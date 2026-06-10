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मेरठ आर्म्स मार्केट में हड़कंप: मॉडिफाइड असलहे और बिना रिकॉर्ड के बट-बैरल बेचने की शिकायत पर हुई रेड

मेरठ के पीएल शर्मा रोड पर स्थित 'केबी कोहली एंड कंपनी' गन हाउस पर सीओ नवीना शुक्ला और एसडीएम रश्मि कुमारी ने छापा मारा.

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हथियारों की खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस, मेरठ के व्यापारियों ने जताई छापेमारी पर नाराजगी (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 6:49 PM IST

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मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एक आर्म्स गन हाउस पर अचानक की गई छापेमारी से पूरे बाजार में हड़कंप मच गया है. प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दुकान के सभी पुराने रिकॉर्ड और हथियारों के मौजूदा स्टॉक की बेहद गहनता से जांच की गई. इस औचक कार्रवाई के बाद मेरठ के स्थानीय शस्त्र व्यापारियों में भारी नाराजगी, डर और आक्रोश का माहौल नज़र आया.

मिली जानकारी के अनुसार, सीओ कैंट नवीना शुक्ला और एसडीएम ब्रह्मपुरी रश्मि कुमारी ने भारी पुलिस बल के साथ संयुक्त रूप से पीएल शर्मा रोड पर स्थित 'केबी कोहली एंड कंपनी' अस्त्र-शस्त्र विक्रेता की दुकान पर यह औचक निरीक्षण किया.

जानकारी देतीं सीओ नवीना शुक्ला. (Video Credit: ETV Bharat)

हथियारों के स्टॉक और खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड खंगाले: इस बड़ी कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने दुकान में मौजूद सभी छोटे-बड़े हथियारों के लाइव स्टॉक, उनके प्रकार और अब तक बेचे गए हथियारों के पूरे सरकारी रिकॉर्ड को बारीकी से खंगाला. अधिकारियों ने इस बात की भी पूरी सूची और जानकारी जुटाई कि इस दुकान से हथियार हाल-फिलहाल में कहां-कहां और किन-किन लोगों को बेचे गए हैं. प्रशासन की इस अचानक हुई औचक कार्रवाई की खबर जैसे ही पूरे बाजार में फैली, पीएल शर्मा रोड के अन्य शस्त्र विक्रेताओं में अफरा-तफरी मच गई. सभी व्यापारियों ने इस कार्रवाई पर अपनी गहरी नाराजगी और असंतोष जताया है.

बाजार की 23 आर्म्स दुकानों के व्यापारियों में दहशत: मेरठ के पीएल शर्मा रोड पर कुल 23 आर्म्स (शस्त्र) दुकानें आधिकारिक रूप से रजिस्टर्ड हैं और इस कार्रवाई से पूरी मार्केट के व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. दुकान पर घंटों चली लंबी जांच पूरी करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुईं सीओ कैंट नवीना शुक्ला ने इस छापेमारी की मुख्य वजह और जांच में मिली तकनीकी कमियों का बड़ा खुलासा किया. सीओ कैंट नवीना शुक्ला ने बताया कि खुफिया विभाग से कुछ पुख्ता इनपुट्स और लिखित शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि इस गन हाउस के द्वारा नियमों के विपरीत कुछ गंभीर अनियमितताएं बरती जा रही हैं.

अवैध रूप से बट और बैरल बेचने का है आरोप: शिकायत के अनुसार, गन हाउस द्वारा मॉडिफाइड तरीके से अवैध असलहे बेचना या अन्य अवैध तौर-तरीकों से सिर्फ कमर्शियल लाभ कमाने के लिए बट और बैरल आदि का अतिरिक्त स्टॉक अवैध रूप से रखना शामिल है. पिछले कई दिनों से मेरठ के विभिन्न गन हाउसों के संबंध में जिला प्रशासन को लगातार ऐसी सूचनाएं मिल रही थीं कि यहाँ पर कुछ बड़ी गड़बड़ियां चल रही हैं, जिसके मद्देनजर औचक जांच किया जाना कानून व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी हो गया था. सीओ कैंट ने आगे बताया कि दुकान की गहन भौतिक जांच के दौरान कुछ संदिग्ध बट बरामद हुए हैं.

नगीना से मंगाए गए सामान का नहीं मिला रिकॉर्ड: पूछताछ में दुकानदारों का कहना है कि वे इन बटों को बिजनौर के नगीना क्षेत्र से मंगाते हैं, लेकिन इसके संबंध में वे मौके पर पुलिस को कोई भी पुख्ता रिकॉर्ड, बिल या दस्तावेज नहीं दिखा पाए. इस कारण प्रथम दृष्टया जांच में कई प्रकार की गंभीर दस्तावेजी कमियां, वित्तीय अनियमिताएं और शस्त्र अधिनियम का उल्लंघन पाया गया है. सीओ कैंट ने साफ तौर पर स्थानीय व्यापारियों को चेतावनी दी है कि अभी सिर्फ इस एक विशेष दुकान के रिकॉर्ड्स पर ही फोकस किया गया है.

दोषी पाए जाने पर अन्य दुकानों पर भी होगी कार्रवाई: यदि जांच पूरी होने के बाद इसमें बड़ी अनियमितताएं कानूनी रूप से सिद्ध होती हैं, तो पीएल शर्मा रोड की अन्य सभी आर्म्स दुकानों पर भी एक-एक करके इसी तरह की कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस चेतावनी के बाद से पूरे मेरठ के आर्म्स डीलर्स एसोसिएशन में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है. फिलहाल, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों द्वारा मौके से जब्त किए गए सभी दस्तावेजों की फोरेंसिक व विस्तृत जांच की जा रही है, जिसके बाद दोषियों के खिलाफ आगे की वैधानिक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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