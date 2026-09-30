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मेरठ में मंत्री दिनेश खटीक के क्षेत्र में घुटने भर पानी से गुजरी शवयात्रा: बस्तौरा में श्मशान घाट न होने से भड़के ग्रामीण

मेरठ के हस्तिनापुर स्थित बस्तौरा गांव में जलभराव की वजह से ग्रामीणों को घुटने भर पानी से गुजरकर शवयात्रा निकालनी पड़ी.

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जलशक्ति राज्यमंत्री के क्षेत्र में बदहाली. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 6:34 PM IST

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मेरठ: जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के विधानसभा क्षेत्र हस्तिनापुर से एक व्यथित करने वाली तस्वीर सामने आई है. बस्तौरा गांव में एक बुजुर्ग अतरी के निधन के बाद ग्रामीणों को घुटने भर पानी से गुजरकर शवयात्रा निकालनी पड़ी.

इस मंजर का वीडियो सोशल मीडिया पर दिखते ही क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है. ग्रामीणों का कहना है कि जलभराव की वजह से अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट तक जाने का कोई दूसरा सुरक्षित रास्ता मौजूद नहीं था.

एसडीएम बोले- "पानी घटते ही शुरू होगा सड़क का रुका हुआ काम" (Video Credit: ETV Bharat)

गंगा के जलस्तर से बस्तौरा गांव हुआ जलमग्न: बीते दिनों हुई भारी बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे बस्तौरा गांव चारों ओर से पानी से घिर चुका है. रास्ते डूब जाने से स्थानीय निवासियों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन इस संपर्क मार्ग को ऊंचा उठाकर मजबूत सीसी सड़क का निर्माण कराए. इसके साथ ही उन्होंने गांव में स्थायी श्मशान घाट बनाने और जलभराव की समस्या का पक्का समाधान करने की अपील की है.

मवाना एसडीएम ने माना जलभराव का सच: मवाना के एसडीएम संतोष कुमार सिंह ने स्वीकार किया कि गांव में काफी जलभराव है. उन्होंने बताया कि गंगा नदी के करीब होने की वजह से बस्तौरा क्षेत्र में इस समय पानी भरा हुआ है. मखदुमपुर से पूरे इलाके को जोड़ने के लिए एक नई सड़क बनाई जा रही है, जिसका काम बारिश और पानी भरने की वजह से फिलहाल रुक गया है. एसडीएम ने भरोसा दिलाया कि जलस्तर घटते ही सड़क का निर्माण कार्य दोबारा शुरू कर दिया जाएगा.

गांव में नहीं है श्मशान घाट: गांव में श्मशान घाट न होने के सवाल पर एसडीएम ने कहा कि खादर इलाका होने की वजह से लोग पहले गंगा किनारे ही अंतिम संस्कार करते थे. लेकिन इस बार नदी में पानी ज्यादा होने के कारण ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के लिए हस्तिनापुर स्थित श्मशान घाट जाना पड़ा. उन्होंने आश्वासन दिया कि हालात जल्द सामान्य हो जाएंगे और सड़क का काम पूरा होने से लोगों को राहत मिलेगी.

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