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2017 के बाद सभी विधानसभा क्षेत्रों में हुए पर्यटन विकास के ऐतिहासिक कार्य : जयवीर सिंह

मंडलायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में पर्यटन विभाग की कुल 27 परियोजनाओं की समीक्षा की गई. जिनकी अनुमानित लागत लगभग 50 करोड़ करोड़ रुपये से अधिक है. इनमें मेरठ के दो, गाजियाबाद के चार, गौतमबुद्ध नगर के तीन, बुलंदशहर के सात और हापुड़ के आठ प्रस्ताव शामिल हैं. प्रस्तावित परियोजनाओं में प्राचीन विश्वनाथ महादेव मंदिर, मां संतोषी माता मंदिर, भावेश्वर महादेव मंदिर, मां चामुंडा देवी मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर, महाभारत कालीन गंगा मंदिर, भूतेश्वर शिव मंदिर और कबीरदास से जुड़े ऐतिहासिक स्थल सहित अनेक धार्मिक एवं विरासत स्थलों के पर्यटन विकास का प्रस्ताव रखा गया। ब्रजघाट क्षेत्र के पर्यटन विकास और गंगा तट से जुड़े स्थलों को भी विशेष प्राथमिकता दी गई है.

मेरठ : संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने मेरठ में मीडिया से बात करते हो बड़ा दावा पेश किया है. उन्होंने कहा कि 2017 के बाद प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा तक पर्यटन संस्कृति विभाग ने सांस्कृतिक धार्मिक आध्यात्मिक संस्कृति को बढ़ावा देने का काम किया है. पर्यटन मंत्री मेरठ में मंडल स्तरीय तमाम विभागीय परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक करने पहुंचे थे. इस अवसर पर उन्होंने धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की.

समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में पर्यटन मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं में मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर और हापुड़ जनपदों के प्रमुख धार्मिक एवं विरासत स्थलों को शामिल किया गया है. पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटन को स्थानीय आस्था, सांस्कृतिक विरासत और जनभागीदारी से जोड़ते हुए नए आयाम देने के लिए प्रतिबद्ध है.







पर्यटन मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित परियोजनाओं के तहत मंदिर परिसरों में पर्यटक सुविधाओं का विकास, सौंदर्यीकरण और आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ किया जाएगापर्यटन विभाग का उद्देश्य कम चर्चित धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों को भी प्रदेश के पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करना है. संस्कृति विभाग की ओर से दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री के सामने प्रस्तुत किए गए. इनमें मेरठ जनपद के किठौर स्थित रामलीला मैदान के विकास, विस्तार और सौंदर्यीकरण की परियोजना तथा बुलंदशहर के शिकारपुर में स्वतंत्रता के बाद विभिन्न युद्धों में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में शहीद स्मारक निर्माण का प्रस्ताव शामिल है.



पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि आगामी दिनों में कांवड़ यात्रा है और सरकार की प्राथमिकता में है. कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए उचित चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सरकार की तरफ से किए जाएंगे. मेरठ हमारा गौरव है मेरठ को तो हम सम्मान देते ही हैं और जहां उत्तर प्रदेश में पर्यटन संस्कृति को कोई जानता नहीं था, खासकर उन धार्मिक स्थलों को उन सनातन संस्कृति के आध्यात्मिक स्थलों को सम्मान देने का जो काम हुआ है वह 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुआ है. आज पर्यटन संस्कृति की योजनाएं प्रत्येक विधानसभा तक पहुंची हैं.

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