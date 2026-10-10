मेरठ में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया शुरू: 688 चयनित अभ्यर्थियों का 12 अक्टूबर से होगा मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
688 चयनित पुरुष और महिला अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2026 तक पुलिस लाइन में होगा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 9:25 PM IST
मेरठ: उत्तर प्रदेश में होमगार्ड कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया का नया चरण अब शुरू होने जा रहा है. मेरठ जिले में कुल 688 पुरुष और महिला अभ्यर्थी इस प्रक्रिया के लिए चयनित किए गए हैं. इन सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 24 अक्टूबर 2026 तक चलेगा. इसके लिए सभी अभ्यर्थियों को सुबह 9 बजे तक पुलिस लाइन मेरठ पहुंचना अनिवार्य किया गया है.
जिला कमांडेंट ने दी भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी: मेरठ के होमगार्ड्स जिला कमांडेंट सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश के अनुसार होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के पदों पर एनरोलमेंट-2025 के तहत प्रदेश के 75 जिलों से कुल 41,425 अभ्यर्थियों की सूची मिली है. उन्होंने बताया कि मेरठ जिले के चयनित 688 अभ्यर्थियों की जांच प्रक्रिया पुलिस लाइन में पूरी की जाएगी. स्वास्थ्य परीक्षण के लिए प्रतिदिन 70 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, जिनकी जांच मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड करेगा.
चिकित्सा परीक्षण और बुलावा पत्र की पूरी रूपरेखा: यह प्रक्रिया सुबह 9 बजे से शुरू होगी, जिसमें 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक पुरुष अभ्यर्थियों का और 23 से 24 अक्टूबर तक महिला अभ्यर्थियों का मेडिकल होगा. चयनित अभ्यर्थियों को सीधे पत्र भेजकर बुलाया गया है, जिसकी हार्ड कॉपी मेरठ विकास प्राधिकरण परिसर स्थित जिला कार्यालय से 11 और 12 अक्टूबर को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बांटी जाएगी. जांच स्थल पर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश मिलेगा जिनके पास जिला कमांडेंट द्वारा जारी उस तारीख का वैध पत्र होगा.
सहायता केंद्र और हेल्प डेस्क का हुआ गठन: मेडिकल परिणाम की घोषणा उसी दिन कर दी जाएगी और इसे पुलिस लाइन के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जाएगा. यदि कोई अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षा में अनुपयुक्त पाया जाता है, तो वह उसी दिन निर्धारित प्रारूप पर नोडल अधिकारी को अपील दे सकेगा. किसी भी प्रकार की असुविधा से निपटने के लिए पुलिस लाइन में सहायता केंद्र बनाया गया है. अभ्यर्थी किसी भी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 8077560403, 8630681997 या ईमेल dchgmrt1232@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं.
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