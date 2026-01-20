ETV Bharat / state

मेरठ में भर्ती गिरोह का भंडोफोड़; नौकरी दिलाने के बहाने बेरोजगार युवकों से ठगी करने वाले 4 गिरफ्तार

मेरठ : बेरोजगार युवकों को सेना व अन्य सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ मेरठ पुलिस ने किया है. गिरोह के चार सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े हैं. अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस टीम लगी हुई हैं. ठग गिरोह के सदस्य यूपी समेत कई राज्यों के बेरोजगार युवकों से लाखों की ठगी कर चुके हैं.

जानकारी देते एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सदर बाजार पुलिस टीम, स्वाट टीम प्रथम को मिलिट्री इंटेलिजेंस मध्य कमान मेरठ की तरफ से गोपनीय इनपुट मिले थे. इसके बाद संयुक्त कार्रवाई के दौरान नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवकों से ठगी करने वाले गिरोह के चार सदस्यों रोहित, बिजेन्द्र, हरजीत, प्रकाश और नीरज गिरी को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी फर्जी एडमिट कार्ड जारी करने, नाप-तौल में पास कराने, लिखित परीक्षा में सफल कराने, जॉइनिंग लेटर देने के लिए खुद ही सेटअप तैयार करते थे. आरोपियों के निशाने पर खासतौर से सेना में जाने के इच्छुक युवा होते थे.