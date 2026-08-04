पुलिस में भर्ती होने का सपना टूटने पर छात्रा ने उठाया आत्मघाती कदम, मकान मालिक ने बताई ऐसी बात
मेरठ के लालकुर्ती थाना क्षेत्र में किराए पर रह कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी छात्रा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 9:09 AM IST
मेरठ : लालकुर्ती थाना क्षेत्र में सोमवार को 27 वर्षीय एक युवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली. आत्महत्या के पीछे छात्रा के अवसाद में होने की बात कही जा रही है. बताया जा रहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही छात्रा ने पुलिस भर्ती परीक्षा दी थी, लेकिन उसके पासिंग मार्क्स नहीं आए. इससे वह आहत थी.
बताया गया कि लालकुर्ती थाना क्षेत्र के पीएल शर्मा रोड के नजदीक में युवती रजनी (27) किराए पर रहती थी. वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती थी.
सोमवार को मकान मालिक वहां पहुंचे तो उन्होंने पहले उसे फोन किया, लेकिन उसका फोन पिक नहीं हुआ. इस पर उसे आवाज लगाई. इसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला. दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो पुलिस को सूचना दी गई.
पुलिस टीम के पहुंचने पर दरवाजा तोड़ा गया तो छात्रा पंखे के सहारे लटकती मिली. मकान मालिक ने बताया कि छात्रा बीते एक वर्ष से उनके यहां किराए पर रहती थी. वह पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी. मूलरूप से वह फलावदा थाना क्षेत्र के गगसोना गांव की रहने वाली थी.
मकान मालिक देवेंद्र छावड़ा ने बताया कि वह काफी मेहनती थी. बीते दिनों पुलिस भर्ती का परिणाम घोषित हुआ था. उसका चयन न होने के कारण वह मानसिक तनाव में थी. उन्होंने उसे फोन पर समझाया था कि परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह खुद को संभाल न सकी. शायद इसी तनाव के चलते उसने आत्मघाती कदम उठा लिया.
एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. प्राथमिक जांच में पुलिस भर्ती परीक्षा परिणाम के बाद से छात्रा अवसाद में थी. हालांकि पुलिस टीम विभिन्न बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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