकड़ लिया. इससे गुस्साए पति ने पत्नी पर कार चढ़ाने की कोशिश की. पत्नी कार की बोनट पर लटकी रही और पति कार दौड़ाता रहा. स्थानीय लोग जब पीछे भागे तब कार रुकी और महिला की जान बच सकी. इस मामले में पुलिस ने पति और उसकी कथित प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है.
जानकारी के मुताबिक, मेरठ में पति को दूसरी महिला के साथ कार में घूमते देखने पर पत्नी आग बबूला हो गई. पति की गाड़ी के सामने वह आकर खड़ी हो गई. पत्नी के गुस्से को भांपकर पति ने कार दौड़ाने की कोशिश की. तब पत्नी कार की बोनट पर लेट गई. लापरवाह पति अपनी प्रेमिका के साथ कार को दौड़ाने लगा.
आसपास के लोगों की नजर पड़ी तो लोगों ने कार को रुकवाने की कोशिश की. आगे जाम होने की वजह से पति ने कार को जब धीमा किया तो स्थानीय लोगों की मदद से उसे उसकी प्रेमिका के साथ पकड़ लिया गया. कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो भी बना लिया. इसके बाद सड़क पर काफी देर तक हाइवोल्टेज हंगामा होता रहा.
सीओ संग्राम सिंह ने बताया कि युवक कांशीराम कॉलोनी का रहने वाला है और शादीशुदा है. शनिवार को वह कार से एक महिला को अपने साथ घूमा रहा था. पत्नी के बोनट पर लेटने के बावजूद युवक ने कार नहीं रोकी तो बात बिगड़ गई.
इस मामले में युवक मयंक की पत्नी सुनीता ने लोहिया नगर थाने पर लिखित तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई है. आरोप लगाया कि उसका पति मयंक और एक युवती जो उसकी महिला की मित्र है, उन्होंने उसे जान से मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया और झाड़ियों में गिराकर गला दबाकर जान से मारने का प्रयास करते हुए गाली-गलौज देकर मौके से फरार हो गए.
थाना लोहिया नगर पुलिस द्वारा घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों की सहायता से अभियुक्त मयंक और उसकी प्रेमिका माही वर्मा को पकड़कर हिरासत में ले लिया गया. पुलिस इस मामले में पूछताछ करके डाक्टरी परीक्षण के लिए भेज रही है.
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