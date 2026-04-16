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मेरठ में नकली पनीर का बड़ा भंडाफोड़: 28 क्विंटल केमिकल वाला पनीर बरामद, जमीन में गाड़ा गया.

मेरठ के जानी क्षेत्र में दो अवैध पनीर फैक्ट्रियों पर छापा मारकर 28 क्विंटल नकली पनीर बरामद किया. इसे केमिकल- रिफाइंड से बनाया गया था.

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दिल्ली NCR में सप्लाई होना था 28 क्विंटल नकली पनीर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 9:34 PM IST

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मेरठ: स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ मेरठ जिला प्रशासन और खाद्य विभाग (FSDA) ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. जानी थाना क्षेत्र के नंगला कुंभा गांव में चल रहे मिलावट के काले कारोबार का पर्दाफाश करते हुए टीम ने दो अवैध पनीर फैक्ट्रियों पर छापा मारा.

खाद्य विभाग की टीम जब नंगला कुंभा गांव पहुंची, तो वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी दंग रह गए. जाबिर और हामिद की फैक्ट्रियों में दूध की जगह खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था.

2800 किलो नकली पनीर बरामद कर किया गया नष्ट. (Video Credit: ETV Bharat)

केमिकल और पाउडर से बन रहा था पनीर: इन फैक्ट्रियों में घटिया पाउडर और रिफाइंड तेल का इस्तेमाल कर धड़ल्ले से नकली पनीर तैयार किया जा रहा था. टीम ने मौके से भारी मात्रा में 28 क्विंटल (2800 किलो) नकली पनीर बरामद किया है. बरामद पनीर स्वास्थ्य के लिए इतना घातक था कि उसे तुरंत गड्ढा खुदवाकर जमीन में दबवा दिया गया. ऐसा इसलिए किया गया ताकि यह जहरीला पनीर किसी भी सूरत में बाजार तक न पहुंच सके.

मिलावटखोरों पर सर्जिकल स्ट्राइक: पनीर के अलावा मौके से भारी मात्रा में रिफाइंड ऑयल और संदिग्ध पाउडर के पैकेट भी जब्त किए गए हैं. खाद्य सुरक्षा विभाग को लंबे समय से इनपुट मिल रहे थे कि जानी क्षेत्र से भारी मात्रा में मिलावटी पनीर दिल्ली और एनसीआर के बाजारों में सप्लाई किया जा रहा है. इसी सटीक सूचना के आधार पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने सुनियोजित छापेमारी की. खाद सुरक्षा अधिकारी विनय सिंह ने बताया कि यह पनीर मानव शरीर के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकता है.

किडनी और लीवर को खतरा: पनीर में इस्तेमाल किए गए केमिकल लीवर और किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं. विभाग ने पनीर के नमूने लेकर लैब भेज दिए हैं और दोनों अवैध फैक्ट्रियों को पूरी तरह सील कर दिया गया है. फैक्ट्री संचालक जाबिर और हामिद के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSSAI) के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. प्रशासन अब इस बात की गहन जांच कर रहा है कि यह पनीर किन-किन होटलों और बाजारों में सप्लाई किया गया है.

नकली पनीर को पहचानने का तरीका: आम जनता को जागरूक करने के लिए विभाग ने नकली पनीर को पहचानने के कुछ तरीके भी बताए हैं. असली पनीर को मसलने पर वह आसानी से टूट जाता है, जबकि मिलावटी पनीर रबड़ की तरह खिंचने लगता है. पनीर के टुकड़े पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालें, अगर उसका रंग नीला पड़ जाए तो समझ लें कि इसमें स्टार्च या केमिकल मौजूद है. इसके अलावा नकली पनीर में दूध की जगह डिटर्जेंट या रिफाइंड जैसी गंध भी आ सकती है.

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