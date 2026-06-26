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मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से बदल रही गौशाला की तस्वीर, वैज्ञानिकों की मदद से नस्ल सुधार पर काम

'मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी उच्च अधिकारियों की मंशा है कि गौशालाएं आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होनी चाहिए. जिसमें मेरठ की कुकरिया में स्थित इस गौशाला को विकसित करने का संकल्प लिया गया, और कुछ ही महीना में यहां बड़ी तब्दीली अब तक हो गई है'.

आत्मनिर्भर और स्वावलंबी गौशाला: जंगलों के बीच बने उसकिया गौशाला में गायों की देखभाल वैज्ञानिक तरीके से की जा रही है. नस्ल सुधार के लिए गौशाला प्रबंधन CIRC (Central Institute For Research On Cattle) के वैज्ञानिकों की मदद ले रहा है. नस्ल सुधार से इन गौ आश्रय स्थलों को गौशाला से दुग्धशाला में परिवर्तन करने के लिए कोशिश हो रही हैं. एक वैज्ञानिकों की टीम भी यहां के लिए अलॉट हो गई है. अब ऐसे पशुओं को चिह्नित करके, उनके मेडिकल परीक्षण कराकर जांच कराते हैं, और फिर अच्छी नस्ल से आगे उनके गर्भधारण हो, इसको लेकर भी प्रयास हो रहे हैं. क्योंकि दो महीने बाद गर्भधारण का सीजन है, तो ऐसे में उससे पहले इन्हें प्रॉपर एक्स्ट्रा डाइट दी जा रही है. मेरठ के मुख्य पशु चिकित्सा चिकित्सा अधिकारी पवित्र जीत सिंह बताते हैं कि, इस गौशाला में लगभग 350 से ज्यादा गोवंश हैं, और यह जंगल के बीच स्थित गौशाला है. जहां पहले तारबंदी की हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे अब यहां जन सहयोग से जन सहभागिता के माध्यम से बाउंड्री भी की जा रही है.

मेरठ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से उत्तर प्रदेश में गौशाला की स्थिति लगातार बदल रही है. रोहटा ब्लॉक के उसकिया का गौशाला आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा लिख रहा है. यहां पर नस्ल सुधार के साथ-साथ ईंधन और दुग्धशाला पर भी जोर-शोर से काम हो रहा है.

ऊर्जा के क्षेत्र बड़ी पहल: जंगल में होने के बावजूद इस गौशाला में बिजली और पानी की समस्या नहीं है. ईंधन के क्षेत्र में भी गौशाला खुद पर निर्भर है.गौवंश की वजह से बिजली आपूर्ति बाधित होने का विकल्प भी तैयार कर लिया गया है. बायोगैस प्लांट की मदद से जनरेटर चलता है और उसी से रात को बैटरे भी चार्ज हो जाते हैं. 60 क्यूबिक मीटर क्षमता का बायोगैस प्लांट यहां लगाया गया है. इस प्लांट से गौ आश्रय स्थल में जहां गोवंशों के लिए पानी का इंतजाम, रात को बिजली का इंतजाम, और गर्मी सीजन में बचाव के लिए खास स्प्रिंकलर नियमित चलते हैं. जिससे कि गर्मी के सीजन में यहां गौवंशों को गर्मी से राहत मिल सके. इसी के साथ साथ यहां रहने वाले स्टाफ को भी भोजन के लिए अतिरिक्त ईंधन की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती. क्योंकि यहां लगे बायो गैस प्लांट से गौ आश्रय स्थल में सेवा मे रहने वाले कर्मचारियों के लिए भोजन- चाय बनाने के लिए गैस की व्यवस्था हो जाती है.

'यहां उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, जंगल में रहते हैं, लेकिन बिजली पानी की कोई किल्लत ही नहीं है, ईंधन के लिए कभी शहर की तरफ नहीं जाना पड़ता, सारे इंतजाम यहीं गौवंश की होने की वजह से हो जाते हैं. बिजली कब आई कब नहीं, इस बात की भी कोई टेंशन नहीं है'

राजू, गौशाला के केयरटेकर

गौशाला में चक्की की व्यवस्था: गौशाला में एक रहट लगाई गई है, जो कि बैलों के बल से आधारित चक्की है. जिससे गौशाला में पशुओं की देखभाल के लिए रहने वाले सदस्यों के लिए आटा चक्की पर नहीं जाना पड़ता, धीरे धीरे इसे और व्यापक स्तर पर लाया जा रहा है, जिससे कि भविष्य में यहां लोग कोल्ड प्रेस आटा तैयार करा सकें. कोल्ड प्रेस आटा अधिक दिन तक सुरक्षित रहता है और उसकी न्यूट्रीशन वैल्यू भी ज्यादा होती है, जबकि आम तौर पर विद्युत चक्की से पीसने वाले आटे में मैक्सिमम टेंपरेचर हो जाता है. जिस वजह से उसकी न्यूट्रीशन वैल्यू कम होती है.फिलहाल उकसिया के मॉडल को अब मेरठ की दो और अन्य गौ आश्रय स्थलों में भी शुरू कर दिया गया है. वहां भी कुछ व्यवस्था प्रशासन ने शुरू कर दी है.

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