मेरठ के मखदुमपुर घाट पर गंगा मेला: जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने किया उद्घाटन, ड्रोन और CCTV से होगी निगरानी
मेरठ के मखदुमपुर घाट पर गंगा मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए ड्रोन, सीसीटीवी और गोताखोरों के इंतजाम किए गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 7:27 PM IST
मेरठ: जिले के हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे बसे मखदुमपुर घाट पर गंगा मेले का आज विधिवत शुभारंभ हो गया. प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने इस धार्मिक मेले का उद्घाटन किया.
गंगा के खादर में लगने वाले इस भव्य मेले में हर साल लाखों श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं. इस पूरे मेले की व्यवस्था और संचालन की जिम्मेदारी जिला पंचायत संभालती है.
एकादशी के पावन पर्व पर शुरुआत, मेले की भव्यता पर बोले मंत्री
जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि एकादशी का पावन पर्व है और ऐसे में मेरठ के हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र, जो उनका अपना क्षेत्र भी है, वहां के मखदुमपुर घाट पर कार्तिक पूर्णिमा से पहले गंगा मेले का विधिवत शुभारंभ हो गया है. मां गंगा के इस पावन घाट पर हर वर्ष भव्य मेला लगता है और लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं.
मंत्री दिनेश खटीक ने आगे कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जब से सरकार चल रही है, तब से मखदुमपुर में लगने वाला गंगा मेला लगातार विस्तारित होता जा रहा है और अब यह खास अवसर बनता जा रहा है. उनके मुताबिक, यह मेला पहले से ज्यादा भव्य हो गया है और शासन-प्रशासन की तरफ से शानदार इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को कहीं किसी तरह की कोई परेशानी न हो.
कभी विलुप्त हो रहा था मेला, अब लाखों श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़
मेरठ के जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने कहा कि जिला पंचायत इस मेले का संचालन करती है और प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री ने इसका भव्य शुभारंभ किया है. उन्होंने कहा कि हर बार यही कोशिश रहती है कि सुरक्षा हो या अन्य विषय, हर मोर्चे पर श्रद्धालुओं का विशेष ख्याल रखा जाए और उन्हें कोई दिक्कत न होने पाए.
जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने बताया कि यह मेला पूर्व में विलुप्त हो गया था, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद इस धार्मिक मेले को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार की प्रबल इच्छाशक्ति और जिला पंचायत के अधिकारियों व सभी कर्मचारियों की मेहनत के बल पर ही यह संभव हो पाया है कि जिस मेले की कभी पहचान मिटती जा रही थी, वहां अब लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं.
ड्रोन, सीसीटीवी और गोताखोरों की तैनाती, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने जानकारी दी कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए घाट और मेला क्षेत्र में व्यापक इंतजाम किए गए हैं, चाहे सीसीटीवी कैमरों की बात हो या फिर ड्रोन से निगरानी की. स्वास्थ्य की दृष्टि से गंगा के खादर में हेल्थ कैंप भी लगाया गया है और अस्थाई डिस्पेंसरी से लेकर अस्थाई थाने तक बनाए गए हैं. इसके साथ ही पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और नदी में गोताखोरों की टीमें भी लगाई गई हैं, जिससे किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की समस्या न हो. कुल मिलाकर, मखदुमपुर घाट पर आस्था और व्यवस्थाओं के संगम के साथ गंगा मेले की रौनक शुरू हो गई है.
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