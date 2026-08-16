मेरठ में फूड डिलीवरी बॉय को बेरहमी से पीटा; FIR दर्ज, आरोपी दंपती फ्लैट में ताला लगाकर फरार
भावनपुर थाना क्षेत्र की गंगा हाइट्स बिल्डिंग में हुई घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 8:20 AM IST
मेरठ : फूड डिलीवरी बॉय को महज 5 मिनट की देरी होने पर ऑर्डर देने वाले उपभोक्ता ने उसे बेरहमी से पीट दिया. आरोप है कि पहले दरवाजे के बाहर मारपीट की गई, इसके बाद फ्लैट के अंदर बुलाकर लात-घूंसों से मारा गया. इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. वहीं आरोपी फ्लैट में लगाकर फरार हो गए हैं. डिलीवरी ब्वाॅय से मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में भी वायरल हो गया है.
मामला भावनपुर थाना क्षेत्र की गंगा हाइट्स बिल्डिंग का है. बीते शनिवार शाम डिलीवरी बॉय अमित फ्लैट नंबर 110 में ऑर्डर देने गया था. उसने फ्लैट की डोर बेल बजाई तो दरवाजा खुलने पर अंदर से एक युवक और एक महिला बाहर आए. पुरुष ने आते ही डिलीवरी बॉय पर टूट पड़ा. दोनों के बीच नोकझोंक हुई तो तभी एक महिला भी बाहर आ गई. इसी बीच पुरुष डिलीवरी बॉय को लगातार थप्पड़ और घूंसे मारता रहा. उसके बाद उसे अंदर ले गया और वहां भी पिटाई की गई. काफी देर बार डिलीवरी बॉय को छोड़ा और वह वहां से सिसकता हुआ चला गया.
डिलीवरी बॉय अमित के मुताबिक ऑर्डर लेट होने पर उसके पास कॉल आई थी. जिस पर उसने कहा कि ऑर्डर 5 मिनट लेट हो जाएगा. जिस पर उससे उपभोक्ता ने कहा कि वह 15 मिनट लेट है. जिस पर डिलीवरी बॉय का कहना है कि उसने उन्हें समझाया कि आपके ऐप पर ऐसा शो कर रहा होगा, जिस पर उससे कहा गया कि घर आ जा, फिर बताता हूं.
अमित के मुताबिक जैसे ही वह डिलीवरी देने पहुंचा. आरोपी ने उसे पीटना शुरू कर दिया और उसका फोन छीन लिया, फिर अंदर ले जाकर मारपीट की. साथ ही धमकी दी कि मेरी बीवी खड़ी थी और तू उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, तुझ पर मुकदमा दर्ज करा दूंगा. अमित ने बताया कि वह करीब एक साल से डिलीवरी का काम कर रहा है. साथ ही कक्षा 12वीं में पढ़ाई कर रहा है.
सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कि डिलीवरी बॉय को पीटने का मामला सामने आया है. आरोपी एक निजी बैंक में कार्यरत है. पीड़ित की तहरीर के आधार कपल पर एफआईआर दर्ज हो गई है. आरोपी की तलाश की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. फिलहाल फ्लैट में ताला लगा हुआ है.
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