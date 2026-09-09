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मेरठ में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का बेटा गिरफ्तार; पिस्टल दिखाकर धमकी देने का आरोप, 2 साथियों की तलाश

पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के छोटे बेटे फिरोज उर्फ भूरा का पिस्टल लहराते हुए सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में वायरल हुआ था.

पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का बेटा गिरफ्तार
पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का बेटा गिरफ्तार (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 8:02 AM IST

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Updated : September 9, 2026 at 9:57 AM IST

2 Min Read
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मेरठ : पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चर्चित मीट कारोबारी और पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के छोटे बेटे फिरोज उर्फ भूरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के सराय बहलीम का है. यह कार्रवाई पड़ोसी के घर पहुंचकर हथियार लहराने और कनपटी पर पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में की गई है. आरोपी जिले से बाहर भागने की फिराक में था.

जानकारी देते ​एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले. (Video Credit : ETV Bharat)


बता दें, ​सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो और सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ. जिसमें फिरोज उर्फ भूरा अपने दो साथियों के साथ संकरी गली से गुजरता दिखाई दे रहा है. उसके हाथ में पिस्टल जैसा हथियार नजर आ रहा था. ​सराय बहलीम निवासी पीड़ित परिवार का आरोप है कि भूरा अपने साथियों के साथ उनके घर पहुंचा था. जहां गाली-गलौज की और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की.

आरोप है कि उसने कनपटी पर पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी भी दी. इस घटना के बाद घर में मौजूद एक महिला की घबराहट के कारण तबीयत बिगड़ गई. जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. ​पीड़ित की तहरीर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई टीमों का गठन किया. ​मंगलवार को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने फिरोज उर्फ भूरा को गिरफ्तार कर लिया.


​एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया कि ​अवैध हथियार लहराने और धमकी देने से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. मुख्य आरोपी फिरोज उर्फ भूरा को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में शामिल अन्य दो फरार आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं.

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यह भी पढ़ें : मायावती को पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी ने भेंट किया सोने का मुकुट, पुलिस जब्त कर चुकी है करोड़ों की संपत्ति, फिलहाल जमानत पर हैं बाहर

Last Updated : September 9, 2026 at 9:57 AM IST

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