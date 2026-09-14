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वफादार 'टफ्फू' की मौत पर रो पड़ा पूरा परिवार, पूरे हिंदू रीति-रिवाज से हुई तेरहवीं

12 साल का रिश्ता... ऐसे दी अंतिम विदाई!

मेरठ में इंसानियत की अनूठी मिसाल!
मेरठ में इंसानियत की अनूठी मिसाल! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 8:29 AM IST

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​मेरठ: बेजुबान जानवरों और इंसानों के बीच का रिश्ता अक्सर अल्फाजों से परे होता है. मेरठ से एक ऐसी ही भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां 12 सालों तक परिवार के सदस्य की तरह रहे पालतू कुत्ते 'टफ्फू' की मौत के बाद यादव परिवार ने पूरे हिंदू रीति-रिवाज के साथ उसकी तेरहवीं का आयोजन किया. बाकायदा हवन कराया गया, हलवाई लगाकर भोजन बनवाया गया और रिश्तेदारों और पड़ोसियों को टफ्फू की पसंदीदा मिठाई 'बूंदी के लड्डू' बांटे गए.

कैसे हुई टफ्फू की मौत: ​मूल रूप से रायबरेली के रहने वाले सुनील यादव पिछले 16 वर्षों से मेरठ के डीएन इंटर कॉलेज में माली के रूप में कार्यरत हैं. परिवार में पत्नी सुनीता, 18 वर्षीय बेटी वर्षा और 17 वर्षीय बेटा शिवम हैं. करीब 12 साल पहले इसी कॉलेज में जन्में एक देसी नस्ल के पिल्ले (DOG) को सुनील घर ले आए थे और नाम रखा था 'टफ्फू'. ​शुक्रवार, 11 सितंबर को अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण टफ्फू ने दम तोड़ दिया. टफ्फू के जाने का सदमा पूरे परिवार पर इस कदर हावी हुआ कि लगातार तीन दिनों तक घर में खाना तक नहीं बना.

12 साल का रिश्ता... ऐसे दी अंतिम विदाई!
12 साल का रिश्ता... ऐसे दी अंतिम विदाई! (Photo Credit: ETV Bharat)

टफ्फू मेरे लिए किसी जानवर की तरह नहीं, बल्कि मेरे छोटे बेटे की तरह था. 12 साल तक वह हमारी हर खुशी और गम में साथ रहा. जब इंसानों के जाने पर उनकी आत्मा की शांति के लिए रस्में निभाई जाती हैं, तो मेरे टफ्फू के लिए क्यों नहीं? इसलिए मैंने फैसला लिया कि उसकी तेरहवीं भी पूरे सम्मान और रीति-रिवाज के साथ होगी.- सुनील यादव, टफ्फू के पालक

रिश्ता भाई- बहन का: ​सुनील की बेटी वर्षा के लिए टफ्फू सिर्फ एक पेट नहीं, बल्कि उसका सगा भाई जैसा था. वर्षा पिछले 12 सालों से हर रक्षाबंधन पर टफ्फू की कलाई पर राखी बांधती आ रही थी. इस बार भी रक्षाबंधन पर उसने टफ्फू को राखी बांधी थी. घर में किसी का भी जन्मदिन हो या कोई त्योहार, टफ्फू हर जश्न का अहम हिस्सा होता था. ​टफ्फू की कहानी जिस डीएन इंटर कॉलेज के मैदान से शुरू हुई थी, उसकी मौत के बाद सुनील यादव ने उसे सम्मानपूर्वक उसी कॉलेज के ग्राउंड में दफनाया.


सुनील की पत्नी ​सुनीता यादव ने कहा कि उसके जाने के बाद घर एकदम सूना हो गया है. तीन दिनों से आंखों में नींद नहीं आई. टफ्फू को बूंदी के लड्डू बहुत पसंद थे, इसलिए हमने उसकी तेरहवीं के भोजन में आलू-सीताफल की सब्जी, रायता, कचौरी के साथ-साथ विशेष रूप से बूंदी के लड्डू भी बनवाए. उसकी तस्वीर लगाकर हमने उसे नमन किया. ​रविवार को आयोजित इस तेरहवीं में हवन के बाद दर्जनों रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने शामिल होकर टफ्फू की तस्वीर के सामने आहुति दी और उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की.

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