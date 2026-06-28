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हृदय विदारक दुर्घटना; मेरठ के नामचीन कारोबारी, पत्नी और बेटी की मौत, भांजे की हालत गंभीर

​सोनीपत/मेरठ : कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस-वे पर शनिवार शाम हुए सड़क हादसे में मेरठ के कारोबारी पवन कुमार गर्ग (65), उनकी पत्नी शकुंतला (62), बेटी अंजू बंसल (43) की मौत हो गई. हादसे में उनका यमुनानगर निवासी भांजा शिवम गंभीर रूप से घायल है. हादसा पिपली टोल प्लाजा के निकट कारोबारी की स्विफ्ट डिजायर कार के ईंटों से भरे ट्रक से टकराने से हुआ. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए.

मेरठ के वेद व्यासपुरी स्थित गणपति एन्क्लेव निवासी कारोबारी पवन कुमार गर्ग (65) शनिवार देर शाम अपनी कार से परिवार सहित घर से निकले थे. वे अपनी पत्नी शकुंतला देवी (62) और दिल्ली से मायके आई अपनी बड़ी बेटी अंजू बंसल (44) के साथ शकुंतला के मायके कैथल जा रहे थे. कार उनका यमुनानगर निवासी भांजा शिवम चला रहा था. ​सोनीपत के खरखौदा क्षेत्र में पिपली टोल प्लाजा पार करने के बाद कार आगे चल रहे ईंटों से भरे ट्रक से टकरा गई.





वाहनों के टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के राहगीर और स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े. लोगों ने कार में फंसे लोगों को किसी तरह बाहर निकाला और खरखौदा के नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद पवन कुमार गर्ग, शकुंतला और अंजू को मृत घोषित कर दिया. गंभीर रूप से घायल भांजे शिवम को प्राथमिक उपचार देने के बाद पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया. हालांकि, बाद में परिजनों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है.





स्थानीय निवासियों के अनुसार पवन गर्ग बेहद मिलनसार और सामाजिक व्यक्ति थे. पहले उनकी रोहटा रोड पर केमिकल फैक्ट्री थी, जिसे प्रदूषण विभाग द्वारा बंद करा दिए जाने के बाद वे इन दिनों सीएनजी प्लांट लगाने के एक नए बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे. उनकी बड़ी बेटी अंजू दिल्ली के नंदनगरी (जीटीबी एन्क्लेव) में रहती थी और कुछ दिन पहले ही अपने मायके आई थी.