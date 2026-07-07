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मेरठ में हृदय विदारक दुर्घटना; दिल्ली-देहरादून हाईवे पर तेज रफ्तार कार पलटी, 3 युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर

मेरठ दुर्घटना में तीन युवकों की मौत. ( Photo Credit : ETV Bharat )