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मेरठ में फूड डिलीवरी बॉय को बेरहमी से पीटा; FIR दर्ज, आरोपी दंपती फ्लैट में ताला लगाकर फरार

मेरठ : फूड डिलीवरी बॉय को महज 5 मिनट की देरी होने पर ऑर्डर देने वाले उपभोक्ता ने उसे बेरहमी से पीट दिया. आरोप है कि पहले दरवाजे के बाहर मारपीट की गई, इसके बाद फ्लैट के अंदर बुलाकर लात-घूंसों से मारा गया. इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. वहीं आरोपी फ्लैट में लगाकर फरार हो गए हैं. डिलीवरी ब्वाॅय से मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में भी वायरल हो गया है.

घटना की जानकारी देते सीओ सदर देहात सुधीर सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)

मामला भावनपुर थाना क्षेत्र की गंगा हाइट्स बिल्डिंग का है. बीते शनिवार शाम डिलीवरी बॉय अमित फ्लैट नंबर 110 में ऑर्डर देने गया था. उसने फ्लैट की डोर बेल बजाई तो दरवाजा खुलने पर अंदर से एक युवक और एक महिला बाहर आए. पुरुष ने आते ही डिलीवरी बॉय पर टूट पड़ा. दोनों के बीच नोकझोंक हुई तो तभी एक महिला भी बाहर आ गई. इसी बीच पुरुष डिलीवरी बॉय को लगातार थप्पड़ और घूंसे मारता रहा. उसके बाद उसे अंदर ले गया और वहां भी पिटाई की गई. काफी देर बार डिलीवरी बॉय को छोड़ा और वह वहां से सिसकता हुआ चला गया.

डिलीवरी बॉय अमित के मुताबिक ऑर्डर लेट होने पर उसके पास कॉल आई थी. जिस पर उसने कहा कि ऑर्डर 5 मिनट लेट हो जाएगा. जिस पर उससे उपभोक्ता ने कहा कि वह 15 मिनट लेट है. जिस पर डिलीवरी बॉय का कहना है कि उसने उन्हें समझाया कि आपके ऐप पर ऐसा शो कर रहा होगा, जिस पर उससे कहा गया कि घर आ जा, फिर बताता हूं.