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मेरठ में हृदय विदारक दुर्घटना; दिल्ली-देहरादून हाईवे पर तेज रफ्तार कार पलटी, 3 युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर

दौराला क्षेत्र में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर सकौती ओवरब्रिज के पास हुआ हादसा.

मेरठ दुर्घटना में तीन युवकों की मौत.
मेरठ दुर्घटना में तीन युवकों की मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 1:34 PM IST

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मेरठ : दौराला क्षेत्र में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई. दुर्घटना में तीन युवकों की दुखद मौत हो गई है. वहीं गंभीर रूप से घायल एक युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि दुर्घटना कार का टायर फटने से हुई है.

जानकारी देते सीओ दौराला शिव ठाकुर. (Video Credit : ETV Bharat)

बताया गया, दौराला थाना क्षेत्र में मंगलवार को दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर सकौती ओवरब्रिज से पहले तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर कई पलटी खाने के बाद सड़क किनारे खाई में जा गिरी. कार में कुल चार युवक सवार थे. इनमें तीन की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि गंभीर रूप से घायल एक युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मौके पर पहुंची पुलिस टीम कlर की नंबर प्लेट की डिटेल के आधार पर युवकों की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है. पुलिस का कहना है कि युवकों के पास मिले मोबाइल फोन लॉक हैं. इस वजह से शिनाख्त में देरी हो रही है.

मेरठ दुर्घटना में क्षतिग्रस्त कार.
मेरठ दुर्घटना में क्षतिग्रस्त कार. (Photo Credit : ETV Bharat)


पुलिस का कहना है कि दुर्घटना के बाद कार सवार चारों युवकों को अस्पताल भेजा गया था. जहां डॉक्टर ने पहले दो युवकों की मृत्यु की पुष्टि की. इसके बाद तीसरे युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. गंभीर रूप से घायल चौथे युवक का उपचार चल रहा है. दुर्घटनाग्रस्त कार दिल्ली नंबर (DL12CM 8918) की है. कार सवार युवक कहां जा रहे थे अभी इस बारे में जानकारी नहीं मिली है. हालांकि जल्द ही तमाम जानकारी जुटा ली जाएगी.

मेरठ में हृदय विदारक दुर्घटना
मेरठ में हृदय विदारक दुर्घटना (Photo Credit : ETV Bharat)

सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि कार में सवार सभी लोग दिल्ली के रहने वाले हैं. सभी उत्तराखंड घूमने गए थे. मंगलवार सुबह सभी वापस दिल्ली की ओर जा रहे थे. मृत युवकों की पहचान नितेश शर्मा (25) निवासी प्रेमनगर, आसू (24) और शैलेंद्र भारद्वाज (28) के रूप में हुई है. मिथुन (27) निवासी गोकुलपुरी का एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है.

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