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मेरठ: हथकड़ी समेत फरार हुआ शातिर हिस्ट्रीशीटर अरशद; लापरवाही के आरोप में तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड, FIR दर्ज

हवालात के बजाय दफ्तर में बिठाया गया था शातिर बदमाश. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से खाकी के दामन पर दाग लगाने वाली खबर सामने आई है. सोमवार को मेरठ में पुलिस कर्मियों को पूरी तरह चकमा देकर एक शातिर हिस्ट्रीशीटर बदमाश हथकड़ी समेत फरार हो गया. काफी देर तक जब पुलिस वाले अपने स्तर पर उसकी तलाश करते रहे और सफलता हाथ नहीं लगी, तब जाकर अधिकारियों तक यह बात पहुंची.

इस लापरवाही को देखते हुए तुरंत एक्शन लिया गया और तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया.

हवालात के बजाय दफ्तर में बिठाया गया था: पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक नौचंदी थाना क्षेत्र के जैदी फार्म के ढिवाई नगर का रहने वाला अरशद बेहद शातिर अपराधी है और वह थाने का हिस्ट्रीशीटर भी है. उस पर चोरी, लूट व जेब काटने जैसे कई गंभीर मुकदमे पहले से दर्ज हैं और पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी. कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली थी. लेकिन उसे हवालात की सुरक्षित सलाखों के पीछे रखने के बजाय थाने के दफ्तर में ही बिठा दिया गया था, जो पुलिस की सबसे बड़ी चूक साबित हुई.