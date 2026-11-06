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मेरठ के परतापुर में खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन, गुप्त सुरंगनुमा तहखाने में चल रही थी नकली चांदी के वर्क की फैक्ट्री

विभाग ने नमूने लेकर जांच शुरू की. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: दीपावली के इस पावन त्योहारी सीजन में मिलावटखोर किस हद तक लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, इसकी बानगी मेरठ के परतापुर क्षेत्र में देखने को मिली. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की टीम ने पुलिस बल के साथ मिलकर एक ऐसी अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश किया, जिसे देखकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए.

शातिर आरोपी एक साधारण से दिखने वाले मकान के नीचे गुप्त सुरंगनुमा तहखाने में बैठकर धड़ल्ले से एल्यूमिनियम फॉयल से नकली चांदी का वर्क तैयार कर रहे थे. मुखबिर की सूचना मिलते ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने परतापुर के इस संदिग्ध मकान पर अचानक छापा मार दिया.

जानकारी देते खाद्य सुरक्षा अधिकारी रवि शर्मा. (Video Credit: ETV Bharat) गुप्त दरवाजे और संकरी सीढ़ियों से खुला बड़ा राज: दूर से देखने पर यह मकान बिल्कुल आम और सामान्य घरों जैसा लग रहा था जिसके आगे की तरफ केवल दो कमरे ही नजर आ रहे थे और दूर-दूर तक किसी को अवैध कारखाने का शक नहीं था. लेकिन जब टीम ने घर के अंदर गहराई से छानबीन की तो अचानक एक गुप्त दरवाजा हाथ लग गया. मौके पर मौजूद गुलिस्तां नामक महिला की मौजूदगी में जब उस राज से पर्दा उठाया गया तो अंदर उतरने के लिए संकरी सीढ़ियां मिलीं जो किसी सुरंगनुमा तहखाने की तरह नीचे जाती थीं. जैसे ही टीम उस तहखाने के भीतर दाखिल हुई तो वहां का नजारा देखकर सब हैरान रह गए. वहां सात बड़ी मशीनें लगाई गई थीं.