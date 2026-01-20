मेरठ में भर्ती गिरोह का भंडोफोड़; नौकरी दिलाने के बहाने बेरोजगार युवकों से ठगी करने वाले 4 गिरफ्तार
मेरठ पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस मध्य कमान के संयुक्त प्रयास से ठग गिरोह पकड़ा गया.
मेरठ : बेरोजगार युवकों को सेना व अन्य सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ मेरठ पुलिस ने किया है. गिरोह के चार सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े हैं. अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस टीम लगी हुई हैं. ठग गिरोह के सदस्य यूपी समेत कई राज्यों के बेरोजगार युवकों से लाखों की ठगी कर चुके हैं.
एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सदर बाजार पुलिस टीम, स्वाट टीम प्रथम को मिलिट्री इंटेलिजेंस मध्य कमान मेरठ की तरफ से गोपनीय इनपुट मिले थे. इसके बाद संयुक्त कार्रवाई के दौरान नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवकों से ठगी करने वाले गिरोह के चार सदस्यों रोहित, बिजेन्द्र, हरजीत, प्रकाश और नीरज गिरी को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी फर्जी एडमिट कार्ड जारी करने, नाप-तौल में पास कराने, लिखित परीक्षा में सफल कराने, जॉइनिंग लेटर देने के लिए खुद ही सेटअप तैयार करते थे. आरोपियों के निशाने पर खासतौर से सेना में जाने के इच्छुक युवा होते थे.
एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के अनुसार आरोपियों के पास से फर्जी एडमिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है. गिरफ्तार अभियुक्तों में रोहतक जिले के कसाना गांव के रहने वाला विजेंद्र शर्मा पुत्र महावीर सिंह, पंजाब के महोली जिले के जोधपुर थाना क्षेत्र का हरप्रीत उर्फ करण पुत्र सरदार भूपेंद्र सिंह, हापुड़ जिले का रोहित उर्फ भूरे सिंह पुत्र सुभाष चंद्र मेरठ का किठोर का रहने वाला निरंजन सिंह पुत्र रतन है. आरोपियों के कई साथी अभी गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए सीओ के नेतृत्व में पुलिस टीम लगाई गई है.
