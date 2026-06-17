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खेती-किसानी; इस तरह से करेंगे खेतीबाड़ी तो उर्वरक की नहीं पड़ेगी कमी, न होगी टेंशन

मेरठ : किसानों के लिए ये काम की खबर के साथ साथ उपयोगी साबित हो सकती है. खाद खासतौर से अच्छी पैदावार के लिए DAP और यूरिया किसानों की पहली जरूरत होती है. हालांकि वर्तमान में जिस तरह से खाद को लेकर कुछ नियम शर्ते लगाई गई हैं. ऐसी स्थिति में अगर इन विकल्पों को चुनकर खेती करेंगे तो बंपर पैदावार के साथ खाद के संकट से भी रूबरू नहीं होना पड़ेगा.

जानकारी देते मेरठ के जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)





जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार सिंह के अनुसार खाड़ी देशों में युद्ध के हालात का असर दुनियाभर में है. ऐसे में खास तौर पर खाद की किल्लत आने वाले समय में हो सकती है. ऐसे में यूपी के कृषि मंत्री ने किसी को खाद का स्टॉक की छूट नहीं देने की बात कही है. ऐसे में किसानों के सामने खाद की किल्लत से जूझना पड़ेगा. हालांकि सरकार पर्याप्त मात्रा में खाद की व्यवस्था करने का दावा कर रही है. वहीं कुछ टिप्स अपना खाद संकट से निपटा जा सकता है.

जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार सिंह बताते हैं कि मेरठ के लिए 30 मई तक 26000 मीट्रिक टन यूरिया का टारगेट था. इस निर्धारित अवधि में उससे अधिक यूरिया मेरठ में पहुंच चुका है. ऐसे में यूरिया की कोई कहीं कमी नहीं है. सरकार ने किसानों के लिए दो-तीन महत्वपूर्ण विषय रखे हैं. जिससे सभी किसानों को यूरिया मिल सके. इसके तहत संतुलित यूरिया का प्रयोग और प्रत्येक हेक्टेयर क्षेत्रफल में 7 बोरी यूरिया और 4 बोरी डीएपी की सीमा निर्धारित की गई है. इस बाबत सभी गन्ना समितियों, किसान समितियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं.

जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार सिंह बताते हैं कि इस वक्त टॉप ड्रेसिंग का समय है. इसके बाद धान की बुवाई जुलाई से शुरू हो जाएगी. इस दौरान यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी. इसके अलावा अगस्त में गन्ने में टॉप ड्रेसिंग के लिए फिर से यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी. यूरिया न मिलने पर NPK, एसएसपी (SSP) दो प्रमुख उर्वरक विकल्प के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. NOP यानी पोटेशियम नाइट्रेट भी डाल सकते हैं.