मेरठ में मानसून की पहली बारिश: गर्मी से मिली राहत, मगर जलभराव से डूबा नगर निगम और मेयर का दफ्तर
मेरठ में मानसून की पहली बारिश से जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, वहीं नगर निगम के दावों की पोल खुल गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 7, 2026 at 7:18 PM IST|
Updated : July 7, 2026 at 8:17 PM IST
मेरठ/मथुरा: मेरठ में सीजन की पहली बारिश ने जहां एक ओर नगर निगम की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी, वहीं दूसरी ओर उमस भरी गर्मी से बेहाल लोगों को बड़ी राहत दी. कुछ लोग इस पहली बारिश की खुशी में झूमते और नाचते नजर आए, तो वहीं काफी लोगों के लिए सड़कों पर हुआ जलभराव जी का जंजाल बन गया.
सुबह से शुरू हुई मानसून की इस पहली बारिश ने बीते एक सप्ताह से रिकॉर्ड तोड़ रही उमस और गर्मी से आमजन को निजात दिलाई. आसमान में जब मेघ बरसने शुरू हुए तो फिर उनके थमने का नाम नहीं रहा और चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा.
सुबह से शाम तक झमाझम बरसे बदरा: सुबह से मेरठ के कई वीआईपी और देहाती इलाकों में बारिश की शुरुआत हुई जो शाम तक लगातार जारी रही. इस मूसलाधार बारिश के दौरान जहां लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वहीं नगर निगम के उन दावों की हवा निकल गई जिनमें नाला सफाई के बड़े-बड़े वादे किए गए थे. मानसून से पहले अधिकारियों ने दावा किया था कि इस बार कहीं भी जलजमाव जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी. लेकिन झमाझम पानी गिरते ही नगर निगम के सारे खोखले वादे ताश के पत्तों की तरह ढह गए.
मेयर के दफ्तर में ही घुस गया घुटनों तक पानी: बारिश की वजह से शहर के अधिकांश प्रमुख चौराहों और पॉश कॉलोनियों में पानी भर जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. स्थिति यह हो गई कि खुद मेरठ शहर के मेयर के दफ्तर में बारिश का पानी घुस गया और वहां जलजमाव की गंभीर स्थिति पैदा हो गई. दफ्तर के बाहर खड़ी मेयर की आधिकारिक गाड़ी समेत कई अन्य अधिकारियों के वाहन आधे से ज्यादा पानी में डूबे नजर आए. इस नजारे को देखकर शहर के जिम्मेदार सीनियर सिटीजन्स ने नगर निगम के प्रति भारी नाराजगी व्यक्त की.
युवाओं में दिखा जोश, बुजुर्ग हुए नाराज: प्रशासनिक दावों पर जहां बुजुर्ग और कामकाजी लोग नाराज दिखे, वहीं शहर के कुछ युवा इस पहली बारिश का आनंद लेते हुए भी दिखाई दिए. हालांकि, जैसे ही मेघ लगातार बरसने शुरू हुए तो आम लोगों की पूरी दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हो गई. हालत यह थी कि शहर के मुख्य और बरसाती नाले पहली ही बारिश के पानी का दबाव नहीं झेल पाए और चोक हो गए. दफ्तरों और मुख्य बाजारों में पानी भरने के बाद लोगों को सोशल मीडिया के जरिए एक-दूसरे को सुरक्षित चलने की सलाह देनी पड़ी.
स्मार्ट सिटी की खुदाई बन गई जानलेवा आफत: मेरठ के ही रहने वाले एक युवा नीरज ने बताया कि शहर भर में इन दिनों अपग्रेडेशन योजना के तहत विकास कार्य चल रहे हैं. ऐसे में सड़कों के किनारे और खास तौर से रिहायशी कॉलोनियों में कई जगह पर बड़ी-बड़ी खुदाई की हुई है. सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से अब यह अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल हो गया है कि कहां गड्ढे हैं और कहां सामान्य सड़क बची है. इस वजह से वाहन चालकों को यह समझ नहीं आ रहा है कि वे सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता चुनें.
चोक नालों को खोलने के लिए दौड़ी टीमें: जलभराव का संकट गहराता देख नगर निगम प्रशासन में भी हड़कंप मच गया और आनन-फानन में सफाईकर्मियों को सड़कों पर उतारा गया. बारिश की वजह से कई मुख्य नालों में पानी का बहाव पूरी तरह बंद न हो, इसको लेकर नगर निगम की टीम को मौके पर जाकर आपातकालीन सफाई करनी पड़ी. इस पहली ही बारिश ने मेरठ को स्मार्ट सिटी बनाने के दावों की जमीनी हकीकत सबको साफ-साफ दिखा दी है. अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में जब मानसून पूरी तरह सक्रिय होगा, तब नगर निगम इस आफत से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है.
मानसून की दस्तक से मथुरा में झमाझम बारिश: उत्तर भारत में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते मंगलवार को मथुरा में झमाझम बारिश होने पर लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली. हालांकि, इस तेज बारिश के बाद शहर में जगह-जगह जलभराव होने के कारण चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा है. शहर का मुख्य बस स्टैंड, भूतेश्वर रोड, बीएसए कॉलेज मार्ग और कई रिहायशी कॉलोनियों में बारिश का पानी घुटनों तक भर गया है. इस गंभीर स्थिति के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को आवाजाही करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
जल निकासी के इंतजाम न होने से जनता में रोष: सड़कों पर हुए इस भारी जलभराव के बाद स्थानीय लोग नगर निगम प्रशासन को जमकर कोस रहे हैं. दरअसल, मानसून की बारिश से पहले प्रशासन द्वारा जल निकासी के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे. मंगलवार को मूसलाधार बारिश होने के बाद लोगों को उमस से तो निजात मिल गई, लेकिन सड़कों की बदहाली आफत बन गई. शहर के प्रमुख इलाकों जैसे भूतेश्वर चौराहा, बीएसए रोड, महोली रोड और द्वारका पुरी में जलभराव की स्थिति बेहद विकराल हो गई है.
बाजारों में दिखा नदियों जैसा सैलाब: इसके अलावा शहर के छत्ता बाजार और चौक बाजार की गलियों में बारिश का पानी इस तेजी से बह रहा था, मानो यमुना जी का पानी सीधे शहर के भीतर घुस आया हो. शहर के कई व्यस्त व्यापारिक मार्गों पर कई फीट तक पानी जमा हो गया है, जिससे दुकानों के भीतर भी पानी घुसने का खतरा पैदा हो गया है. मंगलवार की दोपहर को हुई मात्र 2 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद ही पूरा शहर चारों तरफ से जलमग्न हो गया. इस संकट के बीच शहर के भूतेश्वर और बस स्टैंड जैसे संवेदनशील चौराहों पर नगर निगम के अधिकारी पूरी तरह नदारद दिखे.
कुछ घंटों की बारिश में दावे हुए हवा: लापरवाही का आलम यह रहा कि जल निकासी के लिए कोई भी त्वरित प्रबंध नहीं किए गए, जिसके कारण कई घंटों तक बारिश का गंदा पानी सड़कों पर जमा रहा. मानसून के आने से पहले मथुरा-वृंदावन नगर निगम के अधिकारी जल निकासी को लेकर हर बार की तरह कागजों पर लाख दावे कर रहे थे. लेकिन हकीकत यह है कि महज कुछ घंटों की ही बारिश में धर्मनगरी के चारों तरफ जलभराव की समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है. अब स्थानीय नागरिक जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि मानसून के आगामी दौर से पहले इन हॉटस्पॉट इलाकों से पानी निकालने की स्थाई व्यवस्था की जाए.
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