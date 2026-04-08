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मेरठ मंडल में 1.77 लाख किसान बिना फार्मर रजिस्ट्री; 15 अप्रैल डेडलाइन, PM किसान निधि पर संकट

कार्यवाहक संयुक्त कृषि निदेशक निलेश चौरसिया ने कहा, मेरठ मंडल में 1.77 लाख किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं करा पाए हैं. 15 अप्रैल अंतिम तिथि है.

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मेरठ मंडल में 6.22 लाख किसान हुए डिजिटल. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 5:09 PM IST

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Updated : April 8, 2026 at 6:11 PM IST

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स्टोरी: श्रीपाल तेवतिया

मेरठ: प्रदेश में सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री को लेकर विशेष अभियान चलाया हुआ है. इसके बावजूद बड़ी संख्या में किसान अभी भी इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं. पीएम किसान सम्मान निधि पाने वाले पात्र किसानों के लिए यह लापरवाही भारी पड़ सकती है. ऐसे किसान सम्मान निधि से वंचित हो सकते हैं.

50 हजार किसानों ने नहीं करायी फार्मर रजिस्ट्री: मेरठ जिले में लगभग 50 हजार किसान अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं करा पाए हैं. जबकि सरकार पहले ही इसे अनिवार्य कर चुकी है. आने वाले समय में बिना रजिस्ट्री वाले किसानों को सरकारी योजनाओं से बाहर किया जा सकता है. किसानों को मिलने वाली सब्सिडी भी रुक सकती है.

जानकारी देते कार्यवाहक संयुक्त कृषि निदेशक निलेश चौरसिया. (Video Credit: ETV Bharat)

किसानों की फार्मर आईडी बनाने पर ज़ोर: वर्तमान समय में सरकार का पूरा फोकस किसानों की फार्मर आईडी बनाने पर है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द रजिस्ट्री न कराने पर किसानों को भविष्य में दिक्कतें होंगी. सरकार की योजना है कि केवल पंजीकृत किसानों को ही योजनाओं का लाभ दिया जाए. इसलिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है.

कैंप लगाकर हो रही रजिस्ट्री: कार्यवाहक संयुक्त कृषि निदेशक निलेश चौरसिया ने बताया कि प्रदेश भर में कैंप लगाए जा रहे हैं. इन कैंपों में किसान आसानी से अपनी फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं. उन्होंने किसानों से अपील की कि वे जल्द से जल्द रजिस्ट्री कराएं. फार्मर आईडी अब बेहद जरूरी हो गई है.

फार्मर ID के लिए जरूरी दस्तावेज़: फार्मर आईडी बनवाने के लिए तीन जरूरी दस्तावेज चाहिए. किसान को आधार कार्ड, जमीन की खतौनी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लेकर कैंप पर जाना होगा. इसके बाद मौके पर ही आईडी बनाई जा सकती है. इस प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगता.

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फार्मर रजिस्ट्री के फायदे. (Photo Credit: ETV Bharat)

स्थानीय स्तर पर मिल रही सुविधा: कैंप में कृषि विभाग के कर्मचारी, लेखपाल और तहसील स्टाफ मौजूद रहते हैं. पंचायत सहायक और जनसेवा केंद्र भी इसमें सहयोग कर रहे हैं. इससे किसानों को कहीं भटकना नहीं पड़ता. गांव स्तर पर ही सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.

15 अप्रैल तक अंतिम मौका: अधिकारियों के अनुसार 15 अप्रैल तक फार्मर रजिस्ट्री की डेडलाइन तय की गई है. सभी किसानों को इस तारीख तक अपनी आईडी बनवानी होगी. जो किसान अभी भी इंतजार कर रहे हैं, उन्हें लापरवाही नहीं करनी चाहिए. देरी करने पर उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है.

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मेरठ मंडल के 1.77 लाख किसानों की अटकी रजिस्ट्री. (Photo Credit: ETV Bharat)

केवल पंजीकृत किसानों को ही लाभ मिलेगा: केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि अब उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनकी फार्मर आईडी बनी होगी. सरकार इसी दिशा में काम कर रही है. भविष्य में अन्य योजनाओं का लाभ भी केवल पंजीकृत किसानों को ही मिलेगा. इससे अपंजीकृत किसानों को परेशानी हो सकती है.

भविष्य की योजनाओं में बदलाव: सरकार की योजना है कि सभी कृषि संबंधित योजनाओं को फार्मर रजिस्ट्री से जोड़ा जाए. इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़ा कम होगा. पंजीकृत किसानों को ही सब्सिडी और अन्य लाभ मिलेंगे. इससे सिस्टम अधिक मजबूत बनेगा.

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मेरठ मंडल के किसानों को कृषि विभाग ने रजिस्ट्री कराने की सलाह दी (Photo Credit: ETV Bharat)

हर जिले में विशेष अभियान: 6 अप्रैल से प्रदेश के हर जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. पूरे महीने किसानों को रजिस्ट्री कराने का मौका दिया गया है. अधिकारी लगातार गांव-गांव जाकर जागरूकता फैला रहे हैं. इसके बावजूद कई किसान अभी भी पीछे हैं.

फार्मर ID के फायदे: फार्मर रजिस्ट्री से किसान की पूरी जमीन एक आईडी से जुड़ जाती है. इससे उसकी सभी जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध रहती है. भविष्य में लोन लेने में आसानी होगी. बैंक एक क्लिक में पूरी जानकारी देख सकेंगे.

किसान क्रेडिट कार्ड में सहूलियत: फार्मर आईडी से किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन लेना आसान हो जाएगा. सत्यापन प्रक्रिया सरल हो जाएगी. किसानों को बार-बार दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी. इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी.

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1.77 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का काम तेज. (Photo Credit: ETV Bharat)

मंडी में भी मिलेगी राहत: जब किसान समर्थन मूल्य पर फसल बेचने जाते हैं, तो उन्हें सत्यापन कराना पड़ता है. फार्मर आईडी बनने के बाद यह प्रक्रिया आसान हो जाएगी. डिजिटल वेरिफिकेशन से काम तेजी से होगा. इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी.

मेरठ मंडल में किसानों की स्थिति: वर्तमान में मेरठ मंडल की बात करें तो कुल 7 लाख 99 हजार 455 किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि जा रही है. इनमें से 6 लाख 22 हजार किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फार्मर रजिस्ट्री करा ली है. यह वे किसान हैं जो जागरूक और सजग रहे हैं. इन किसानों को योजनाओं का लाभ नियमित रूप से मिल रहा है.

1.77 लाख किसान अब भी बाकी: मेरठ मंडल में अभी भी 1 लाख 77 हजार किसान ऐसे हैं जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है. ये सभी किसान पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं. रजिस्ट्री न कराने की वजह से इन पर योजना से वंचित होने का खतरा मंडरा रहा है. अधिकारियों ने इन किसानों से जल्द रजिस्ट्री कराने की अपील की है.

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पीएम किसान निधि पाने वाले 1.77 लाख किसानों की अटकी रजिस्ट्री. (Photo Credit: ETV Bharat)

सब्सिडी योजनाओं का लाभ: कार्यवाहक संयुक्त कृषि निदेशक निलेश चौरसिया के अनुसार कृषि अभियंत्रण से जुड़ी योजनाओं में 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है. किसान इस सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं. डीजल पंप के विकल्प के रूप में सोलर पंप योजना भी चलाई जा रही है. इसमें भी किसानों को सब्सिडी दी जाती है.

भविष्य में ID होगी अनिवार्य: सरकार समय-समय पर दलहनी और तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए बीज उपलब्ध कराती है. इन योजनाओं का लाभ भी पंजीकृत किसानों को ही मिलेगा. आने वाले समय में फार्मर आईडी हर योजना के लिए जरूरी हो जाएगी. इसलिए किसानों को जल्द से जल्द रजिस्ट्री कराने की सलाह दी गई है.

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सरकारी योजनाओं के लिए 'डिजिटल आईडी' जरूरी (Photo Credit: ETV Bharat)

मेरठ मंडल का जिलेवार ब्यौरा:

  • मेरठ जिले का हाल: मेरठ जिले में 1 लाख 72 हजार 585 किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं. इनमें से केवल 1 लाख 856 किसानों ने ही फार्मर रजिस्ट्री कराई है. बड़ी संख्या में किसान अभी भी रजिस्ट्री से दूर हैं. इससे भविष्य में उन्हें योजनाओं से वंचित होना पड़ सकता है.
  • बुलंदशहर में कम रजिस्ट्री: बुलंदशहर जिले में 3 लाख 51 हजार 527 किसान पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं. इनमें से केवल 1 लाख 50 हजार 627 किसानों की ही फार्मर आईडी बनी है. बाकी किसान अभी भी रजिस्ट्री नहीं करा पाए हैं. यह संख्या प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनी हुई है.
  • बागपत में बेहद कम जागरूकता: बागपत जिले में 99 हजार 814 किसान पीएम किसान सम्मान निधि पा रहे हैं. लेकिन इनमें से सिर्फ 18 हजार 626 किसानों की ही फार्मर रजिस्ट्री हो पाई है. यहां रजिस्ट्री का प्रतिशत बेहद कम है. किसानों में जागरूकता की कमी साफ दिखाई दे रही है.
  • हापुड़ जिले की स्थिति: हापुड़ जिले में 96 हजार 675 किसान पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं. इनमें से केवल 14 हजार 305 किसानों की ही किसान आईडी बनी है. बड़ी संख्या में किसान अभी भी पीछे हैं. इससे योजनाओं का लाभ प्रभावित हो सकता है.
  • गाजियाबाद में बेहतर स्थिति: गाजियाबाद जिले में 38 हजार 909 किसान पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं. इनमें से 36 हजार 710 किसानों ने अपनी फार्मर रजिस्ट्री करा ली है. यहां रजिस्ट्री का प्रतिशत अन्य जिलों के मुकाबले बेहतर है. प्रशासन की कोशिशें यहां सफल होती दिख रही हैं.
  • गौतम बुद्ध नगर की प्रगति: गौतम बुद्ध नगर जिले में 39 हजार 945 किसान पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं. इनमें से 31 हजार 715 किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री कराई है. अभी भी कुछ किसान रजिस्ट्री से वंचित हैं. अधिकारियों द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.

जागरूक किसानों का बढ़ता ट्रेंड: मेरठ मंडल में कई ऐसे किसान भी हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं ले रहे हैं. इसके बावजूद उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री कराने में दिलचस्पी दिखाई है. ऐसे किसानों ने अपनी फार्मर आईडी बनवा ली है. मंडल में 6 अप्रैल तक 1 लाख 40 हजार 193 किसानों ने रजिस्ट्री पूरी कर ली है.

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सोलर पंप और कृषि यंत्रों पर मिल रही 50% तक सब्सिडी. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रदेश में मेरठ मंडल की स्थिति: प्रदेश स्तर पर मेरठ मंडल के जिलों की स्थिति अलग-अलग है. गाजियाबाद जिला 94.35 प्रतिशत रजिस्ट्री के साथ तीसरे स्थान पर है. वहीं हापुड़ 30वें, गौतम बुद्ध नगर 32वें, बागपत 40वें, बुलंदशहर 43वें और मेरठ 54वें स्थान पर है. यह आंकड़े जिलों में जागरूकता के स्तर को दर्शाते हैं.

प्रदेश के कुल आंकड़े: सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 2 करोड़ 88 लाख 70 हजार 495 किसान पीएम किसान योजना के पात्र हैं. इनमें से अब तक 2 करोड़ 4 लाख 8 हजार 888 किसानों की ही फार्मर आईडी बनी है. बड़ी संख्या में किसान अभी भी रजिस्ट्री से वंचित हैं. सरकार ने इसके लिए 30 अप्रैल तक का समय निर्धारित किया है.

फार्मर रजिस्ट्री क्यों है जरूरी: फार्मर रजिस्ट्री के जरिए किसान सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ ले सकते हैं. इसमें पीएम किसान, फसल बीमा और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं शामिल हैं. इससे किसानों की जानकारी डिजिटल रूप में सुरक्षित रहती है. साथ ही पारदर्शिता भी बढ़ती है.

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मेरठ मंडल के कार्यवाहक संयुक्त कृषि निदेशक निलेश चौरसिया (Photo Credit: ETV Bharat)

ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया: किसान फार्मर रजिस्ट्री ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं. इसके लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर डिजिटल फॉर्म भरना होगा. इसके अलावा किसान सेवा केंद्र या जनसेवा केंद्र पर भी रजिस्ट्री कराई जा सकती है. यह प्रक्रिया सरल और आसान बनाई गई है.

रजिस्ट्री के लिए जरूरी दस्तावेज: फार्मर रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड, खतौनी और मोबाइल नंबर जरूरी है. किसान इन दस्तावेजों के जरिए आसानी से पंजीकरण करा सकते हैं. ऑनलाइन पोर्टल पर बैंक विवरण भी दर्ज करना होता है. इससे भविष्य में योजनाओं का लाभ सीधे खाते में पहुंचेगा.

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मेरठ मंडल में 6.22 लाख किसान हुए डिजिटल. (Photo Credit: ETV Bharat)

फर्रुखाबाद में 39 हजार किसान बिना फार्मर रजिस्ट्री: यूपी के फर्रुखाबाद जिले में फार्मर रजिस्ट्री यानी किसान पहचान पत्र बनवाने के लिए प्रशासन एक बार फिर अभियान शुरू करने जा रहा है. अब तक जिले में 1 लाख 64 हजार 634 किसानों का पंजीकरण हो चुका है. इसके बावजूद 39 हजार 743 किसान अभी भी रजिस्ट्री से बाहर हैं. प्रशासन इन सभी किसानों को जोड़ने के लिए सक्रिय हो गया है. उप कृषि निदेशक अरविंद मोहन मिश्रा ने बताया कि शेष किसानों तक पहुंचने के लिए राजस्व और कृषि विभाग की टीम गांव-गांव जाएगी. इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. पंचायत स्तर पर कैंप आयोजित किए जाएंगे. किसानों को मौके पर ही सुविधा दी जाएगी.

6 अप्रैल से अभियान शुरू किया गया: फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने सभी किसानों को 15 अप्रैल 2026 तक फार्मर रजिस्ट्री से जोड़ने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए पंचायत सहायक, लेखपाल और कृषि विभाग के कर्मचारी मिलकर काम करेंगे. गांवों में कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा. मौके पर ही किसान पहचान पत्र बनाया जाएगा. यह विशेष अभियान 6 अप्रैल से शुरू किया गया है. जिन किसानों ने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई है, उनसे अपील की गई है कि जल्द पंजीकरण कराएं. इससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा. देरी करने पर उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें- सीएम योगी का निर्देश; बारिश से खराब हुई फसलों का किसानों को जल्द मिले मुआवजा

Last Updated : April 8, 2026 at 6:11 PM IST

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