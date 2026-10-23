मेरठ के भरत मिलाप आयोजन के स्थल को लेकर हिंदू महासभा में आक्रोश, कहा-यह ऐतिहासिक धरोहर का अनादर
अखिल भारत हिंदू महासभा ने रामलीला कमेटी और स्थानीय प्रशासन से पुराने स्थल की मांग दोहराई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 9:46 AM IST
मेरठ : ऐतिहासिक शहर मेरठ में 'श्री भरत मिलाप शोभायात्रा' के पारंपरिक आयोजन स्थल में बदलाव को लेकर विवाद गहरा गया है. अखिल भारत हिंदू महासभा ने रामलीला कमेटी और स्थानीय प्रशासन द्वारा शोभायात्रा के पारंपरिक स्थल को बदले जाने का कड़ा विरोध करते हुए इसे मेरठ की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर का अनादर बताया है.
शारदा रोड स्थित हिंदू महासभा कार्यालय परिसर 'अमर हुतात्मा नाथूराम गोडसे-नाना आप्टे धाम' में आयोजित आपात बैठक में पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से पूर्व निर्धारित स्थल पर ही भरत मिलाप आयोजित करने की मांग उठाई है. हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं धाम के संस्थापक पंडित अशोक शर्मा ने कहा कि घंटाघर इमामबाड़े के आगे दशकों से परंपरा अनुसार श्री भरत मिलाप का आयोजन होता आया है. पिछले कुछ वर्षों से इस स्थल को बदला जाना परंपराओं और आस्था के साथ अन्याय है.
पंडित अशोक शर्मा का कहना है कि वर्ष 1939 में वीर सावरकर को भी इस क्षेत्र में तनाव की स्थिति के दौरान आना पड़ा था. इसके अलावा वर्ष 1969 और 1978 में भी भरत मिलाप के आयोजन को लेकर दो समुदायों के बीच स्थिति संवेदनशील हुई थी. महासभा ने कहा कि जिस स्थान की धार्मिक पहचान और सम्मान को अक्षुण्ण रखने के लिए पूर्वजों एवं महापुरुषों ने संघर्ष किया, उस स्थान की उपेक्षा करना बलिदानियों की भावनाओं का अपमान है.
पंडित अशोक शर्मा ने बताया कि भरत मिलाप केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि मेरठ की सनातन परंपरा, आस्था और ऐतिहासिक अस्मिता का प्रतीक है. जब तक भरत मिलाप के पारंपरिक स्थल को उसका सम्मान और अधिकार वापस नहीं मिल जाता, तब तक हिंदू महासभा लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जारी रखेगी.
रामलीला कमेटी के अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि श्री सनातन धर्म रक्षिणी सभा एवं मेरठ शहर रामलीला कमेटी का मानना है कि रामलीला और भरत मिलाप के भव्य मंचन व शोभायात्रा का मुख्य उद्देश्य शहर में शांति, आपसी सौहार्द और व्यवस्था बनाए रखना है. रामलीला कमेटी का प्रयास सभी वर्गों को साथ लेकर भगवान श्रीराम के प्रेम और भरत के समर्पण का संदेश जन-जन तक पहुंचाना है.
बैठक में जिलाध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष भरत राजपूत, कार्यालय मंत्री दीपक शर्मा, नगर मंत्री शेखर पंडित, नगर मंत्री प्रथम दीक्षित, शानू गोयल, और सावन कुमार सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे.
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