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मेरठ के मखदुमपुर घाट पर गंगा मेला: जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने किया उद्घाटन, ड्रोन और CCTV से होगी निगरानी

सीसीटीवी, ड्रोन कैमरे, हेल्थ कैंप, अस्थाई थाने और गोताखोरों की तैनाती. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: जिले के हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे बसे मखदुमपुर घाट पर गंगा मेले का आज विधिवत शुभारंभ हो गया. प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने इस धार्मिक मेले का उद्घाटन किया.

गंगा के खादर में लगने वाले इस भव्य मेले में हर साल लाखों श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं. इस पूरे मेले की व्यवस्था और संचालन की जिम्मेदारी जिला पंचायत संभालती है.

जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने दी व्यवस्थाओं की जानकारी. (Video Credit: ETV Bharat) एकादशी के पावन पर्व पर शुरुआत, मेले की भव्यता पर बोले मंत्री

जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि एकादशी का पावन पर्व है और ऐसे में मेरठ के हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र, जो उनका अपना क्षेत्र भी है, वहां के मखदुमपुर घाट पर कार्तिक पूर्णिमा से पहले गंगा मेले का विधिवत शुभारंभ हो गया है. मां गंगा के इस पावन घाट पर हर वर्ष भव्य मेला लगता है और लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं. मंत्री दिनेश खटीक ने आगे कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जब से सरकार चल रही है, तब से मखदुमपुर में लगने वाला गंगा मेला लगातार विस्तारित होता जा रहा है और अब यह खास अवसर बनता जा रहा है. उनके मुताबिक, यह मेला पहले से ज्यादा भव्य हो गया है और शासन-प्रशासन की तरफ से शानदार इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को कहीं किसी तरह की कोई परेशानी न हो. द्धालुओं की सुविधा पर प्रशासन का विशेष ध्यान. (Photo Credit: ETV Bharat)