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डिग्री नहीं, कैरेक्टर आएगा काम; नशामुक्त समाज के लिए बेटियां घर में करें आंदोलन: गवर्नर

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ का 38वां दीक्षांत समारोह, राज्यपाल ने युवाओं से की समाज को बदलने की अपील

युवाओं से नशामुक्त समाज बनाने की अपील
युवाओं से नशामुक्त समाज बनाने की अपील (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 9:54 AM IST

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Updated : July 23, 2026 at 11:21 AM IST

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मेरठ: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में 38वां दीक्षांत समारोह मनाया गया. इस समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल हुईं. राज्यपाल ने युवाओं से नशामुक्त समाज बनाने में योगदान देने की अपील की.

दीक्षांत समारोह से नशा मुक्ति का मंत्र (Video Credit: ETV Bharat)

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आह्वान: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने युवाओं से नशे जैसी बुराइयों से सदैव दूर रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि, सरकार नशा मुक्ति के लिए काम कर रही है, 12 करोड़ नशा मुक्त आंदोलन से जुड़ गए हैं.घर-घर जाकर नशा मुक्त करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है. राज्यपाल ने कहा यदि कोई व्यक्ति नशे का आदि बनता है तो उससे उस परिवार के माता पिता के त्याग और शिक्षा के परिश्रम और राष्ट्र की अपेक्षाओं पर भी आघात पहुंचता है.

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिया नशा मुक्ति का मंत्र
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिया नशा मुक्ति का मंत्र (Photo Credit: ETV Bharat)

मैं यह सभी से कहना चाहती हूं. याद रखिए नशा कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता है. यह धीरे-धीरे व्यक्ति के सपनों, परिवार के सपनों प्रतिभा, स्वास्थ्य और परिवार की आशाओं को कमजोर कर देता है.आपके घर में अगर कोई नशा नहीं करता है आसपास में नशा करता है तो ऐसे लोगों को समझाइए रोकिये और अगर कोई आपके आसपास नशा कर रहा है तो बेटियां आगे आए और घर में आंदोलन कर दें.- आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल

चरित्र निर्माण का संदेश: दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि, शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण करना भी है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों का दायित्व केवल शिक्षा प्रदान करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में सही सोच, नैतिक मूल्यों और राष्ट्रभक्ति का विकास करना भी है.

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ का 38वां दीक्षांत समारोह
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ का 38वां दीक्षांत समारोह (Photo Credit: ETV Bharat)

किसी राष्ट्र की सम्पत्ति खनिज भंडार हैं हमारी सम्पत्ति युवा हैं. भारत सरकार और राज्य सरकार बजट देती रहती हैं. कुछ नया नहीं होता है, यूनिवर्सिटीज को आगे आना चाहिए. चौधरी चरण सिंह का जीवन सादगी, ईमानदारी, संघर्ष और जनसेवा का अनुपम उदाहरण था. युवा महापुरुषों के आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्रहित को सर्वाेपरि रखें तथा किसी भी विचारधारा का अनुसरण करने से पहले उसके उद्देश्य को समझें.- आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल

सेवा और मेहनत को सम्मान: राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदी बेन पटेल की अध्यक्षता में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का 38वां दीक्षान्त समारोह भव्य रूप से मनाया गया. इस अवसर कुल 199 पदक विभिन्न विषयों के छात्र-छात्राओ को दिये गये. राज्यपाल के द्वारा बटन दबाकर 66971 उपाधियों को डिजी लॉकर में भेजा गया गया. गवर्नर ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और भारतीय लोककला एवं हस्तशिल्प संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए रसीला बेन कांजीभाई डुंगरिया को डीलिट् (मानद) उपाधि से सम्मानित किया.

भव्य दीक्षांत समारोह का आयोजन
भव्य दीक्षांत समारोह का आयोजन (Photo Credit: ETV Bharat)

मेडल प्राप्त करने वाले सभी छात्र-छात्राएं बधाई के पात्र हैं. इस वर्ष 75 प्रतिशत से अधिक पदक बेटियों ने प्राप्त किए हैं, जो उनकी प्रतिभा, परिश्रम और समर्पण का प्रमाण है.- आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल



समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि, जीवन में सफलता केवल पढ़ने से नहीं बल्कि स्वस्थ विचारों और अच्छे विचारों और आर्दशों से तय होती है. उन्होंने कहा कि भारत को अनुसंधान के क्षेत्र में और मजबूत बनने की जरूरत है, ऐसे में रिसर्च ही जैव प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और आधुनिक क्षेत्रों में प्रगति का आधार है. भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश अंतरिक्ष विज्ञान में नई ऊंचाइयां छू रहा है.

दीक्षांत समारोह के दौरान सभागार में बैठे लोग
दीक्षांत समारोह के दौरान सभागार में बैठे लोग (Photo Credit: ETV Bharat)

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Last Updated : July 23, 2026 at 11:21 AM IST

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