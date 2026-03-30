पुलवामा घटना में शामिल होने का डर दिखाकर किसान से 38 लाख की ठगी, मुकदमा दर्ज
मेरठ फलावदा थाना थाना क्षेत्र के अमरौली गांव निवासी किसान को साइबर जालसाजों ने शिकार बनाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 3:04 PM IST
मेरठ : साइबर फ़्रॉड में साइबर ठगों ने पुलवामा आतंकी हमले में शामिल होने का डर दिखाकर एक किसान से 38 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. इस मामले में किसान की शिकायत पर एसपी क्राइम ने एक्शन लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की जांच के लिए सीओ क्राइम के नेतृत्व में टीम गठित की गई है.
फलावदा थाना थाना क्षेत्र के अमरौली गांव के रहने वाले किसान मदनपाल के मुताबिक उन्हें बीती 11 फरवरी की रात फोन कॉल आई थी. कॉल करने वाले ने खुद को महाराष्ट्र पुलिस में सब-इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार बताया. कहा कि महाराष्ट्र पुलिस हेडक्वार्टर से बोल रहा हूं.
कथित सब इंस्पेक्टर ने धमकाते हुए कहा कि पुलिस टीम ने आतंकियों के ठिकानों पर छापा मारा था, जहां पर आपका आधार कार्ड और एटीएम कार्ड मिला है. इस बाबत व्हाट्सएप के जरिये कुछ आतंकियों के फोटो भी भेजे. साथ ही धमकाते हुए कहा कि भारत के सैनिकों को मारने में तुम्हारे शामिल होने का शक है. इसके बाद ऑनलाइन हाजिरी की बात कह कहकर कई दिनों तक परेशान किया गया. केस में 10 साल की सजा होने की धमकी देकर 38 लाख रुपये लिए गए.
किसान मदनपाल के मुताबिक 13 फरवरी को एसबीआई गंज बाजार शाखा से 33 लाख रुपये आरोपियों के बताए खाते में ट्रांसफर किए. इसके बाद 18 फरवरी को बैंक ऑफ बड़ौदा फलावदा शाखा से पांच लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए. आरोपियों ने 20 मार्च तक पैसा वापस मिलने का आश्वासन भी दिया, लेकिन उसके बाद से न कोई कॉल आई और न हीं उस नंबर पर कोई सम्पर्क हो पा रहा है.
एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि किसान की तहरीर और ऑनलाइन शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 318 (4) और आईटी एक्ट 66डी के अंतर्गत FIR दर्ज दर्ज कर ली गई है. मामले की जांच सीओ क्राइम अभिषेक पटेल को दी गई है. जांच में मिले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.
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