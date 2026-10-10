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मेरठ में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया शुरू: 688 चयनित अभ्यर्थियों का 12 अक्टूबर से होगा मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेरठ में होमगार्ड भर्ती का अगला चरण शुरू. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: उत्तर प्रदेश में होमगार्ड कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया का नया चरण अब शुरू होने जा रहा है. मेरठ जिले में कुल 688 पुरुष और महिला अभ्यर्थी इस प्रक्रिया के लिए चयनित किए गए हैं. इन सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 24 अक्टूबर 2026 तक चलेगा. इसके लिए सभी अभ्यर्थियों को सुबह 9 बजे तक पुलिस लाइन मेरठ पहुंचना अनिवार्य किया गया है.

जिला कमांडेंट ने दी भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी: मेरठ के होमगार्ड्स जिला कमांडेंट सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश के अनुसार होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के पदों पर एनरोलमेंट-2025 के तहत प्रदेश के 75 जिलों से कुल 41,425 अभ्यर्थियों की सूची मिली है. उन्होंने बताया कि मेरठ जिले के चयनित 688 अभ्यर्थियों की जांच प्रक्रिया पुलिस लाइन में पूरी की जाएगी. स्वास्थ्य परीक्षण के लिए प्रतिदिन 70 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, जिनकी जांच मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड करेगा.