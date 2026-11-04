जम्मू कश्मीर के गटारू गैंग के 3 सदस्यों समेत चार को STF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मेरठ में दबोचा
एसटीएफ की मेरठ यूनिट और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मिली सफलता.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 8:35 AM IST
मेरठ : एसटीएफ की मेरठ यूनिट और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कुख्यात गटारू गैंग के कुल 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. जिनमें से तीन सदस्य जम्मू कश्मीर के ही हैं जो कि यहां पनाह लिए हुए थे. स्पेशल टास्क फोर्स की मेरठ यूनिट और जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन के बाद शहर के सोतीगंज के एक मकान से गिरफ्तार किया गया है.
पुलिस की पकड़ में आए गैंग के सदस्यों में जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले के विजयपुर निवासी सौरभ गुप्ता, गौरव गुप्ता और रोहित बलोना शामिल है. इनके अलावा चौथा शख्स मेरठ के सोतीगंज का रहने वाला माज कुरैशी है.
STF मेरठ के एएसपी ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी पिछले कुछ समय से मेरठ में अलग-अलग ठिकानों पर स्थान बदल बदल कर रह रहे थे. जिससे इन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो रहा था. जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में कई संगीन आपराधिक वारदातों में शामिल गटारू गैंग के सदस्य कई घटनाओं को अंजाम देने के बाद मेरठ में छिपे हुए थे. एसटीएफ को जब इनपुट मिला तो तलाश शुरू की गई और आरोपियों की लोकेशन जैसे ही मिली, तब जम्मू-कश्मीर पुलिस से भी संपर्क किया गया और सांबा पुलिस के डिप्टी एसपी अतहर बक्शी खुद टीम के साथ मेरठ आए. जिसके संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई के बाद गिरफ्तार करने में सफलता मिल गई. मंगलवार को अब इन चारों को लेकर जम्मू-कश्मीर पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर रवाना हो गई है.
ASP ब्रजेश सिंह के अनुसार गटारू गैंग जम्मू-कश्मीर के जम्मू और सांबा जिलों में बेहद ही सक्रिय गैंग है जो कि आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है. जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के विजयपुर निवासी सुमित जंदियाल उर्फ गटारू इसका संचालन किया करता था. उसका भाई सौरभ गुप्ता भी साथ रहकर गिरोह का संचालन करता था. जम्मू-कश्मीर में पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत दोनों भाइयों पर कार्रवाई भी हो चुकी है. वहीं इस गैंग की अदावत विक्की खौफ और विकास सलाथिया के गिरोह से है.
काफी समय से इन गैंग के बीच गैंगवार चलती आ रही है. वर्ष 2022 में विक्की खौफ गैंग ने सौरभ के दोस्त बरिंदर निवासी विजयपुर पर चाकू से हमला कर उसकी बाजू काट डाली थी. जिसके बास 21 जनवरी, 2025 को जम्मू शहर के व्यस्ततम इलाके ज्वेल चौक इलाके में पार्टी के दौरान सुमित जंदियाल उर्फ गटारू की गोली मारकर हत्या हो गई थी. उसके बाद गैंग के सदस्यों की गतिविधियां बढ़ गई थीं. जिसके बाद गैंग से जुड़े गौरव जंदियाल पर बीते साल जून के महीने में कुरुक्षेत्र के शाहाबाद निवासी शराब कारोबारी शांतनू की हत्या कराने का आरोप भी लगा था. तब हरनीत और रोमिल बोहरा समेत अन्य लोगों के नाम प्रकाश में आए थे. जिसके बाद हरियाणा एसटीएफ ने मुठभेड़ में रोमिल बोहरा को मार गिराया था. जबकि गौरव जंदियाल और उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था.
एएसपी के मुताबिक बाद में गैंग के सदस्यों ने दूसरे राज्यों में भी अपना संपर्क नेटवर्क तैयार कर लिया और कुरुक्षेत्र जेल में गौरव जंदियाल की मुलाकात मेरठ के रहने वाले मोहसिन से हुई. जेल से बाहर आने के बाद गौरव ने उससे संपर्क किया और फिर मेरठ में मोहसिन ने श्यामनगर के रहने वाले अपने दोस्त सोहेल से सम्पर्क किया और फिर सोहेल की खाला के बेटे माज कुरैशी के जरिए सोतीगंज में ठहरने की व्यवस्था करा दी.
घटनाक्रम के बाद पुलिस फॉरवार्ड-बैकवर्ड लिंक खंगाल रही है. एसटीएफ का दावा है कि माज कुरैशी ने बिना पुलिस सत्यापन के अपने मकान में सौरभ गुप्ता, गौरव गुप्ता और रोहित बलोना को रहने के लिए शरण दी. सुभारती यूनिवर्सिटी के पास एक फ्लैट में करीब तीन महीने के लिए रहने का इंतजाम कराया था. आशू पंडित नाम के एक शख्स ने सुमित जंदियाल को तीन अवैध पिस्टल भी उपलब्ध कराई थीं. गौरव जंदियाल की कुरुक्षेत्र जेल में मेरठ निवासी मोहसिन से दोस्ती हुई थी. जेल से बाहर आने पर मोहसिन से मेरठ में गौरव ने सुरक्षित ठिकाना मांगा था. वहीं मोहसिन ने श्यामनगर निवासी अपने दोस्त सोहेल से सम्पर्क करके फिर सोहेल की खाला के बेटे माज कुरैशी के जरिए रहने की इंतजाम किया था.
यह भी पढ़ें : लखनऊ में बैठ कर अमेरिका, ब्रिटेन, हांगकांग के नागरिकों को ठग रहे थे पढ़े लिखे जालसाज, UP STF ने खोला राज
यह भी पढ़ें : आतंकी धमकी भरे पोस्टर सर्कुलेट करने के आरोप में कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट गिरफ्तार