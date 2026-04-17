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राजनीति से संन्यास की अनूठी मिसाल: जब अजीत सिंह के कहने पर भी नरेंद्र सिंह ने ठुकरा दिया था टिकट

95 वर्षीय नरेंद्र सिंह का जीवन किसी को भी प्रेरित कर सकता है. ( Photo Credit: ETV Bharat )

पिता के दिए मकान में रहते हैं पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह. (Photo Credit: ETV Bharat)

चौधरी चरण सिंह ने दिया था टिकट: उन्हें पहली बार 1977 में छपरौली सीट से टिकट मिला. यह टिकट पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने दिया था. टिकट मिलने से पहले वे उनसे कभी नहीं मिले थे. चुनाव जीतने के बाद पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी. चौधरी चरण सिंह ने उन्हें कई महत्वपूर्ण सीख दी. उन्होंने कहा कि विधायक का प्रोटोकॉल बहुत ऊंचा होता है. विधायक को अपनी शक्ति पहचाननी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि कभी किसी के घर मत जाना.

वह पुराने दौर को बेहतर मानते हैं. उन्होंने कहा कि पहले जैसी सादगी और ईमानदारी कम हो गई है.

मेरठ: मेरठ के आदर्श नगर में एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन यापन कर रहे 95 वर्षीय पूर्व विधायक चौधरी नरेंद्र सिंह आज के नेताओं के लिए एक बड़ी मिसाल हैं. वह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 5 बार विधायक रहे और कई बार जीत के बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज किए.

चौधरी चरण सिंह के पदचिन्हों पर चले: पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने 1977 में नरेंद्र सिंह की ईमानदारी से प्रभावित होकर उन्हें अपनी कर्मभूमि छपरौली से पहली बार टिकट दिया था. चरण सिंह ने उन्हें सिखाया था कि एक विधायक का प्रोटोकॉल मुख्य सचिव से भी ऊपर होता है, इसलिए कभी किसी अधिकारी के घर नहीं जाना चाहिए. नरेंद्र सिंह ने इस सीख को गांठ बांध लिया और जीवन भर किसी अधिकारी या मंत्री के दफ्तर के चक्कर नहीं काटे. वह केवल टेलीफोन पर ही अधिकारियों से बात करके जनता के बड़े से बड़े काम करवा लिया करते थे.

राजनीति से संन्यास की अनूठी मिसाल. (Photo Credit: ETV Bharat)

ईमानदारी से विधायक निधि इस्तेमाल की: चौधरी चरण सिंह ने उन्हें दूसरा बड़ा सबक यह दिया था कि यदि विधायक निधि का एक पैसा भी खुद पर या परिवार पर खर्च किया, तो वह बेईमानी होगी. नरेंद्र सिंह ने इस निर्देश का अक्षरशः पालन किया और चुनाव लड़ने के लिए भी कभी अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं किया. उनका चुनाव क्षेत्र की जनता ही लड़ती थी और लोग अपनी मर्जी से उनकी झोली पैसों से भर देते थे. चुनाव के बाद जो पैसा बचता था, उसे वह ईमानदारी से अपनी पार्टी के कोष में जमा करा देते थे.

5 बार की विधायकी में न घर बनाया न गाड़ी. (Photo Credit: ETV Bharat)

न घर बनाया न गाड़ी खरीदी: छपरौली से विधायक होने के कारण प्रदेश की राजनीति में उनका भारी रुतबा था और वह गलत बात का साथ कभी नहीं देते थे. एक बार अस्पताल में घपले की शिकायत पर उन्होंने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री कल्याण सिंह से सीधे पूछ लिया था कि "इसमें आपका कितना हिस्सा है?".

अजीत सिंह के कहने पर भी नरेंद्र सिंह ने ठुकरा दिया था टिकट. (Photo Credit: ETV Bharat)

उनकी इस बेबाकी के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और तत्काल दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की गई. वह हमेशा बस में बैठकर मेरठ से बड़ौत जाते थे और वहां से टैक्सी लेकर अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच पहुंचते थे.

छपरौली से 5 बार विधायक रहे नरेंद्र सिंह की कहानी. (Photo Credit: ETV Bharat)

हमेशा जनता के सच्चे सेवक बने रहे: 5 बार विधायक रहने के बावजूद वह कभी अपने लिए घर या आलीशान गाड़ी नहीं खरीद पाए. आज भी वह उसी मकान में रहते हैं जिसे कई दशक पहले उनके पिता ने उन्हें खरीद कर दिया था. नरेंद्र सिंह बताते हैं कि जब वह राजनीति में आए थे, तब उनके पास 80 बीघा पुश्तैनी जमीन थी, लेकिन आज महज 39 बीघा ही बची है. राजनीति के दौरान घर-परिवार की जरूरतों और बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए उन्हें अपनी 41 बीघा जमीन बेचनी पड़ी. उनके बच्चे आज अच्छी शिक्षा प्राप्त कर समाज के विभिन्न उच्च पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. विधायक रहते हुए उन्होंने कभी अपनी शक्ति का निजी लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया और हमेशा जनता के सच्चे सेवक बने रहे.

चौधरी चरण सिंह के आदर्शों पर चले नरेंद्र सिंह. (Photo Credit: ETV Bharat)

राजनीति से संन्यास की अनूठी मिसाल: 95 वर्ष की आयु में भी पूरी तरह स्वस्थ नरेंद्र सिंह अपनी फिटनेस का राज ईश्वर में अटूट विश्वास और निस्वार्थ सेवा को मानते हैं. वर्ष 1995 में चौधरी अजीत सिंह के आग्रह के बावजूद उन्होंने अपनी मर्जी से सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था.

उनके बेटे और बेटी आज रजिस्ट्रार, प्रोफेसर और असिस्टेंट विजिलेंस कमिश्नर जैसे सम्मानित पदों पर कार्यरत हैं. उनकी पत्नी रश्मि सिंह ने भी ताउम्र उनका साथ दिया और घर आने वाले क्षेत्र के लोगों की सेवा में जुटी रहीं.



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