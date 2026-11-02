मेरठ: हथकड़ी समेत फरार हुआ शातिर हिस्ट्रीशीटर अरशद; लापरवाही के आरोप में तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड, FIR दर्ज
सहायक पुलिस अधीक्षक दीक्षा भौरिया ने बताया कि लापरवाही के आरोप में तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 10:59 PM IST
मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से खाकी के दामन पर दाग लगाने वाली खबर सामने आई है. सोमवार को मेरठ में पुलिस कर्मियों को पूरी तरह चकमा देकर एक शातिर हिस्ट्रीशीटर बदमाश हथकड़ी समेत फरार हो गया. काफी देर तक जब पुलिस वाले अपने स्तर पर उसकी तलाश करते रहे और सफलता हाथ नहीं लगी, तब जाकर अधिकारियों तक यह बात पहुंची.
इस लापरवाही को देखते हुए तुरंत एक्शन लिया गया और तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया.
हवालात के बजाय दफ्तर में बिठाया गया था: पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक नौचंदी थाना क्षेत्र के जैदी फार्म के ढिवाई नगर का रहने वाला अरशद बेहद शातिर अपराधी है और वह थाने का हिस्ट्रीशीटर भी है. उस पर चोरी, लूट व जेब काटने जैसे कई गंभीर मुकदमे पहले से दर्ज हैं और पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी. कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली थी. लेकिन उसे हवालात की सुरक्षित सलाखों के पीछे रखने के बजाय थाने के दफ्तर में ही बिठा दिया गया था, जो पुलिस की सबसे बड़ी चूक साबित हुई.
टॉयलेट जाने के बहाने पुलिस को दिया चकमा: सोमवार की सुबह आरोपी अरशद ने पुलिसकर्मियों से लघुशंका यानी टॉयलेट जाने की बात कही, जिसके बाद पुलिसकर्मी उसे लेकर गए. इसी मौके का फायदा उठाकर वह शातिर बदमाश पुलिसकर्मियों को चकमा देने में कामयाब हो गया और हथकड़ी समेत वहां से रफूचक्कर हो गया. काफी देर तक जब वह वापस नहीं लौटा तो पुलिसकर्मियों की सांसे फूलने लगीं और उसकी तलाश शुरू हुई. जब वे समझ गए कि बदमाश उन्हें पूरी तरह बेवकूफ बनाकर भाग चुका है, तो पूरे थाने में अफरा-तफरी मच गई और पुलिसकर्मी इधर-उधर भागकर उसे तलाशने लगे.
अरशद को पकड़ने के लिए तीन टीमें गठित: मामला जब उच्च अधिकारियों तक पहुंचा तो जांच में साफ हुआ कि आरोपी को हवालात में न रखकर बाहर बैठाना और सुरक्षा में ढिलाई बरतना बहुत बड़ी लापरवाही थी. सहायक पुलिस अधीक्षक दीक्षा भौरिया ने बताया कि दोषी तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ निलंबन और मुकदमे की कार्रवाई कर दी गई है. इसके साथ ही फरार बदमाश अरशद को जल्द से जल्द दोबारा दबोचने के लिए थाना स्तर पर तीन विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया है. आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की तकनीकी मदद से उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है.
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