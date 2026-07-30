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मोबाइल में मिली आपत्तिजनक चैट: वीडियो शेयर करके लापता हुआ पति; पत्नी पहुंची पुलिस के पास

मेरठ में पत्नी पर बेवफाई का आरोप लगाकर सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने के बाद एक युवक रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गया.

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सोशल मीडिया पर आरोप लगाकर रहस्यमयी ढंग से गायब हुआ पति. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 6:21 PM IST

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मेरठ: मेरठ में पत्नी की बेवफाई से तंग आकर एक शख्स ने सोशल मीडिया पर पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक वीडियो शेयर की. इसके बाद वह रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया. युवक का वीडियो देखने के बाद उसकी पत्नी गुरुवार को पुलिस के पास पहुंची. उसने अपने पति पर गंभीर इल्ज़ाम लगाए. उसने अपने पति को चरित्रहीन बताया और कहा कि वह अन्य महिलाओं और लड़कियों के चक्कर में रहता था.

पति का है दूसरी महिलाओं से चक्कर: मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र का है. पीड़ित पत्नी ने अफसरों से गुहार लगाई है कि उसका पति उससे नाराज है और कहीं चला गया है. लिहाजा उसे ढूंढा जाए. महिला ने बताया कि वे लोग दरभंगा के रहने वाले हैं. मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहते हैं. पति ड्राइवर के रूप में काम करता है और वह लोगों के घरों में जाकर काम करती है.

पति ने लगाया बेवफाई का आरोप: सिविल लाइंस सीओ विश्व ज्योति राय ने बताया कि पत्नी ने बताया कि उसके मोबाइल में कुछ आपत्तिजनक वीडियो थे, जिन्हें उसके पति ने देख लिया था. इसके बाद पति नाराज हो गया. महिला का कहना है कि उसके मोबाइल में किसी ने आपत्तिजनक वीडियो भेजे हुए थे. मोबाइल पर पति की नजर पड़ गई और उसने उन सभी वीडियो चैट को देख लिया जिस वजह से पति उससे नाराज है. पत्नी का कहना है कि उसका पति उस पर शक करता था. अन्य लड़कियों और महिलाओं के चक्कर में पड़ा रहता था. उसके साथ बदसलूकी भी करता था.

पति पर लगाया उत्पीड़न का आरोप: महिला ने बताया कि अब उसे चिंता सता रही है कि आखिर उसका पति कहां है. उसका कहना है कि सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने से पहले उसने कथित रूप से जहरीला पदार्थ पिया है.रहस्यमयी ढंग से गायब हुए पति पर महिला गंभीर आरोप लगा रही है. उसका कहना है कि 2008 में उसकी शादी हुई थी. वह उसे परेशान कर रहा था. उसके ससुराल वाले भी उसे मारते-पीटते रहते थे. उसने अपने पति के व्यवहार को लेकर एक बार पहले थाने में कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी.

वीडियो चैट बनी विवाद की वजह: पत्नी ने बताया कि इसके पहले भई तीन बार वह इस तरह की हरकत कर चुका है. लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर भी उसने पोस्ट डाली है. उसने ट्रक मालिक से बी संपर्क किया था. ट्रक मालिक ने बताया कि शनिवार से वह वहां भी नहीं पहुंचा है. सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट में पति ने यह भी बोला है कि उसकी लाश को उसकी पत्नी हाथ न लगाए.

पुलिस ने शुरू की जांच: पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और साथ में यह भी पड़ताल कर रही है कि महिला जो बात बता रही है उसमें कितनी सच्चाई है. सिविल लाइन सीओ विश्व ज्योति राय ने बताया कि महिला ने अपने पति की गुमशुदगी की तहरीर दी है और उस तहरीर के आधार पर पुलिस पड़ताल कर रही है. इस दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.


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