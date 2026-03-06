ETV Bharat / state

ईरान-इजराइल युद्ध की आग में झुलसी स्पोर्ट्स सिटी, समुद्र में फंसे जहाज, टेंशन में मेरठ के एक्सपोर्टर

सरकार पर ही भरोसा : सूरजकुंड रोड स्पोर्ट्स मार्केट के अध्यक्ष अनुज सिंघल कहते हैं कि खाड़ी देशों में युद्ध के कारण व्यापारियों के कंटेनर अलग-अलग पोर्ट पर ही पड़े हुए हैं. एक हफ्ता हो गया, ऐसे में आगे भी ये हालात कब तक रहेंगे इससे भी व्यापारी चिंतित हैं. खाड़ी देशों में विशिष्ट तौर पर रमजान के मौके पर ज्यादा प्रोडक्ट्स मंगाए जाते हैं. साथ ही यहां से प्रोडक्ट विदेश भेजा जाता है. अब सरकार कोई ऐसी नीति बनाए या स्थिति स्पष्ट करे कि व्यपारियों को इस वक्त क्या करना चाहिए.

37% भागीदारी अकेले मेरठ की : भारत से खास तौर से खेल के उत्पादों में 3000 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट होता है, जिसमें 37% भागीदारी अकेले मेरठ की है. गल्फ कंट्रीज में जो हालात बने हुए हैं उससे प्रति महीने लगभग कम से कम 80 करोड़ रुपये के बिजनेस पर असर पड़ेगा. सुरेश अग्रवाल का कहना है कि सरकार की प्राथमिकताओं में इस वक्त वहां से आयात होने वाले उत्पाद होंगे जिनमें तेल से लेकर गैस और किसानों के लिए मिलने वाली खाद आदि प्रमुख हैं.

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (IIA) के अध्यक्ष सुमनेश अग्रवाल ने बताया कि पश्चिम की तरफ जाने वाला सारा एक्सपोर्ट बंद हो गया है. ना ही समुद्री मार्ग से सामान जा सकता है, ना ही हवाई जहाज से. कोरियर से जाने वाले सामान पर 20 से 25% तक टैक्स लगा दिया है. यह भी नहीं पता है कि सामान कि डिलीवरी कब होगी.

मेरठ : अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध का असर पूरी दुनिया झेल रही है. इसका असर स्पोर्ट्स सिटी मेरठ पर भी पड़ रहा है. मेरठ से बड़े पैमाने पर खाड़ी देशों को इंडोर गेम से संबंधित उत्पाद निर्यात होते हैं. ऐसे में मेरठ के कारोबारी भी परेशान हैं. सालाना 12 हजार करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट मेरठ से होता है.

फंसा है सारा सामान : मिडिल ईस्ट की बात करें तो विशेष रूप से के लूडो, कैरम, फुटबाल, चेस, बेडमिंटन, और अब तो जब से UAE में क्रिकेट टीम बनी है, तो क्रिकेट की किट भी एक्सपोर्ट हो रही है. वहीं स्केट और खिलौनों का मार्केट भी दुबई है. सारा का सारा माल समुद्र में फंसा हुआ है. व्यापारी खासतौर से निर्यातक (exporter) तनाव में है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि आगे क्या स्थिति रहेगी.

पहला पेमेंट भी फंसा : अनुज सिंघल बताते हैं कि एक्सपोर्टर की जो पेमेंट है वह तीन-तीन महीने में होती है और ऐसे में पहला पेमेंट भी फंसा हुआ है. इस बारे में अभी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता. फिलहाल सौ करोड़ रुपये का सामान फंसा हुआ है. लगभग 40 बड़े एक्सपोर्टर हैं जो नियमित सामान एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी भी बहुत से उद्यमी खेल उत्पाद एक्सपोर्ट करते हैं.

पहले ट्रंप टैरिफ, अब युद्ध से व्यापार पर पड़ रहा बड़ा असर : व्यापार संघ के नेता अक्षत गोयल कहते हैं कि व्यापार बुरी तरह प्रभावित है, आगे क्या होगा ये नहीं समझ आ रहा. इससे पहले ट्रंप टैरिफ की वजह से व्यापार प्रभावित रहा. काफी लोगों को परेशानियां उठानी पड़ीं. अब फिर एक बार हालात और बिगड़ गए हैं. सरकार से यही उम्मीद है कि कोई ठोस कदम उठाए जिससे कि व्यापारियों को समस्याओं का सामना न करना पड़े और हालात सुधर सकें.

पूरे देश पर पड़ेगा असर : अगर खाड़ी देशों में युद्ध जैसे हालात हफ्ता भर रहे तो ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो जाएगा और आने वाले दिनों में बड़ी समस्याएं आती दिखाई दे रही हैं. व्यापारी तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द तनाव खत्म हो और स्थिति बेहतर हो जाए. व्यापारी भास्कर गर्ग का कहना है कि अगले पल क्या होगा ये विचार भी परेशान कर रहा है, व्यापारियों को यह भी डर सता रहा है कि अगर तेल का निर्यात बाधित हुआ तो महंगाई बढ़ जाएगी, इसका असर किसी एक व्यापार पर ही नहीं पूरे देश पर पड़ेगा.

खाड़ी देशों को एक्सपोर्ट होने वाले खेल के सामान : कैरम बोर्ड, फुटबॉल, बैडमिंटन, लूडो, चेस, क्रिकेट बैट, बॉल, टेबल टेनिस समेत और भी कई उत्पाद एक्सपोर्ट किये जाते हैं. सऊदी अरब जेद्दाह (Jeddah) के पोर्ट पर बड़े पैमाने पर भारत से इंडोर खेल उत्पाद एक्सपोर्ट होते हैं. ओमान, मस्कट, कतर, बहरीन, कुवैत, आबूधाबी के अलावा ईरान के लिए भी खेल का सामान एक्सपोर्ट होता है. इंडोर गेम से जुड़े उत्पाद बड़ी संख्या में गल्फ कंट्री जाते हैं.

