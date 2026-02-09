ETV Bharat / state

मेरठ में खौफनाक हादसा; ऑनलाइन वीडियो गेम खेलने के दौरान युवक की मौत, फट गई थी दिमाग की नस

डॉक्टरों के मुताबिक स्ट्रेस और अत्यधिक उत्तेजना से ब्लड प्रेशर बढ़ने से ब्रेन हेमरेज के चलते गई जान.

ऑनलाइन वीडियो गेम खेलने के दौरान युवक की मौत
ऑनलाइन वीडियो गेम खेलने के दौरान युवक की मौत (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 11:15 AM IST

2 Min Read
मेरठ : ऑनलाइन वीडियो गेम खेलने की लत किस हद तक खतरनाक साबित हो सकती है. इसका जीता जागता उदाहरण मेरठ में देहली गेट थाना क्षेत्र में देखने को मिला है. ऑनलाइन गेमिंग के दौरान खैरनगर गूलर वाली निवासी नवयुवक (22) की मौत हो गई. मौत की वजह ऑनलाइन गेम खेलते समय ब्लड प्रेशर (BP) अनियंत्रित होना बताया जा रहा है. डॉक्टरों के मुताबिक स्ट्रेस और उत्तेजना बढ़ने की वजह से ब्रेन हेमरेज के चलते जान गई है.

बताया गया कि देहली गेट थाना क्षेत्र की खैरनगर गूलर वाली निवासी मोहम्मद कैफ (22) पिछले कुछ समय से ऑनलाइन गेमिंग (पबजी/PUBG) का गंभीर तरह का आदी हो चुका था. वह अक्सर रात-रातभर कान में हेडफोन लगाकर गेम खेलता था. परिजनों के मुताबिक बीते शुक्रवार रात करीब 3 बजे जब वह अपने कमरे में गेम खेल रहा था. तभी अचानक वह बेड से नीचे गिर गया. परिजन उसे तुरंत नजदीकि अस्पताल ले गए, जहां कैफ का ब्लड प्रेशर 300 के पार देख डॉक्टर दंग रह गए. जांच में सामने आया कि अत्यधिक तनाव और उत्तेजना के कारण उसके दिमाग की नस फट चुकी थी (ब्रेन हेमरेज). जिससे वह कोमा जैसी स्थिति में चला गया था.




​कैफ की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया. जहां दो दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद रविवार को कैफ ने दम तोड़ दिया. कैफ अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. डॉक्टरों के मुताबिक गेमिंग के दौरान होने वाले स्ट्रेस और अचानक बढ़ी उत्तेजना (Excitement) शरीर में एड्रेनालिन का स्तर काफी बढ़ा देती है. जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो जानलेवा साबित होता है.





​विशेषज्ञों का कहना है कि ज्यादा देर तक हेडफोन लगाकर गेम खेलने से दिमाग पर अत्यधिक दबाव पड़ता है. ऑनलाइन गेम्स दिमाग में 'डोपामाइन' का स्तर बढ़ाते हैं. जिससे लत लगती है. रातभर जागने से शरीर का 'सर्कैडियन रिदम' बिगड़ता है जो सीधे दिल और दिमाग को प्रभावित करता है. गेम में हार-जीत का तनाव बीपी को खतरनाक स्तर तक ले जाता है जो जानलेवा साबित हो सकता है.

