हापुड़ पहुंचे सांसद अरुण गोविल; बोले- अब गांव के लोगों को मिलेगा साफ पानी

मेरठ-हापुड़ लोकसभा सांसद व अभिनेता अरुण गोविल शनिवार को हापुड़ पहुंचे. यहां उन्होंने पानी की टंकी की उद्घाटन किया.

Photo Credit: ETV Bharat
हापुड़ में पानी की टंकी का उद्घाटन (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 14, 2026 at 4:37 PM IST

2 Min Read
हापुड़: मेरठ-हापुड़ लोकसभा सांसद व अभिनेता अरुण गोविल शनिवार को हापुड़ पहुंचे. यहां उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत गांव में पानी की टंकी का उद्घाटन किया.

पानी की टंकी का उद्घाटन किया: मेरठ-हापुड़ लोकसभा सांसद अरुण गोविल ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी से ग्रामीणों को स्वच्छ जल मिलेगा. अब दूषित जल पीने के कारण होने वाली बीमारियों से ग्रामीणों को राहत मिलेगी.

अभिनेता अरुण गोविल शनिवार को हापुड़ पहुंचे. (Video Credit: ETV Bharat)

जनपद हापुड़ के थाना हाफिजपुर क्षेत्र के गांव हिमायूंपुर सांवी में सांसद ने सरकार की जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पानी की टंकी का उद्घाटन किया.

लोगों को स्वच्छ जल मिलेगा: हिमायूंपुर सांवी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल अर्पण दिवस समारोह का आयोजन किया गया था. सांसद अरुण गोविल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव में लग रही पानी की टंकी से ग्रामवासियों को स्वच्छ जल उपलब्ध होगा. इससे ग्रामवासी दूषित जल पीने से होने वाली बीमारियों से बच सकेंगे.

योजना ग्रामीणों के लिए वरदान: सरकार की यह योजना ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है. इस दौरान सांसद अरुण गोविल ने कहा कि जल जीवन मिशन सभी जगह बहुत अच्छा काम कर रहा है. मोदी जी के नेतृत्व में हर घर जल का मिशन पूरा हो रहा है. सुरक्षित जल के लिए की जा रही जांच को देखने के बाद उन्होंने कहा कि आसान जांच है, जो भी जल यहां आएगा उसको जांच के बाद ही सप्लाई किया जाएगा.

गांव में सभी सुविधाएं आ रही हैं: हमें अपने घर में जरूरी किट रखनी चाहिए. हम जब भी पानी पिए वह सुरक्षित हो. गांव में सभी सुविधाएं धीरे-धीरे आती जा रही हैं.

