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मेरठ के भरत मिलाप आयोजन के स्थल को लेकर हिंदू महासभा में आक्रोश, कहा-यह ऐतिहासिक धरोहर का अनादर

बैठक में मौजूद हिंदू महासभा और रामलीला कमेटी के पदाधिकारी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मेरठ : ऐतिहासिक शहर मेरठ में 'श्री भरत मिलाप शोभायात्रा' के पारंपरिक आयोजन स्थल में बदलाव को लेकर विवाद गहरा गया है. अखिल भारत हिंदू महासभा ने रामलीला कमेटी और स्थानीय प्रशासन द्वारा शोभायात्रा के पारंपरिक स्थल को बदले जाने का कड़ा विरोध करते हुए इसे मेरठ की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर का अनादर बताया है.

मेरठ ; भरत मिलाप आयोजन के पारंपरिक स्थल मांग. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat) शारदा रोड स्थित हिंदू महासभा कार्यालय परिसर 'अमर हुतात्मा नाथूराम गोडसे-नाना आप्टे धाम' में आयोजित आपात बैठक में पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से पूर्व निर्धारित स्थल पर ही भरत मिलाप आयोजित करने की मांग उठाई है. हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं धाम के संस्थापक पंडित अशोक शर्मा ने कहा कि घंटाघर इमामबाड़े के आगे दशकों से परंपरा अनुसार श्री भरत मिलाप का आयोजन होता आया है. पिछले कुछ वर्षों से इस स्थल को बदला जाना परंपराओं और आस्था के साथ अन्याय है.