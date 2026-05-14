ETV Bharat / state

मेरठ के लोहिया नगर में फायरिंग; सेल्स टैक्स विभाग के कांस्टेबल को लगी गोली, आरोपी गिरफ्तार

बिजली बंबा चौकी के पास चली गोलियां, एग रोल खा रहे कांस्टेबल के पैर में लगी गोली. ( Photo Credit: ETV Bharat )

थाना प्रभारी सुमित तोमर के अनुसार, सेल टैक्स विभाग में तैनात कांस्टेबल गौरव शर्मा अपने कुछ साथियों के साथ बिजली बंबा चौकी के पास एक फास्ट फूड की दुकान पर खड़े होकर एग रोल खा रहे थे.

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद स्थित लोहिया नगर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक व्यक्ति ने सरेराह फायरिंग कर दी. इस घटना में सेल टैक्स विभाग में तैनात एक कांस्टेबल गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने आरोपी को पिस्टल समेत गिरफ्तार कर लिया.

कांस्टेबल के पैर में लगी गोली: इसी दौरान वहां मौजूद संजय अग्रवाल ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाली और अचानक फायरिंग शुरू कर दी. आरोपी ने दो राउंड फायरिंग की जिसमें एक गोली सीधे कांस्टेबल गौरव के बाएं पैर में जा लगी. घायल सिपाही को तुरंत संतोष हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. वहां चिकित्सकों ने उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई है. घटना की सूचना मिलते ही लोहिया नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी संजय अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी संजय अग्रवाल गिरफ्तार: पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश कर रही है कि आखिर फायरिंग क्यों की गई. थाना प्रभारी सुमित तोमर का कहना है कि यह वारदात बिजली बंबा चौकी के पास हुई. आरोपी संजय अग्रवाल ने हवाई फायरिंग की थी, जिसकी एक गोली अनियंत्रित होकर सिपाही के पैर में लगी. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल भेजने की कानूनी तैयारी की जा रही है.

सीसीटीवी फुटेज से खुलेगा राज: घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस द्वारा आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने फायरिंग किन परिस्थितियों में और क्यों की. जांच का विषय यह भी है कि क्या यह महज एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश छिपी थी. फिलहाल, आरोपी से पूछताछ जारी है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी हुई है.

यह भी पढ़ें- आंधी-तूफान में करिश्मा, टीनशेड के साथ बरेली के नन्हे हवा में उड़े, 300 मीटर जाकर गिरे, मौत छूकर निकल गई