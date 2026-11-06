मेरठ के परतापुर में खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन, गुप्त सुरंगनुमा तहखाने में चल रही थी नकली चांदी के वर्क की फैक्ट्री
मेरठ के परतापुर क्षेत्र में एक मकान के नीचे तहखाने में चल रही नकली चांदी के वर्क बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 5:20 PM IST
मेरठ: दीपावली के इस पावन त्योहारी सीजन में मिलावटखोर किस हद तक लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, इसकी बानगी मेरठ के परतापुर क्षेत्र में देखने को मिली. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की टीम ने पुलिस बल के साथ मिलकर एक ऐसी अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश किया, जिसे देखकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए.
शातिर आरोपी एक साधारण से दिखने वाले मकान के नीचे गुप्त सुरंगनुमा तहखाने में बैठकर धड़ल्ले से एल्यूमिनियम फॉयल से नकली चांदी का वर्क तैयार कर रहे थे. मुखबिर की सूचना मिलते ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने परतापुर के इस संदिग्ध मकान पर अचानक छापा मार दिया.
गुप्त दरवाजे और संकरी सीढ़ियों से खुला बड़ा राज: दूर से देखने पर यह मकान बिल्कुल आम और सामान्य घरों जैसा लग रहा था जिसके आगे की तरफ केवल दो कमरे ही नजर आ रहे थे और दूर-दूर तक किसी को अवैध कारखाने का शक नहीं था. लेकिन जब टीम ने घर के अंदर गहराई से छानबीन की तो अचानक एक गुप्त दरवाजा हाथ लग गया. मौके पर मौजूद गुलिस्तां नामक महिला की मौजूदगी में जब उस राज से पर्दा उठाया गया तो अंदर उतरने के लिए संकरी सीढ़ियां मिलीं जो किसी सुरंगनुमा तहखाने की तरह नीचे जाती थीं. जैसे ही टीम उस तहखाने के भीतर दाखिल हुई तो वहां का नजारा देखकर सब हैरान रह गए. वहां सात बड़ी मशीनें लगाई गई थीं.
मिठाई की दुकानों पर खपाने की थी खतरनाक तैयारी: इन बड़ी मशीनों की मदद से एल्यूमिनियम फॉयल को पीट-पीटकर बेहद पतली परतें तैयार की जा रही थीं जिन्हें बाद में असली चांदी का वर्क बताकर बाजार की मशहूर मिठाई की दुकानों तक पहुंचाने की पूरी तैयारी थी. खाद्य सुरक्षा अधिकारी रवि शर्मा ने बताया कि एल्यूमिनियम फॉयल का इस्तेमाल केवल तय मानकों के तहत खाने की पैकिंग के लिए होता है. लेकिन इसे चांदी के वर्क के विकल्प के तौर पर सीधे मिठाइयों पर इस्तेमाल करना इंसानी सेहत के लिए बेहद घातक साबित होता है. इस तरह के एल्यूमिनियम युक्त नकली वर्क का सेवन करने से शरीर के अहम अंग जैसे लीवर, किडनी और आंतों पर बहुत बुरा और गंभीर असर पड़ता है.
सैंपल भेजे गए लैब और मुख्य आरोपियों की तलाश जारी: स्वास्थ्य पर जहर की तरह असर डालने वाले इस अवैध कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए विभाग की टीम ने मौके से तैयार माल, कच्चा माल और मशीनें अपने कब्जे में ले ली हैं. टीम ने मौके से करीब 12 संदिग्ध नमूने भरकर जांच के लिए मुख्य प्रयोगशाला भेज दिए हैं जिनकी रिपोर्ट आते ही और भी कड़े कानूनी कदम उठाए जाएंगे. छापेमारी के दौरान मौके पर सिर्फ गुलिस्तां नाम की महिला ही मिली जबकि अन्य मुख्य आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे. पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग अब संयुक्त रूप से यह पता लगाने में जुटा है कि इस तहखाने में बने नकली चांदी के वर्क को मेरठ और आसपास के किन-किन बड़े बाजारों व कारोबारियों तक सप्लाई किया गया है.
यह भी पढ़ें- दिवाली से छठ महापर्व तक दौड़ेंगी ये स्पेशल ट्रेनें; लौटने का क्या होगा शेड्यूल, किस ट्रेन में कितनी सीट जानिए